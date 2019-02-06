中國2019年春晚傳遞出哪些信息

圖片版權 CCTV/China News Agency Image caption 農曆除夕，中國為慶祝農曆豬年，播出了四個小時的年度春節聯歡晚會。

農曆除夕，中國為慶祝農曆豬年，播出了4個小時的年度春節聯歡晚會。

該晚會以兒童歌曲、京劇、武術和喜劇小品為特色，每年有大量全球觀眾觀看。

凖備節目需要花費數月時間，節目製作播出由官方機構策劃完成，常在中國進入農曆新年之時，為中國政府傳遞關鍵信息。

今年的關鍵信息是什麼呢？

香港台灣的"家"

今年的突出主題是，中國的海外地區和海外華人應該「回歸」中國大陸。

許多節目片段用「家」作為北京的隱喻，描繪了地區和個人回到家庭懷抱的想法。

歌舞表演《媽，我回來啦》特意由香港、台灣和中國海外的華人歌手演唱，傳遞出回國是一個「夢想」，似乎特指習近平號召的「中國夢」。 「媽」彷彿是中國的隱喻。

三位香港歌手還演唱了《我奮鬥，我幸福》，一句歌詞這樣寫道，「家與國我們同路」。

不歡迎外國人

過去幾年，當局會利用春節晚會對外展示中外關係不斷得到加強。

去年當局邀請阿塞拜疆舞蹈團參加演出，還有來自非洲國家的表演，甚至還有參加2017年世界小姐選美大賽的外籍模特亮相。

但是今年春晚沒有一個獨立的外國演出。實際上，除了一小隊來自斯洛文尼亞和匈牙利的籃球運動員在舞蹈《青春躍起來》中出現，沒有一個外國人參加演出。

原因可能是，去年的春晚引起爭議，亞洲演員因使用誇張的臀部諷刺黑人而飽受批評。

另一個可能原因是惡化的外交關係。在中國科技巨頭華為的首席財務官被加拿大拘留後，中美、中加關係陷入緊張。隨後，意大利時裝品牌杜嘉班納（Dolce＆Gabbana）播出帶有「種族歧視『的商業廣告，在中國引發風波。

Image caption 去年的春節晚會引起爭議，亞洲演員因使用誇張的臀部諷刺黑人而飽受批評。

禁止豬出現

每年的春節聯歡晚會通常會在進入農曆新年時，特別要提到十二生肖中的新年屬相。

去年在歌舞表演《旺旺年》中，孩子們穿著狗狗形像的道具服裝，舞台上飛揚著狗狗氣球，還有寵物表演特技。

但是，今年的晚會中沒有強調豬的形像。只有一個喜劇小品中出現了一個小豬佩奇的鑰匙圈，其他節目完全沒有豬年的形像。

目前尚不清楚原因為何。可能是因為，馬來西亞等地同時慶祝農曆新年，中國似乎期望避免冒犯這些國家的穆斯林。

一些穆斯林認為豬是禁忌，中國已經因為豬和當地穆斯林爭論不休。例如，2016年11月，維吾爾族社區抵制旅遊預訂手機程序Fliggy，原因是這個手機程序改名為」飛豬「。

中國當局希望避免尷尬，尤其是去年，一部表達中非關係的小品蘊含文化不敏感信息而遭到批評。

交通里程碑

豬年春晚著重展現中國在交通運輸方面取得的飛躍式發展，這被視為體現了國家力量。

在歌舞《我和我的祖國》中，導播員展示了中國的交通圖景，包括中國進軍太空，以及開發水陸兩棲飛機和高鐵等基礎設施建設。

今年的晚會還著重強調中國汽車工業的發展壯大。

大型汽車代替了豬的形像出現在晚會中。中國一汽集團位於吉林省東北部的大型顯示屏上全面展示了特技車手及表演者，以及流行電影《變形金剛》中那樣的機器人汽車變形場景。

年輕人應該"點讚"新時代

與去年一樣，晚會非常重視讓中國年輕人在社交媒體上與政府信息互動。

去年播出了一首朗朗上口的歡快歌曲《讚！讚！新時代》。

今年，在一首新歌《點讚新時代》中，數百名戴著巨大紅色手套的表演者重新傳達了這一信息。

與往年一樣，年輕的中國偶像佔據了晚會的顯著位置，以吸引國內觀眾參與這種互動。

習近平領導下的流行口號「中國夢」連續兩年得到重申，流行樂隊」加油男孩「（TF Boys）向 年輕觀眾唱道：」我們都是追夢人「。