你的器材不支持播放多媒體材料 消失的維吾爾人：BBC探訪新疆「再教育營」

土耳其政府在周六(2月9日)的一份聲明中措詞強烈地要求中國關閉新疆拘留營。據報此前一名維吾爾知名音樂家在中國的「再教育營」死亡。

知名維吾爾音樂人黑伊特(Abdurehim Heyit) 被認為在新疆服刑8年。在中國的新疆，據報道有約100萬維吾爾人被拘留。

土耳其外交部在一份聲明表示，他們在「集中營」被「虐待」。中國稱這些地方是「再教育營」。土耳其穆斯林和來自中國大西北地區的維吾爾人在種族、文化和信仰上有緊密關聯。

土耳其怎麼說？

土耳其外交部發言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8號）發表的一份聲明中說：「有一百多萬的維吾爾土耳其人被任意逮捕，他們在監獄中遭受酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密。」 他還並補充說，那些未被拘留的人也遭受「巨大壓力」。

「在21世紀重新引入集中營以及中國當局對維吾爾族土耳其人的系統性同化政策是對人道的一大羞辱。」 阿克索說。

他還說，黑伊特已死的報道「讓土耳其公眾對新疆嚴重侵犯人權的行為有更強烈的反應」，他並呼籲聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres） 「採取有效措施來結束人類悲劇」。

北京聲稱新疆的拘留營是旨在幫助該地區擺脫恐怖主義威脅的「職業教育中心」。

去年10月，新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾（Shohrat Zakir）在新華社的文章中表示，教育營中的「受訓人員」感謝組織給機會「反思他們的錯誤」。

「再教育營」的學員說：「以前完全不掌握國家通用語言文字，也不懂法，犯了錯也不知道，但政府並沒有放棄我，積極挽救幫助我，讓我免費吃住、免費學習，我現在各方面都有了很大進步，一定珍惜這個機會，以後做一個對國家、社會有用的人」。

人權組織稱，穆斯林群體因拒絶提供DNA樣本、說少數民族語言或與官員爭吵等「違規行為」而受到指控。

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其外交部發言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8號）發表的一份聲明中說："有一百多萬的維吾爾土耳其人被任意逮捕，他們在監獄中遭受酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密。"他還並補充說，那些未被拘留的人也遭受"巨大壓力"。

黑伊特為什麼被拘留？

國際特赦組織表示非常關注有關黑伊特去世的報道，但這一報道尚未得到官方證實。

黑伊特是維吾爾都塔爾(dutar) 的知名演奏家。維吾爾都塔爾是一種難以掌握的雙弦樂器。他曾在中國很受歡迎，曾在北京學習音樂，後來隨國家藝術團演出。

據報道，黑伊特被拘源於他演唱的一首名為「父親」的歌曲。歌曲主要講述父輩在過去的犧牲，歌詞呼籲年輕一代尊重和緬懷前輩。

但歌詞中 「戰爭的烈士」 顯然導致中國當局認為黑伊特有「伊斯蘭極端主義」傾向。

誰是維吾爾人?