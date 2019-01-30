圖片版權 Reuters Image caption 過去克里姆林宮和華盛頓的冷戰是意識形態對抗。圖為中國軍隊參加2015年莫斯科勝利日閲兵。

美國總統特朗普一直說，中國竊取知識產權是美中貿易爭端的主要的問題之一。這次美國司法部對中國華為公司提出10項指控：盜竊貿易機密，洗錢，竊取美國電話運營商的機器人技術等。

西方評論員說，這標誌著美國和中國開始了新的地緣政治較量。不過也有人說，儘管世界最大的兩個經濟體對抗升級，但仍然沒有打破有合作有鬥爭的模式，因為美中經濟互相滲透，特朗普仍然可能同習近平達成協議，避免全面貿易戰爭。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普一直說，中國竊取知識產權是美中貿易爭端的主要的問題之一。

華為爭端：美中對抗升級

《澳大利亞人報》的外交事務編輯謝利丹（Greg Sheridan）認為，美國指控華為盜竊知識產權，阻礙司法，洗錢和違反對伊朗制裁禁令，標誌著中美兩大經濟體的對抗急劇升級。

從競爭者對手盜取保密信息是華為公司的一貫政策，這是美國對華為的主要指控之一。悉尼大學美國研究中心的研究員托馬斯-努尼（Brendan Thomas-Noone ）對英國《每日電訊報》說，美國指控的時機旨在對北京最大限度地施加壓力，警告中國在如何作出反應方面勿輕舉妄動。

托馬斯-努尼說，中共逮捕美國國民，或關閉美國在中國運營的公司，將會是個比對付加拿大更艱難的決定。

華為受到美國指責後，北京馬上作出反擊說，美國利用國家力量抹黑和打擊中國企業。但是謝利丹說，雖然美中爭端會造成深遠影響，但這未必標誌著美中進入了新冷戰。

《澳大利亞人報》周三（1月30日）的文章作者認為，美中關係仍然是既有合作，也有公開的戰略競爭，只不過雙方的競爭會日趨激烈。另外，他認為特朗普很可能最終會同中國領導人習近平達成某種貿易協議，避免關稅戰升級，關於華為的爭議造成的敵意甚至不會成為今後世界地緣政治的一個固定的內容。

圖片版權 Reuters Image caption 華為的常務董事孟晚舟被捕引發美國，加拿大和中國激烈爭執。俄羅斯總統普京和孟晚舟莫斯科VTB資本投資論壇上回答問題，2014年。

爭奪新技術戰場

但是《每日電訊報》周二（1月29日）報道說，世界最大的電訊器材製造商華為處於中國和西方日趨激烈的爭奪的核心。

報道引述澳大利亞戰略政策研究所的高級網絡安全專家湯姆·烏仁（Tom Uren）說，「我們正看到的是，西方自由民主國家和中共在在價值觀和行為方式上發生衝突。"他還說，雖然美國在技術競賽中領先，"但是中國有政府聚焦，而且長期挑戰美國的計劃」。

湯姆·烏仁說，「中國似乎認識到技術對競爭和增長的重要性，把促進競爭力提升到戰略高度，聚焦諸如人工智能，機器人，信息技術等重要技術領域。」

《每日電訊報》說，太空競賽是過去美蘇冷戰的主要內容（現在仍然是大國爭奪的領域），現在新冷戰爭端的主要戰場是技術進步。現在的「冷戰」和過去美蘇之間的冷戰有很大不同。首先，如貿易談判顯示的那樣，美國和中國經濟互相交合太多。

歷史上的冷戰最後的結局就是核大戰，現在對於中國來說，如果在新冷戰中攤牌，那就是1.1萬億美元的美國債務。如果北京大幅度減持美債，美國經濟就會受到很大傷害，但是那樣做中國也會蒙受重大損失。

圖片版權 Getty Images Image caption 西方評論員說，中國認識到技術對競爭和增長的重要性，把促進競爭力提升到戰略高度，聚焦諸如人工智能，機器人，信息技術等重要技術領域。

「美國先發制人」

加拿大《環球郵報》報道引述加拿大不列顛哥倫比亞大學教授保羅埃文斯（Paul Evans）說，過去的冷戰是共產主義和資本主義的意識形態之爭，而現在北京並沒有謀求輸出意識形態和中國文化，並沒有要改變西方，他認為這是東西方共存的基礎，因此孟晚舟引起的爭議也應該在可管控範圍。

該報記者約翰·伊比特森周三（1月30日）撰文說，雖然中國存在不公平利用貿易規則的問題，而且美國司法部對中國的指責很嚴重也很可信，但是中國並沒有尋求發起新冷戰。是美國首先發起新冷戰。

他說美國，加拿大和中國在華為公司及其高管孟晚舟問題上的爭端給世界帶來了危險。他認為特朗普擔任美國總統改變了1945年二戰結束以來維護和平的機制，沒人知道這一事件未來會如何收場。

他將目前的爭端同冷戰時期做了比較。1950年代，西方陣營的基礎不像現在這麼脆弱。雖然那時候聯合國在朝鮮戰爭中和中國對抗，但蘇聯一直是西方最大的威脅。

現在特朗普政府面對國內政治不確定，政客炒作墨西哥邊界和非法移民的所謂威脅，政府停擺，與此同時特朗普又開始同中國打關稅戰，甚至威脅對中國展開全面貿易戰。