圖片版權 Getty Images Image caption 中國政府希望鼓勵年輕女性結婚和生孩子。

中國農曆新年（春節）臨近，數以億計的人即將暫時放下工作，返鄉與家人相聚。

不過，有部分女員工似乎更加「幸運」，因為她們在原本的7天假以外，還可以選擇額外再放8天假——前提是，你必須是單身女性，而且年紀在30歲以上。

這樣做的理由是，希望讓她們能夠找到真愛。

據香港《南華早報》報道，坐落在杭州一個著名公園裏的兩家公司就給非一線的女員工安排了額外的「相親假」。

在此之前，杭州的一所學校就已經給未婚的女教師安排了「戀愛假」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國女性越來越多地將主要精力放在事業上，或者乾脆就選擇單身。

「剩女」

在中國，年近30歲的未婚女性常常被貶稱為「剩女」。

但是，這卻已經是一個越來越普遍的狀況，因為越來越多人都選擇將主要精力放在工作上，或者乾脆選擇單身。

不過，女性被催婚的社會壓力仍然很大。政府擔心，中國人口老齡化以及勞動力人口減少的問題愈加嚴重。

美國記者洪理達（Leta Hong Fincher）為此寫了兩本書：《剩女》（Leftover Women）和《背叛老大哥：中國女權運動的覺醒》（Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China）。

她認為，這種做法是「中國政府策劃的宣傳策略」，目的是要將處於某個年齡段仍然單身的女性「污名化」。

她向BBC表示：「這些都是政府的做法，特別是要將受教育水平高的女性推向婚姻，然後生孩子。」

持續下降的生育率

儘管中國在2015年正式結束一孩政策，但是生育率仍然持續下降。從2013年起，結婚率也在逐年下降。

2018年，中國只有1500萬名新生嬰兒出生，比之前一年少200多萬。

洪理達表示，這個國家也面臨著嚴重的男女比例失衡問題，因為當局政策鼓勵家庭生男孩。

她說：「女性（在中國）其實是缺少的。根據政府的數據，目前男性比女性至少多3000萬。」

中國社會科學院預測，在未來50年，中國的人口可能從現在的14億下降至12億。

加上人口年齡在上升，這可能會對公共財政和社會福利體系造成沉重壓力。

圖片版權 Getty Images Image caption 儘管中國已經結束了一胎政策，但是生育率仍然持續下降。

尋找另一半

但是，為約會和相親而設的額外假期，如何就能幫助女性找到丈夫，然後生小孩？這是一個迷。

杭州宋城演藝公司的人力資源部負責人黃蕾向當地媒體浙江在線表示：「一些女員工跟外界的接觸比較少，因此，我們希望多給女性員工一些假期，讓她們多一些接觸異性的時間和機會。」

他還表示，相親假期受到了員工的歡迎。

但是，洪理達認為，這個政策「不會非常有效」。

「這個措施只不過是很多不同的實驗和政策當中的一個，」她說。

「目前，中國女性已經越來越不著急結婚和生孩子了。」