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15世紀末歐洲人在美洲的殖民行為，造成原住民大批死亡，土著人口下降之巨甚至間接導致全球氣溫下降，地球進入「小冰期」。

這是英國倫敦大學學院（UCL）的最新研究得出的結論。

歐洲人登陸美洲後，不但在衝突中直接屠殺土著人，而且他們帶去的疾病導致沒有免疫力的土著族人大批死亡。

探險家哥倫布1492年發現美洲後的一個世紀中，美洲原住民人口的90%消亡。

「小冰期」

大規模的人口下降導致大面積的農耕地荒蕪，使得美洲的土地被森林植被重新覆蓋。

重新覆蓋美洲的森林植被吸收的二氧化碳量之大，足以導致地球在1500末至1600初，平均氣溫下降了0.15C攝氏度。

倫敦大學學院領導研究的科赫（Alexander Koch）說，早在工業革命前兩個世紀，已經發生了人類行為對地球系統的影響， 那就是美洲原住民的大規模消亡。

歷史上，這個時期被稱為「小冰期」（Little Ice Age)。這期間，倫敦的泰晤士河經常性的冰凍封河。

它對歐洲農業生產造成的擾亂曾導致幾個歐洲國家發生饑荒。

Image caption 歐洲人登陸美洲後，不但在衝突中直接屠殺土著人，而且他們帶去的疾病導致沒有免疫力的土著族人大批死亡。

大死亡

倫敦大學學院的研究人員對1492年美洲土著與歐洲人第一次接觸前後的人口變化進行了對比分析。

15世紀末，有約6000萬人口生活在美洲大陸，佔世界總人口約10%。

在經歷了戰亂，疾病，包括歐洲人帶去的天花，麻疹等，以及奴役，社會崩潰等磨難後，到16世紀末，美洲土著人口降到了500萬至600萬人。

這也就意味著，在不到100年間，約5600萬人口被從地球上抹去了。歷史上把它稱為「大死亡」（Great Dying)。

ppm

研究小組推算，至少5500萬公頃的土地，既相當於法國國土面積，隨著土著人口的急劇消亡而自然退耕還林。

植被重新覆蓋土地繼而吸收了大量的二氧化碳，使得大氣中的二氧化碳濃度下降了7-10ppm（即空氣中每百萬分子中有7-10分子的二氧化碳）。

報告的作者之一馬斯林（Mark Maslin）教授說，把它放到今天來看，我們現代社會燃燒化石燃料每年大約產生3個ppm，所以在那個時期二氧化碳被從大氣中吸納的程度是非常顯著的。

馬斯林說，在1500-1600年代發生的地球明顯冷卻，歷史上被稱為「小冰期」，自然的環境變化是導致冷卻的一個因素，但發生那樣規模的冷卻，種族滅絶造成的二氧化碳下降是一個不能忽視的原因。

Image caption "小冰期"期間，倫敦的泰晤士河經常性的冰凍封河。冬季的泰晤士河面成了集市。

前車鑒

報告得出的結論是，「小冰期」 的發生部分是由於美洲人口降低，自然植被再生大量吸納大氣中的二氧化碳。這顯示人類的活動早在工業革命之前就已經影響到了地球氣候。

報告撰稿人之一布萊爾裏博士（Dr Chris Brierley)認為，這個研究結論對今天人類對應全球變暖的挑戰有啟發性。

布萊爾裏博士說，人們在談論所謂的「二氧化碳負排放」概念，以及通過大面積人工造林來吸收二氧化碳，以緩解氣候變暖。

但是，相當於法國國土面積的植被再覆蓋只導致ppm下降了幾個點。布萊爾裏博士說，這告訴了我們兩點：一是森林重新覆蓋能起作用。二是這樣巨大規模的植被重新覆蓋所吸納的二氧化碳，按今天的燃燒化石燃料造成的排放速度，也僅僅相當於約兩年的二氧化碳排放量。