微軟Bing搜索斷線又復活背後玄機引發臆測

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美國微軟公司證實，旗下的搜索引擎Bing在中國出現無法使用的情況，但現在服務已經恢復。

但微軟沒有就搜索引擎Bing為什麼會在中國發生無法使用的情況提供任何解釋。

在中國的網絡用戶出於不明原因而無法正常訪問微軟Bing搜索引擎，許多人紛紛懷疑和猜測微軟Bing是否已經被中國當局封鎖。

包括谷歌、臉書、推特在內的許多美國科技公司推出的網絡平台和外國媒體網站在中國都被封鎖，中國用戶不能使用。

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「談判籌碼」

英國《金融時報》引述消息表示，中國主要國有電信公司之一的中國聯通收到政府命令，因為有「非法內容」而封鎖Bing。

報道引述北京博達克諮詢公司主席克拉克表示，在美中緊張升溫之際，中國依靠國有電信公司執行屏蔽，顯示中國對外開放市場的諸多限制。

而美國《華爾街日報》則報道說，美中貿易爭端讓在華美商處於不利地位，再加上華為孟晚舟被捕引發的緊張摩擦，微軟可能被用來當作談判籌碼。

報道援引北京邁博瑞諮詢公司總經理納特金表示，Bing服務異常可能是因為技術故障，也可能是審查方面出問題，但是在華為和中興通訊等中國企業遭美國市場封殺後，這也可能意味著微軟正被中國政府當成談判籌碼。

納特金說，「中國可能會想要釋放出信息讓外國知道，中國是一個寶貴的市場，但你不一定能進去。」

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審查、封鎖、翻牆

微軟的搜索引擎Bing是唯一能夠在中國境內使用的主要外國搜索引擎。

Bing搜索引擎的服務器設在中國境內，搜索結果會受到內容審查，因此微軟Bing可以在中國繼續存在。

網絡搜索巨頭谷歌此前已經停止開發中國版搜索引擎的計劃，據信停止的原因也是擔心內容審查侵犯隱私。

但中國網民使用VPN方式「翻牆」瀏覽境外網站的行為最近也被當局懲罰，顯示中國當局正加強網絡管控力度。

根據網絡流量統計公司「StatCounter」，截至2018年12月為止，Bing在中國網絡搜索只佔2%，遠遠落後於市場佔比超過70%的百度。