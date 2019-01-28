「709大抓捕」：中國人權律師王全璋「顛覆國家政權」被判囚四年半
- 2019年 1月 28日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
中國人權律師王全璋被控「顛覆國家政權罪」一案在天津市第二中級人民法院公開一審宣判，王全璋罪名成立，被判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。
此前因大量代理法輪功案等中國當局視作敏感案件的王全璋，在2018年底被進行不公開審理之前已經被秘密關押三年。目前尚不知道這三年是否會被算在四年半刑期之內。
他在2015年8月失蹤，當時中國當局對維權律師以及活動人士進行了大規模的抓捕行動。
王全璋是「709大抓捕」中最晚受到審判的律師。
BBC中文在宣判後嘗試聯絡王全璋的妻子李文足，未得到回應。
李文足此前已經被公安限制在北京家中，未獲准出席一審旁聽。天津第二中級人民法院稱「因涉及國家秘密，法院依法決定不公開開庭審理」。
英、美、德國與瑞士駐華外交官員到場希望旁聽，被拒絶；審理期間有維權活動人士和維權律師的親人到現場聲援，也被公安帶走。