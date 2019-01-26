2019年第四周，孟晚舟事件之後一直波折不斷的中加關係持續緊張；一篇中國自媒體文章宣稱中國最大搜索引擎百度搜索「已死」，引起一場關於互聯網公司公共屬性的熱烈討論；一名加入澳大利亞國籍的前中國外交部官員在其廣東省失聯，引起國際關注，隨後中國當局證實他因涉嫌「危害國家安全」被調查。

另一方面，一名為中國從事情報工作的美國人的故事折射了中美之間的緊張關係；BBC關於兩名從朝鮮逃往中國的脫北女性的報道引起了讀者極大興趣，與大多數脫北者不同，在逃往中國後，把她們帶離朝鮮的中間人卻把她們賣到了色情行業；而本周反響最熱烈的一篇文章與一則離奇的故事有關：一名藝術家用15年的時間完成了一件藝術作品，但她沒想到的是，這卻給自己的生命帶來了威脅。

1. 華為孟晚舟事件：美國將「提出引渡」 外交官公開信促釋放加拿大人

圖片版權 AFP

中國通訊科技公司華為（Huawei）首席財務官孟晚舟案件的每一次發展都會吸引全世界的矚目。加拿大傳媒日前引述加拿大駐美國大使消息指，美國將向加拿大政府提出將孟晚舟引渡到美國受審。在此之前，逾140名前任和現任政客、學者和外交官周一發出聯署信，呼籲中國立即釋放康明凱和斯帕弗。

孟晚舟事件發生後，中國不僅僅扣押了兩名加拿大公民，還判處另外一名加拿大公民死刑。不少跡象顯示，孟晚舟事件不單單是一則商業新聞，也牽動了中美加三國外交的博弈。

2. 「百度搜索已死」引起的討論

圖片版權 Reuters

1月22日，一篇《搜索引擎百度已死》的文章在中國社交媒體引起極大反響，將中國互聯網巨頭百度推上了風口浪尖。

文章認為，百度搜索引擎過於偏袒百度旗下品牌，搜索結果優先顯示百度自媒體平台「百家號」等自家平台信息現象嚴重，而存在百家號內容質量參差不齊，前列顯示內容與搜索詞條相關性不高等問題。

百度與阿里巴巴及騰訊並稱中國互聯網三巨頭，百度搜索號稱中文全球最大搜索引擎。市場研究公司Statcounter數據顯示，2018年12月，百度搜索在中國搜索引擎市場中佔比超過70%。

3. 時評人楊恆均涉「危害國家安全」在中國被拘

圖片版權 Reuters Image caption 楊恆均曾在中國外交部任職。

中國外交部證實知名時政評論人，現已加入澳洲國籍的楊恆均近日在中國被拘押，理由是涉嫌「危害國家安全」。

53歲的楊恆均曾任職中國外交部，並在1997年香港政權移交前派駐香港工作，繼而赴美。其博士導師，悉尼科技大學中國研究中心副教授馮崇義稱，楊恆均上星期六（1月19日）自美國紐約飛往中國廣州後與外界失去聯繫。

楊恆均此次被抓捕正值中加華為風波，引發西方擔心外國公民在中國遭隨意抓捕之際。與此同時，澳大利亞外長預料將與中方商討澳洲禁止華為參與該國5G電訊網絡問題。

4. 被迫在中國當色情主播的朝鮮脫北女孩

圖片版權 Chun Kiwon Image caption 智允被迫當直播主的截圖。

美華和智允是脫北者，她們分別在5年及8年前，從朝鮮逃到中國，但那些把她們帶離朝鮮的中間人，卻把她們販賣到色情行業。

她們被囚禁在公寓中，成為了色情主播，經常要在鏡頭前進行挑逗性的色情表演。BBC採訪了這兩位脫北女孩的故事。

5. 凱文·馬洛里：為中國當間諜的前中情局官員

圖片版權 Police handout Image caption 凱文·馬洛里

中國正試圖影響美國的決策人，竊取機密，並暗中監視美國政府。這是美國官員最近提出的指認。但中國是如何行動的？從美國人凱文·馬洛里（Kevin Mallory）的故事中，我們或許能夠一窺答案。

6. 藝術家精心雕塑15年 不知作品正在毒害她

圖片版權 Gillian Gensen / BBC Image caption 藝術家吉莉安•格恩瑟和她的作品「亞當」

許多藝術家將自己的作品視為生命，甚至為藝術獻身。而發生在加拿大藝術家吉莉安•格恩瑟（Gillian Genser）身上的事情似乎真的讓她為自己的作品而獻身了。

在15年時間裏，格恩瑟一直孜孜不倦地創作一件雕塑作品——用貽貝的貝殼雕塑出聖經故事中上帝創造的第一個男人——亞當。

在創作這件作品的過程中，格恩瑟一直感覺身體不適，似乎患了一種自身免疫功能退化的神經性疾病。她萬萬沒有想到，她正在精心雕塑的上帝創造的第一個男人亞當，正在威脅著她自己的生命。