圖片版權 Reuters Image caption 美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷在聽證會上說，中國是美國最重大的反情報威脅。

美國情報機構星期二（1月29日）在年度聽證會上提交《全球威脅評估》報告，其中點名中國大陸和俄羅斯是美國在間諜活動與網絡攻擊上所面臨的最大威脅，甚至將影響美國2020年的總統大選。

報告中提及，中俄戰略聯盟是自1950年代中旬以來最為一致，關係最為緊密的時候。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）丶國家情報總監科茨（Daniel Coats）及中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾 （Gina Haspel）皆出席該聽證會作證。

中國成美國最大威脅

《全球威脅評估》報告是由國家情報總監科茨主寫，其中提及當中國領導人習近平去年取消任期限制後，中國共產黨重申了對經濟和社會的控制，加強對媒體和法律的控制，及打壓中國穆斯林和其他宗教少數群體。

科茨在聽證會上作證時說，「中國丶俄羅斯丶伊朗和朝鮮正在越來越多地使用網絡行動以更多方式來威脅思想和機器竊取訊息，影響我們的公民，或破壞關鍵基礎設施。」

克里斯托弗雷亦在聽證會上指出，全美 56 個 FBI 分局內的經濟間諜案件，幾乎都和中國有關，他說中國是美國最大的反情報威脅。

事實上，美國當地時間上周二（22日）該情報機構發佈新版《國家情報戰略》報告中，強調美國面臨的來自太空、網絡、計算機和其他新興技術的威脅，與這次「全球威脅評估」報告相同，將中國，俄羅斯，伊朗和朝鮮列為主要威脅國家。

在隔日（23日）的中國大陸外交部例會上，發言人華春瑩對此回應，敦促美方擯棄冷戰思維和零和博弈，多做有利於中美互信和世界和平的事情。

持續對台施壓

據美國媒體報道，科茨在報告中也指出，幾乎能肯定的是中國會繼續對台灣施壓，同時提供誘因，軟硬兼施要台灣接受「一個中國」框架，最終由中國管控，而中國也會看美國如何反應，以評估美國對該區域的決心。

報告也提及中國大陸將運用其聯合國維和經費第二大出資國丶常規預算第三大出資國的身分，持續在人權及台灣議題上對聯合國施壓。

無獨有偶，台灣國防部所成立的智庫「國防安全研究院」1月10日所出版的《國防情勢月報》，也指出，「中國攻擊台灣的其中一種手段就是透過實體破壞台灣的12條海底光纜，癱瘓台灣與外界連接的網路系統。」

據報告，這些光纜在海底的鋪設深度不到300公尺，在台灣共有4個登陸站。

報告也提及，大陸可能從國際網路治理下手，以主權議題，要求主管網絡地址的國際機構「網際網路名稱與號碼指配組織」（ICANN）變更台灣根網域名稱，例如由.tw改為.cn，進而可能使中國可以能挾持通往台灣的資料流量，形同以政治干預切斷台灣對外網絡。

不過，台灣網路資訊中心執行長黃勝雄向BBC中文表示，大陸要更改台灣根網域名稱的機率非常低，因為台灣早在1998年就參與「網際網路名稱與號碼指配組織」，且和組織有永久合約。他說，「台灣和該組織關係密切，且該組織是美國的非營利組織，不是說改就改。」

黃勝雄也強調，海底光纜錯綜複雜，若有斷路會自行轉到其他路由，不會停擺。

他說，若要實際切斷海底光纜，得進入到台灣管轄海域，會遭到管制，不太可能發生。他強調，台灣的光纜算是連接東南亞光纜的轉接點，若台灣因此斷網，影響的還有東南亞許多國家。