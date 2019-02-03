中國經濟是否景氣？看你的年終獎就知道了

圖片版權 Getty Images Image caption 不同於互聯網和影視行業，處於傳統行業的江西方大特鋼，卻高調發放年終獎。3.12億現金堆成金山，5000多名員工每人6萬。

年終歲末，在中國，回家過年的都市白領，最頭疼的可能是親戚朋友的「催婚」。其次，可能就是圍繞年終獎多寡的各種吐槽。

2018年，中國經濟經歷了貿易戰、增速放緩、股市低迷，這些經濟事件在年終獎上多多少少都能看到影響。

根據不同機構近期發佈的年終獎分析報告，或許可以折射出中國經濟的現狀和前景。

叫苦不迭：互聯網、影視、金融

過去十年互聯網是中國最具成長性的行業，也是高工資集中的領域。今年關於年終獎的大事件卻最早從這裏發端。

2019年初，知識服務公司「得到」在內部宣佈，取消公司產品技術團隊今年的年終獎，並稱不是為了節約成本，也不是因為經濟寒冬或者裁員，而是因為認為年終獎制度不合理，對真正表現突出的同事是不公平的，是所謂的懶政。

這一解釋未能說服外界，還在社交媒體上引來一片指責。然而，緊接著，網約車公司滴滴宣佈年終獎減半，高管更是一分不拿，而在此前一年，滴滴年終獎最高檔達到10個月工資，平均也有2-4個月工資。美團和網易則身陷"年終獎前裁員"的質疑。

當然，有憂也有喜，中國最大的社交平台微信據稱將發「人均280萬元的年終獎」，不過，騰訊公關總監張軍隨即闢謠「年終獎有增長是真……人均280萬？那是不可能的，醒一醒！」

圖片版權 Getty Images Image caption 范冰冰因偷逃稅款連繳帶罰一共8億元，並使官方啟動針對整個行業的稅收規範行動

同樣「哀嚎一片」還有影視行業。名為「圈裏人的隱藏者」的網友在微博上表示，「基本行業裏有名的影視公司都在裁員和降薪，平台也在忙著反腐自查同時裁員。年終獎問了身邊的人，基本各家都縮水，有的甚至縮了一半。」

影視業的寒冬指的是，范冰冰逃稅案後，中國政府規範影視行業稅收秩序，要求自查自糾。根據官方數據，截至2018年底，自查申報稅款117.47億元，已入庫115.53億元。有資深從業者在其朋友圈感嘆，「不到規模一千億的行業，補了一百多億的稅」。正因如此，新片的開機率銳減，相關從業者的年終獎也就沒了著落。

另一個可以從側面反映中國經濟的數據，是香港金融從業者的年終獎。《南華早報》報道，由於去年股市行情慘淡，今年香港銀行從業者的「花紅」較往年少了20%。

拿到年終獎者下降11%

整體趨勢也與個體感受相符。中國一家人力資源服務網站智聯招聘在針對中國2萬名白領調查後，發佈報告稱，參與調查者中有55.17%表示能拿到年終獎，比例較2017年的66.1%下降近11%。

分行業來看，商業服務行業的白領能拿到年終獎的比例最多，為75.90%，其次是政府/非營利機構和金融業，分別為64.90%和63.14%，IT/通訊/電子/互聯網行業墊底，僅有46.49%的白領能拿到年終獎。

不僅拿到獎金的人少了，數額也少了。調研數據顯示，2018年全國白領年終獎總體均值為7100元，低於2017年的7278元。

發17個月工資的年終獎還不知足

往年，經常有中國公司發高額年終獎而成為熱點話題，今年也不例外，但主角換成了外國公司。

美國電子煙公司Juul Labs拿出了20億美元作為年終獎，1500員工平均每人能拿130萬美元（合人民幣近900萬元）。Juul 是全球最受歡迎的電子煙品牌之一，市值已達380億美元。

圖片版權 Reuters Image caption 中國2018年經濟數據顯示，全年城鎮調查失業率保持在4.8%-5.1%之間，實現了低於5.5%的預期目標。

而韓國一家公司海力士圍繞年終獎的風波更讓人羨慕。據《韓國時報》報道，1月23日，海力士稱，公司在2018年創下歷來最好業績，決定向員工發放每月基礎工資17倍的績效獎金。

這麼高的獎金卻被員工工會否決——原因是2017年就發了16個月工資的年終獎，而2018年公司整體無論是銷售還是利潤都增長率幾乎50%，相比之下，年終獎沒有同比例增長，因此不滿。報道引述韓國其他公司的員工讓海力士的員工「當心懷感激，停止抱怨」。