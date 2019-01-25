圖片版權 Heibei Provincial Court website Image caption "老賴地圖"測試版應用軟件上周在河北省測試，河北省高等人民法院表示，分享欠債者和喪失信用者的信息旨在營造"一處失信、處處受限"的社會誠信格局。

中國當局正在測試一種新應用軟件，讓手機用戶能夠核查身邊人的社會信用。這是中國運用科技手段對14億公民實施社會信用體系的最新努力。

中國最受歡迎的移動上交平台微信上發佈的這種被稱為「老賴地圖」測試版應用軟件上周在河北省測試。用戶通過該程序能偵得500公尺內那些欠賬不還，信譽不好的人。

只要點擊地圖上一個人的標記，應用程序就會顯示那個人的個人信息，包括姓名，部分地址，以及違規內容。河北省高等人民法院對記者說，分享欠債者和喪失信用者的信息旨在營造"一處失信、處處受限"的社會誠信格局。

這種利用社交平台監督失信者的做法受到《北京青年報》文章的讚譽，作者說利用互聯網技術對老賴進行精凖曝光的創新舉措，值得點讚和推廣。文章說，中國失信者雖然受到法院裁定，但他們有許多躲避辦法，讓讓法院找不到人和財產。社交平台監督可以讓他們受到來自熟人社會的道德壓力。

監督和隱私爭議

不過這種在社交平台上分享「老賴」信息的做法也受到一些批評，批評者擔心公民隱私權利受到侵犯。澳洲墨爾本大學亞洲研究所的講師Delia Lin對《每日電訊報》說，那些因為貧窮不能還債這回受到這種監控和公共羞辱。

但是擁有微信社交平台的騰訊公司的創始人說，用戶的隱私和數據安全是他們最重視的事情。

按照中國法律的定義，所謂失信被執行人是「被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務」，通俗地講就是經過中國法院認證欠錢不還的人。這些人，按中國法律規定，不能購買不動產，在乘飛機和火車時不能坐二等以上艙位，他們還被禁止入住星級賓館，甚至不能旅遊度假。

Image caption 中國互聯網技術對收集公眾信息的做法也受到外部指責，例如中國廣泛使用臉部識別技術以及在學生制服內安裝跟蹤芯片等做法。

河北高等法院表示，開通「老賴地圖」小程序旨在懲戒失信被執行人。讓社會公眾能夠查詢身邊失信被執行人的信息，有利於監督，舉報，進一步壓縮「老賴」生存空間，讓他們主動履行法律義務。

微信用戶通過這個小程序在線舉報有關失信人，如他們發現「老賴」財產線索後可以向信息編輯舉報，舉報信息被提交到小程序後台管理員，再通知法院執行部門。

河北高等法院說這是互聯網技術在司法領域的應用，讓公眾了解周圍的信用狀況，讓他們參與威懾"老賴"履責，形成人人知法、懂法、守法的社會氛圍。

圖片版權 Reuters Image caption 北京的監控軟件識別民眾和車輛的詳細資料。

社會信用體系

中國從2011年開始發展社會信用體系，給個人，公司和有關當局機構打分，區分可信者和失信者。打分評級被用來決定失信者是否能夠使用諸如貸款和交通等具體的服務。

中國省市地方政府正在推行數十項試點社會信用系統。據河北高級法院網站公布的信息，因為失去信用，到目前為止超過1800萬人被禁止乘坐飛機，550萬人被禁止使用高鐵。

但設在在紐約的人權觀察組織認為這是中國政府大規模監控計劃的一部分。中國互聯網技術對收集公眾信息的做法也受到外部指責，例如中國廣泛使用臉部識別技術以及在學生制服內安裝跟蹤芯片等做法。

中國網絡公司搜集用戶的消費數據對他們評分。受到監控懲罰的違規行為還包括：公交地鐵逃票，餐廳預約不到，行人過馬路闖紅燈。

《每日電訊報》的經濟評論員華納（Jeremy Warner）說，中國對隱私和監控採取更加放任的態度，從某種意義上說可能有助於人工智能的發展。他說機器學習依賴大量採集數據，而這在中國的文化氛圍內，並不構成大問題。