百度現象折射中國互聯網既是高牆圍困的牢籠，又是極端放任的叢林

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中國互聯網以嚴格的內容審查和管控著稱，但與此同時，在與內容生產無關的領域，它又是一個極少監管和公眾監督的資本樂園，處於歐美國家無法想像的放任狀態。

一個最典型的例子就是搜索引擎。1月22日，我在自己的公號「新聞實驗室」上發表了《搜索引擎百度已死》一文，指出百度最近半年的荒謬做法：將自家的自媒體平台「百家號」賦予極高的權重，幾乎佔滿了絶大部分搜索結果的前兩頁。也就是說，百度幾乎變成了百家號的站內搜索，搜索全都被圍困在了百度站內，而不是通向互聯網上的其他網站。

假設這樣的事情發生在美國——如果谷歌做了個「谷家號」，然後把搜索結果都導向「谷家號」，那麼一定會是巨大的醜聞，首席執行官（CEO）一定會被請到國會的聽證會上，整個社會也一定會掀起抵制谷歌的運動。

如果谷歌是在歐洲市場做這樣的事情，那更是會引發歐盟的鐵腕監管。2017年，谷歌因為在搜索結果中優先呈現了自家的比價服務，就被歐盟罰款24億歐元之巨。如果在歐洲市場做「谷家號」，恐怕會被罰到破產。

然而神奇的是，在一個以監管聞名的國度，做這樣的事情卻無需付出任何代價。

圖片版權 Reuters Image caption 從24日開始，微軟的搜索引擎必應在中國大陸無法訪問。但微軟25日稱，必應在中國的搜索頁面重新上線。目前尚不清楚導致關停的原因。

百度現象折射了中國互聯網產業的現狀：在不應干涉的領域強力管控，在最應監管的地方卻非常放任。

這種放任也造成了中國互聯網的各種惡劣生態。最突出的就是各大互聯網巨頭為了將流量留在自己的產品裏，採取分封割據的做法，建起自己的「圍牆花園」（walled garden），封殺競爭對手的產品，將「互聯網」變成「不聯網」。

在微信裏，你無法分享抖音的短視頻，無法打開淘寶鏈接；在微博裏，你提及「微信」兩個字就會被降權，也就是說這條信息會被更少人看到；在百度裏，你搜索不到淘寶、微信、今日頭條的內容；在今日頭條裏，也基本上不可能有鏈接讓你跳到頭條之外的網站。

雖然「圍牆花園」是一個世界性的現象，但是沒有哪個國家的圍牆花園有中國的程度這麼高。你很難想像在Google上搜索不到亞馬遜的產品，在Facebook上不能分享YouTube的視頻。當信息的流動被斬斷，信息也就如同死水一般，會很容易腐臭，滋生出更多的假新聞、標題黨等劣質信息——當然，也更有利於信息管制，只要盯住了幾家互聯網巨頭，就控制住了大部分的信息。

中國互聯網的另一種典型的惡劣生態，就是近年來所謂的「用戶下沉」過程中低質內容、產品和服務的泛濫。

圖片版權 EPA Image caption 移動互聯網在中國的持續普及，使得更多中老年、農村地區、中低收入群體的用戶加入網民群體。

移動互聯網在中國的持續普及，使得更多中老年、農村地區、中低收入群體的用戶加入網民群體。他們的數量巨大，網絡素養不高，本應有更多企業為他們融入網絡生活提供幫助，但實際上的情況卻是，他們成為各家互聯網公司眼中的「收割」對象。各大公司朝他們投餵低劣的內容，並辯稱「是他們喜歡這些低端內容」。其實，他們並不是喜歡被假新聞欺騙，並不是喜歡迷失在廣告中，他們只是沒有辦法抵抗。

從一定程度上說，這已經成了弱肉強食的叢林。中國社會盛行的社會達爾文主義，在互聯網公司「收割」用戶的過程中體現得淋灕盡致：老人、窮人、農村人、受教育水平低的人，成為互聯網公司一擁而上收割的對象。百家號上形形色色的營銷號所針對的受眾，也有相當大的比例是這些「低端」人群。

中國的互聯網公司所關注的「企業社會責任」，似乎只包括履行政治審查的義務，不包括其它。因此，建圍牆花園、封殺競爭對手、利用壟斷地位進行不正當競爭、批量生產低質內容、收割低端用戶，這些有違商業道德的做法，在中國似乎都被默許。而這些行為帶來的後果，則是整個社會信息環境的持續惡化，是越來越多年輕人難於接觸到外面世界，和總是被虛假信息誤導的中老年人。

此文系BBC中文特邀美國賓夕法尼亞大學傳播學博士候選人方可成撰寫的獨立分析文章，不代表BBC立場。