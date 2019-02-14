圖片版權 Getty Images Image caption 社交媒體是台灣假新聞的新戰場。

2018年，台灣工程師徐曦在台北士林街頭，聽到某教會在向路人宣傳理念，並用了一些徐曦認為與事實不合的資訊，聽者卻似乎趨之若鶩。徐曦感嘆：未經證實的傳言卻能影響一般大眾，特別是那些在LINE，台灣最為廣用的社交通訊中消費新聞資訊的人。

這次經歷根植在徐曦心中。2018年台灣九合一選舉過後不久，旅居香港的徐曦讓台灣第一個過濾網路假資訊的對話機器人（chatbot）「美玉姨」上線。

「美玉姨」的名字來自「每」當「遇」到謠言的諧音，獨特功能在於「互動性」。也就是，只要將「美玉姨」加入LINE裏面的聊天群組，一但有人髮佈不實或爭議的資訊，而這個資訊「美玉姨」有所了解（資料庫有），「美玉姨」便會自動加入對話，向讀者說明這則資訊之真假，或解釋這些訊息只是「個人意見」不是官方政策。

「美玉姨」查核的資訊不僅限於在網路上廣傳的醫療健康新聞，政治新聞及傳聞也是她查核的重點。「美玉姨」還提供她判斷資訊之消息來源，讓讀者去查證或參與討論。

網路上，有民眾形容「美玉姨」像是足球場上的裁判，會對那些真相難辨的資訊亮出黃牌或紅牌。

資訊戰

徐曦告訴BBC中文，「美玉姨」的由來和自己參與網路民主化運動有關。2014年太陽花運動時期，有一群以程序員為主的志願者成立名為「g0v. 零時政府」的網站及社交媒體群組，試圖打破新聞資訊透過主流媒體傳播的途徑，實踐資訊開放，民主化之目的。

徐曦看到，「g0v. 零時政府」網站參與太陽花運動，並不只為宣揚理念，也試圖讓民眾有公平開放的平台獲取資訊。

這個網站後來發展成一個數據資料庫，取名為「真的假的」，平台集結數十位公民志願者，搜集四面八方的網路資訊，提供給讀者進行查證。

徐曦向BBC中文解釋，「美玉姨」判斷謠言所需要的大數據，就是來自「真的假的」資料庫。

圖片版權 xu xi Image caption ＂非洲豬瘟" 是現在台灣網上傳播最盛的消息之一，「美玉姨」引用媒體報道進行了證實。

徐曦之前接受台媒訪問時便表示，真正辛苦的是後端幫忙搜羅，過濾資料並建立大數據資料庫的志願者。她說，建立資料庫確實重要，也許在她旅居的香港，日後也有人可以創建一個網路機器人，供網路讀者查詢資訊的真假。

資訊民主與政治民主

「美玉姨」誕生的第一天，就有數萬則消息湧入。「這也反映出，台灣社會對於資訊民主化的渴求或焦慮，特別是這次台灣九合一選舉，資訊戰已經被公認為未來政治或社會對話的戰場，」台灣高雄醫學大學性別研究所所長林津如副教授向BBC 中文說明。

林津如認為，資訊民主化是政治民主化之重要條件，既涉及言論自由，也要求相關資訊以及數據不被政府或霸權團體（譬如專家學者或財團）壟斷。

徐曦告訴BBC 中文，「美玉姨」的工作不僅是澄清假新聞，或簡單告訴大家Yes 或 No。「美玉姨」更是在期許民眾建立辨別新聞資訊之能力和責任。如果民眾有天也開始質疑「美玉姨」的觀點太過簡單，那就達到她創立「美玉姨」最大之目的。

質疑與挑戰

BBC中文發現最近，台灣網路平台PTT質疑「美玉姨」是民進黨政府派來監聽民眾的網路工具。這種質疑也在社交媒體LINE上傳播。特別是在「長輩」（台灣對中高年齡族群稱呼）群組中流傳，批評「美玉姨」被民進黨政府用來「洗白」對其不利的文章。 批評指，任何批判民進黨的文章都會被美玉姨標示為謠言。

徐曦表示，「美玉姨」只會「聽」，不會記錄民眾在社交群組裏討論的訊息。此外也有「深綠」選民質疑她的網路機器人是國民黨的打手。「這樣看起來，兩邊都攻擊美玉姨是挺黑色幽默的。」徐曦說。

另一方面，她也希望使用者思考，是否未來有人會操控「美玉姨」？

徐曦強調，過度依賴人工智能不是好事。她和林津如在這一問題上持同樣觀點——資訊社會的隱憂在於非民主政府會想把資訊或新聞集中化，成為知識，來控制人民。「美玉姨便是嘗試挑戰資訊過於集中化、寡頭化這一趨勢。」

圖片版權 XU XI Image caption 美玉姨澄清的議題也包含政治議題

台灣政治

「活躍的假消息，就是我們這次大選價值判斷混亂的主因之一」 徐曦在之前接受今周刊訪問時表示,選舉期間，是是非非的網路消息影響了選民價值判斷的公正性。「但是她也表示，選舉是選舉，政府是政府」 政府在選舉的時候，告訴民眾哪些消息是真的哪些是假的未必是好事，而是民眾也要自己判別新聞消息。

2018台灣九合一選舉過後，眾多評論都指出，假新聞已經逐漸成為政治武器，深刻影響台灣選舉或政治。 選舉期間，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）在接受台灣媒體訪問時表示，「外部」勢力在選舉期間，散播不實訊息，「帶風向」試圖影響選舉。

Image caption 查核政治議題讓美玉姨十分忙碌

台灣大學新聞研究所教授林麗雲，與英國牛津大學和路透新聞學研究所合作的2018年年度研究報告亦表示，中國人民解放軍於社群媒體發佈的貼文，廣被台媒採用，然而後者沒有查證這些貼文影像的真實性。該報告亦指中國解放軍利用正式與非正式管道，傳播假新聞，操弄台灣大眾輿論。

據此，徐曦表示，「如果美國選舉都有俄國的影子在背後運作，有何不可能台灣也被其他國家影響操控輿論？」