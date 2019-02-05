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法國極左派報紙，法國共產黨機關報《人道報》（L'Humanité）面臨破產威脅，報紙呼籲法國人踴躍訂閲，挽救「法蘭西的一部分」。

甚至法國的右翼政黨也慷慨解囊，加入《人道報》所稱的為保住報紙繼續發行而進行的「偉大戰鬥」。

下周，法國的一家法庭將裁決《人道報》是否能繼續維持發行，還是宣佈破產。

左派喉舌

《人道報》1904年由法國的社會主義領導人饒勒斯（Jean Jaurès）創辦。1920年代後，成為法國共產黨的機關報。

在第二次世界大戰後的法國媒體界，《人道報》曾佔有重要的一席之地，是法國左翼政治勢力的喉舌，也自視為法國勞苦大眾的代言人。

但近幾十年來，《人道報》的發行量日漸衰落，從最高時期的50萬份到今天的不足3萬份。

法國政府給予法國所有的報紙直接及間接的補貼，這個制度使得《人道報》能夠維持發行至今。

但是，發行量的持續衰減、廣告收入的縮水及出版費用的上漲，使得《人道報》難以為繼。

「法國的一部分」

報紙主編雅瑞克（ Patrick Le Hyaric）對英國《衛報》表示，《人道報》是法國媒體歷史的重要一部分，它代表了法國的工人運動，法國的左派，它也是法蘭西共和國、二戰抵抗和法國獨立運動歷史進程的一部分。

雅瑞克稱，無論左中右政治光譜，如果《人道報》消失了，法國的一部分、多元的觀點以及交鋒也會隨著消失。

媒體歷史學家埃弗諾（Patrick Eveno）同意雅瑞克的看法。埃弗諾對《衛報》說，過去20 多年來的一個共識是，如果《人道報》沒了，是觀點多元化的一個損失，所以歷任法國總統，如希拉克，薩科齊，奧朗德等，都特別撥款資助以保證《人道報》能維持發行。

《人道報》求救的呼籲得到了法國許多知名人士的響應，連右派人物也加入了挽救的努力。

法國右翼政黨共和黨的迪夫（Julien Dive）不但捐款，而且訂閲了《人道報》。他說，《人道報》「充滿激情和與眾不同」，讀者可能不同意它的觀點，但能夠讀到不同的觀點是更重要的。

法國《世界報》發表社評，對《人道報》能否生存下去表示擔憂，警告失去它將是法國多元媒體和言論自由的損失。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 《人道報》主編雅瑞克稱該報是法國媒體歷史的重要一部分，它代表了法國的工人運動，法國的左派，它也是法蘭西共和國、二戰抵抗和法國獨立運動歷史進程的一部分。

小資料

《人道報》（L'Humanité）是法國全國發行的日報。《人道報》原為法國共產黨中央機關報，現獨立運營，但仍是法國共產黨的喉舌報紙。

《人道報》迄今已經有114年歷史。1904年4月，法國著名工人運動活動家，社會主義者讓·饒勒斯（Jean Jaurès）創辦該報，作為工人國際法國支部機關報。

1920年工人國際法國支部發生分裂，主張加入共產國際的多數派組成法國共產黨，該報隨後成為法共機關報。

二次世界大戰中德國納粹佔領法國後，轉入地下發行的《人道報》宣傳法共的「保衛、武裝和戰鬥」政治號召。二戰結束後，《人道報》在爭取法國政治和經濟獨立，維護工人和勞動階層權益等方面起到了重要作用，有相當的影響力，發行量最高時達50萬份。

今天，《人道報》的發行量在3萬份左右。報社每年都主辦遊園活動「人道報節」。