混進土豆堆裏的手榴彈：香港薯片工廠發現一戰遺物

圖片版權 Getty Images Image caption 警方表示，這個直徑8厘米的裝置處於不穩定狀態，因為它曾被投擲過，但並未引爆

香港警方表示，在香港一家薯片工廠從法國進口的土豆中，發現了一枚一戰時期的德國手榴彈。

警方表示，這個直徑8厘米、外表滿是泥土的裝置當時處於不穩定狀態，因為它曾被投擲過，但並未引爆。

周六（2月2日）早上，這枚手榴彈在香港將軍澳的一家廠房中被發現，炸彈處理人員在現場安全引爆了炸彈。

將軍澳警區助理指揮官黃浩瀚對記者表示，目前所有信息顯示，這枚手榴彈和其他土豆一起從法國進口到香港。

香港《明報》報道指，周六早上9時左右，有工人用機器篩選土豆，卻發現一個手榴彈狀物體，於是報警。警方到場後做好防爆措施，疏散附近車輛，把手榴彈放入水渠，再堆放沙包，引爆炸彈。

這枚手榴彈據信是在出口之前意外在地裏與其他土豆一起挖出來的。

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來，多枚戰爭時期遺留的炸彈在香港被發現

軍事歷史學家馬克里（Dave Macri）對香港媒體《南華早報》表示：「這枚手榴彈很可能是在戰爭中士兵遺落後留在那裏的，也可能是被投擲後留在那裏的。」

近年來，多枚戰爭時期遺留的炸彈在香港被發現。2018年1月27日，香港警方在灣仔地鐵沙中線工地發現一枚二戰時遺留的空投炸彈，重量達1000磅，警方疏散了大約1500名市民並封鎖道路。而僅僅4日後，同一地盤再度發現相同類型炸彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年5月，香港灣仔沙中先地鐵工地又發現一枚二戰時期的炸彈

去年5月，香港灣仔沙中先地鐵工地又發現一枚二戰時期的炸彈。炸彈重約450公斤，與前兩次發現的都是美式AN-M65型炸彈。