中國官方對美國司法部以23項控罪正式起訴華為做出強烈反應。中國外交部長王毅稱美國的做法「不公平」，「不道德」，要求美國立即停止他所稱的對華為的「抹黑打壓」。

在中美高級官員即將在華盛頓就兩國貿易糾紛舉行關鍵性談判前夕，美國司法部周一（1月28日）正式宣佈起訴中國電信巨頭華為及其首席財務官孟晚舟，並通過兩家法院提出23項具體指控。

華為及孟晚舟被控的主要罪名包括銀行及電信欺詐、妨礙司法，以及竊取商業機密。加拿大和美國媒體稱，美國司法部已經向加拿大發出了引渡孟晚舟的要求。

「不公正，不道德」

中國外交部長王毅稱，美國對華為的起訴「沒有任何證據」，是在「動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業」。

王毅說，各國當然都有權利維護國家的信息安全，但美國的做法是在「打著安全的幌子，以莫須有的借口損害甚至扼殺企業的正當合法經營。」

王毅稱，「這種作法既不公正，也不道德。」

中國一直把華為在西方國家近來遭遇的懷疑和禁止視為是美國領導的一場對中國旗艦企業的全面圍堵，意在把華為排除在5G市場之外。

中國工業和信息化部部長苗圩在回答路透社記者詢問華為被起訴是否也會影響5G在中國的應用時稱，中國的5G一直在按部就班的往前推進。

圖片版權 Reuters Image caption 美國宣佈針對華為、華為分支機構以及華為CFO孟晚舟的正式起訴。參加發佈會的包括商務部長威爾伯∙羅斯、代理司法部長馬修·惠特克、國土安全部長吉爾斯騰·尼爾森和聯邦調查局局長克里斯托弗·雷。

亞洲股市受挫

在美國司法部宣佈起訴華為的同日下午，中國貿易談判特使劉鶴率領的龐大中方代表團抵達美國。

中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方代表團於美國當地時間28日下午抵達華盛頓，即將將與美方就中美經貿問題舉行為期兩天的高級別磋商。

據中國官方新華社的報道，中方代表團成員包括中國人民銀行行長易綱，國家發展和改革委員會副主任寧吉喆以及財政部，外交部，工業和信息化部，農業農村部，商務部等中國多個部委的高級官員。

據信，美國總統特朗普有計劃會見劉鶴。

美國在此關鍵時刻起訴華為，令中方尤為感到羞辱。中國外交部長王毅稱，「尤其是考慮到其背後顯而易見的政治意圖和政治操弄，更是不能接受的。」

最新的事態發展引發亞洲股市開盤後普遍下滑。香港恆生指數下滑0.8%。韓國韓國綜合股價指數下滑0.3%。 中國藍籌股開盤後下滑0.2%。

已經明確禁止使用華為技術的澳大利亞和新西蘭的普表指數也下滑0.7%。

華為被指控什麼罪

美國司法部還在起訴書中指，華為從2012年至2014年，企圖竊取美國公司T Mobile用於測試智能手機耐久性的技術。當後者威脅要起訴華為時，華為存在妨礙司法的行為。

孟晚舟上月在加拿大遭到扣留，加拿大司法部確認美國正在尋求引渡孟晚舟。美國媒體稱原因是華為及孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗的制裁正在被調查。

這一事件已經給中國和加拿大的關係帶來極大影響。華為和孟晚舟均否認相關指控。

華為周二回應美國的指控稱，對公司受到的指控感到「失望」。

華為稱，在孟晚舟被扣留後，公司尋求與美國司法部就紐約東區法院指控事項進行溝通，但遭到拒絶，且沒有任何解釋。華盛頓西區法院提出的商業機密指控則是一件已經近似於解決的民事訴訟，訴訟過程中並未發現不當行為。

「華為及華為的子公司、附屬公司否認指控中提到的罪名，也不知道孟女士的任何過錯，相信美國法院最終會得出同樣結論。」聲明說。

美國商務部長威爾伯∙羅斯、代理司法部長馬修·惠特克、國土安全部長吉爾斯騰·尼爾森和聯邦調查局局長克里斯托弗·雷一起出席發佈會，他們在發佈會上稱，華為及孟晚舟被控的主要罪名包括銀行及電信欺詐、妨礙司法，以及竊取商業機密。

美國司法部在起訴書中稱，華為在和其兩家分支機構Huawei Device USA、Skycom Tech的關係方面向美國和全球銀行提供了誤導信息，以達到和伊朗保持生意往來的目的。

起訴書還提及，遭到華為竊取的技術名為「Tappy」，來自美國通訊運營商T Mobile。該技術通過使用機器人模仿人的手指以測試智能手機。

美國司法部稱，華為工程師違背保密協議，秘密拍攝「Tappy」的照片，對機器人的部件進行測量，甚至竊取了一塊部件。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非之女。

然而，華為曾表示兩家公司已在2017年已解決糾紛。

美國聯邦調查局（FBI）則稱其收到電子郵件顯示，華為在2013年7月，向成功從其他公司竊取機密信息的員工發放獎金。

美國官員說了什麼

美國代理司法部長馬修·惠特克表示，「就像我在（2018年）8月告訴中國官員那樣，中國應該讓其公民和公司遵守法律。」

美國商務部長羅斯在發佈會上說，「中國機構多年來違反我們的出口法令，降低制裁效力，還經常利用美國金融體系達到支持非法活動的目的。這種做法現在結束了。」

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷稱，「這些指控表明，在尋求不公平經濟競爭優勢的時候，華為明顯無視我們的法律以及國際商業凖則。」

「華為這樣的公司對我們的經濟和國家安全都構成威脅，」他說。

孟晚舟事件

2018年12月1日，華為首席財務官孟晚舟在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府暫時扣留。近十天後，加拿大法庭宣佈孟晚舟獲准保釋，但必須居住在溫哥華的住所。該事件使得加拿大、美國和中國的關係嚴重緊張。

事件發生後，中國安全機構逮捕了三名加拿大人，使中國和加拿大外交危機升級。

兩天前，加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）在總理特魯多的要求下辭職。麥家廉曾公開表示，美國對孟晚舟的引渡請求存在缺陷。

中美貿易談判

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，對華為的指控「完全獨立」於與中國正在進行的貿易談判。

中國高級官員計劃將於1月30至31日在華盛頓與美國討論兩國之間的貿易衝突。