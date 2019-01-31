圖片版權 EPA Image caption 美國情報主管警告：中俄關係對美國構成越來越大的國家安全威脅，因為中國和俄羅斯這兩個國家都在謀求破壞民主制度，建立軍事優勢。

中俄關係對美國構成越來越大的國家安全威脅，因為中國和俄羅斯者兩個國家都在謀求破壞民主制度，建立軍事優勢。華盛頓的情報機構直言不諱地發出這個警告，美國正面對北京和莫斯科越來越咄咄逼人的策略，他們正在盜竊美國技術，而且試圖影響美國選舉。

美國國家情報總監丹•科茨（Dan Coats）和包括中情局局長吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel）在內的美國六大主要情報機構的負責人參加了美國國會參議院情報特別委員會舉行聽證會，討論了美國目前面對的各種世界威脅。

中國和俄羅斯關係

丹•科茨（Dan Coats）在提交美國情報界年度世界威脅評估報告時說，中國和俄羅斯增強了合作，他們的關係達到了1950年代中期，也就是冷戰高峰期以來的最好水平 。

美國國家情報總監說，21世紀將由"技術和軍事優勢的競賽"決定，而北京和莫斯科正在這場競賽中投入巨資。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國軍隊參加俄羅斯"Vostok-2018"大規模軍演。美國認為俄羅斯和中國都致力於取得對美國的軍事優勢。

他的報告說，中國和俄羅斯尋求在地區和全球施加更大的影響，美國及其西方盟國的關係已經被削弱，美國的一些盟國和伙伴看到美國改變安全和貿易的政策，因他們正在尋求疏遠華盛頓的政策。

科技方面的中國威脅

就在美國情報部門評估報告發出前一天，美國對中國的電訊巨頭華為做出多項盜竊貿易機密的指控。丹•科茨警告說，中國利用國有公司進行間諜活動，中國"對我們的核心軍事和基礎設施系統"產生越來越嚴重的威脅。

美國參院的聽證會討論也涉及華為的問題。有參議員認為，華為是一家實際上由中國政府控制，而且發揮某些政府功能的大型企業，市場經濟國家不應該容忍華為這種做法。

美國參院情報特別委員會副主席馬克·瓦納也強調了科技方面來自中國的威脅。他說本來美國認為市場經濟改革會促成中國進步，使中國成為世界上的積極力量，但從最近幾年的觀察，中國正向另一個方向發展。

圖片版權 EPA Image caption 丹•科茨還對中國軍力增強發出警告。他說中國為了申索利益正在整頓解放軍，特別是在南海有爭議島嶼加強了部署。

破壞西方民主制度

《澳大利亞人報》駐華盛頓記者斯圖爾特(Cameron Stewart) 報道，美國機構還提出警告說，中國通過軍事冒險和網絡戰爭，包括恐嚇澳大利亞後院的太平洋島國，正致力於破壞西方民主制度。

報道引述丹•科茨說，北京正在利用政府所有機構爭奪有爭議領土，爭取對中國有利的全球看法，干擾西方選舉，從美國及其包括澳大利亞在內的盟國盜竊經濟，軍事和技術秘密。

丹•科茨說，中國加大努力尋求利用「美國社會的開放性」實現自己的目的，破壞民主，影響美國政策。他還說，習近平治下的中國更加專制，中國領導人試圖在全球擴大其經濟，政治和軍事影響，降低美國的影響力。

丹•科茨還對中國軍力增強發出警告。他說中國為了申索利益正在整頓解放軍，特別是在南海有爭議島嶼加強了部署。中國在南沙群島建造軍民兩用設施加強了對地區的控制，削弱了美國在那裏的影響力。

丹•科茨和包括中情局局長吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel）在內的多個情報機構的負責人向美國總統特朗普提交了對朝鮮和伊斯蘭國的評估。他認為朝鮮不可能棄核，伊斯蘭國也沒有像特朗普所說的那樣被擊敗。