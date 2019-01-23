圖片版權 YANG HENGJUN/TWITTER Image caption 楊恆均曾在中國外交部任職。

中國知名時政評論人，現已加入澳洲國籍的楊恆均近日在中國再次失蹤，其朋友懷疑楊恆均的失蹤與華為孟晚舟被捕事件的外交角力有關。澳大利亞政府證實其正在調查一名澳洲公民在中國的下落。

據其在澳友人報稱，楊恆均上星期六（1月19日）自美國紐約飛往中國廣州後與外界失去聯繫。其博士導師，悉尼科技大學中國研究中心副教授馮崇義稱，楊恆均有可能被中國國家安全人員拘押。

馮崇義向澳大利亞外交貿易部報告楊恆均失蹤，外交貿易部星期三（23日）稱，「正就一名據報在中國失蹤的澳大利亞公民尋求信息」。中國外交部發言人華春瑩稱不了解情況，將向相關部門了解。

楊恆均曾任職中國外交部，並在1997年香港政權移交前派駐香港工作，繼而赴美，2000年代成為針砭中國時弊的評論人士與作家，自稱「民主小販」。這是繼2011年以來，楊恆均再次在中國境內與外界失去聯繫。而此時正值中加華為風波引發西方擔心外國護照持有人在中國遭隨意抓捕之際。

與此同時，澳大利亞國防部長克里斯托弗·派恩（Christopher Pyne）也將在本周訪問中國。

楊恆均失去聯繫「與中加華為風波有關」？

馮崇義透露，楊恆均在上星期六從與妻子袁瑞娟和繼子從紐約飛往廣州，但之後只有妻女登上了聯程航班到上海。

澳大利亞媒體指出，袁瑞娟曾在社交媒體上發帖，顯示她曾在北京出現。BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）指出，袁瑞娟據信先把孩子送到上海交予親戚照顧，再到北京接受中方調查人員問話。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 楊恆均的微信公眾號遭到查禁。

馮崇義教授對BBC記者稱，他最近曾勸告楊恆均不要前往中國，但楊恆均認為自己安全。

馮崇義說：「他的朋友、家人、我本人……我們過去四天都在試著聯繫他。」

從楊恆均的Twitter所見，他最後一次發帖是在17日，評論美國聯邦政府停擺之影響。1月14日，楊恆均曾發帖祝賀北京經濟學者和公共知識分子茅於軾90歲壽辰，但帖中所附照片攝於何時無法核實。

楊恆均另一位友人，澳大利亞記者加諾特（John Garnaut）對《悉尼晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）說：「但願他今天再次出現，那我們都能說這只是一場誤會。」

加諾特與馮崇義均表示，加拿大與中國因華為高管孟晚舟爆發外交爭端，繼而發生加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）被抓事件，讓他們擔心楊恆均的安全。

此外，馮崇義2017年4月也曾在廣州遭扣查。

澳大利亞此前曾對中國抓捕兩名加拿大人表達關注。全球143名前駐華外國使節與學者星期二（22日）發表聯名信，促請中國國家主席習近平放人，聯署者也包括澳大利亞前外交官。

楊恆均是什麼背景？

楊恆均1965年出生，1987年畢業於上海復旦大學，隨即進入中國外交部工作，也曾在海南省政府任職。1992年被調職香港一家中國國有企業，直到1997年香港政權移交為止，同年轉到美國加入大西洋理事會從事研究工作。

楊恆均2000年在澳大利亞取得博士學位，並取得澳大利亞公民身份。同期開始從事創作，曾在互聯網發表三部曲間諜小說《致命弱點》、《致命武器》和《致命追殺》。

2008年，楊恆均發表公開信，呼籲澳洲華人警惕北京奧運火炬傳遞活動所帶來的中國民族主義宣傳，使其成為澳洲華人社群之間廣為人知的人物。

2011年3月，楊恆均在廣州失蹤，當時中國正嚴防「茉莉花革命」浪潮波及，楊恆均的朋友一直堅稱他是相關打擊異見人士行動的受害者。但楊恆均其後表示自己只是病倒住院，期間因「手機沒電」無法與外界聯繫，造成「誤會」。

2015年，楊恆均與茅於軾等人曾到加拿大溫哥華出席一家華人財團組織的論壇，繼而傳出「楊恆均恢復中國國籍」的傳言，並引發「楊恆均投共」的網絡罵戰。

2014至2016年期間，楊恆均曾定期為美國《外交家》雜誌撰文。他此後繼續在其個人網站與Twitter上發表時政評論，同時經營網絡商店。2018年初，楊恆均轉到紐約定居。