圖片版權 CRI Image caption 該視頻時間顯示為2月10日。一名男子聲稱自己是維吾爾音樂家黑伊特，並稱「身體狀況良好」。

維吾爾音樂家黑伊特（Abdurehim Heyit）在中國新疆拘留營的生死受到外界關注。土耳其外交部根據早前對其已死的報道，要求中國關閉拘留營。但中國發佈一段視頻證明其還「活著」。

周日（2月10日）夜晚，中國官方媒體在「推特」上公布一段視頻證明此前外界報道在中國新疆拘留營被指「已死」的維吾爾音樂家黑伊特還在世。

該視頻時間顯示為2月10日。一名男子聲稱自己是維吾爾音樂家黑伊特，並稱自己「身體狀況良好」。

早前的報道稱黑伊特「已死」，土耳其外交部周六（2月9日）要求中國關閉拘押約百萬人的「再教育中心」。一些維吾爾人質疑該視頻的真實性。

總部位於美國的維吾爾人權項目主席特克爾（Nury Turkel）告訴BBC，該視頻的某些方面很「可疑」。

該視頻由中國國際廣播電台的土耳其語部發佈。視頻稱，土耳其對中國的批評「毫無根據」。黑伊特在視頻中說，他「正因涉嫌違反國家法律而受到調查」。

土耳其穆斯林和來自中國大西北地區的維吾爾人在種族、文化和信仰上有緊密關聯。

土耳其的態度為何不同尋常？

到目前為止，幾乎沒有以穆斯林為主的國家加入國際社會公開譴責中國新疆的拘留營。分析人士稱，許多人擔心中國的政治和經濟報復。

不過，特克爾表示，中國發佈該視頻表明，中國政府確實會回應公眾壓力。

「中國政府回應土耳其是因為土耳其在穆斯林世界的影響。」他還補充說，聯合國秘書長古特雷斯在新疆問題上"非常安靜"。

「中國政府手上有主動權。他們拘留黑伊特，拘留了佔總穆斯林人口10％的維吾爾人。他們試圖告訴全世界，這裏沒有虐待，這些只有所謂的『職業培訓中心』。他們有責任證明視頻是真實的。」他說。

特克爾說，由於「技術優勢」，中國政府有能力篡改視頻。「憑借今天的技術，可以造一個自述視頻。這並不困難。」他說。

土耳其怎麼說？

土耳其外交部發言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8號）發表的一份聲明中說：「有一百多萬的維吾爾土耳其人被任意逮捕，他們在監獄中遭受酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密。」 他還補充說，那些未被拘留的人也遭受「巨大壓力」。

「在21世紀重新引入集中營以及中國當局對維吾爾族土耳其人的系統性同化政策是對人道的一大羞辱。」 阿克索說。

他還說，黑伊特已死的報道「讓土耳其公眾對新疆嚴重侵犯人權的行為有更強烈的反應」，他並呼籲聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres） 「採取有效措施來結束（那裏的）人間悲劇」。

中國則回應稱，有關評論「完全不可接受」。北京聲稱新疆的拘留營是旨在幫助該地區擺脫恐怖主義威脅的「職業教育中心」。

去年10月，新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾（Shohrat Zakir）在新華社的文章中表示，教育營中的「受訓人員」感謝組織給機會「反思他們的錯誤」。

「再教育營」的學員說：「以前完全不掌握國家通用語言文字，也不懂法，犯了錯也不知道，但政府並沒有放棄我，積極挽救幫助我，讓我免費吃住、免費學習，我現在各方面都有了很大進步，一定珍惜這個機會，以後做一個對國家、社會有用的人」。

人權組織稱，穆斯林群體因拒絶提供DNA樣本、說少數民族語言或與官員爭吵等「違規行為」而受到指控。

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其外交部發言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8號）發表的一份聲明中說：「有一百多萬的維吾爾土耳其人被任意逮捕，他們在監獄中遭受酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密。」他還並補充說，那些未被拘留的人也遭受「巨大壓力」。

黑伊特是誰？

國際特赦組織表示非常關注有關黑伊特去世的報道，但這一報道尚未得到官方證實。

黑伊特是維吾爾都塔爾（dutar）的知名演奏家。維吾爾都塔爾是一種難以掌握的雙弦樂器。黑伊特曾在中國很受歡迎，並在北京學習音樂，後來隨國家藝術團演出。

據報道，黑伊特被拘源於他演唱的一首名為「父親」的歌曲。歌曲主要講述父輩在過去的犧牲，歌詞呼籲年輕一代尊重和緬懷前輩。

但歌詞中 「戰爭的烈士」 顯然導致中國當局認為黑伊特有「伊斯蘭極端主義」傾向。

誰是維吾爾人?