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中國人權律師王全璋被控「顛覆國家政權罪」一案在天津市第二中級人民法院公開一審宣判，王全璋罪名成立，被判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。

此前因大量代理法輪功案等中國當局視作敏感案件的王全璋，在2018年底被進行不公開審理之前已經被秘密關押三年。目前尚不知道這三年是否會被算在四年半刑期之內。

他在2015年8月失蹤，當時中國當局對維權律師以及活動人士進行了大規模的抓捕行動。

王全璋是「709大抓捕」中最晚受到審判的律師。

BBC中文在宣判後嘗試聯絡王全璋的妻子李文足，未得到回應。

李文足此前已經被公安限制在北京家中，未獲准出席一審旁聽。天津第二中級人民法院稱「因涉及國家秘密，法院依法決定不公開開庭審理」。

英、美、德國與瑞士駐華外交官員到場希望旁聽，被拒絶；審理期間有維權活動人士和維權律師的親人到現場聲援，也被公安帶走。