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BBC名牌電視節目Global Questions將於2019年3月25日在香港舉行以「年輕人與未來」為主題的高端現場論壇，屆時將邀請政、商、學和各界青年嘉賓代表及觀眾參與現場中文節目錄製，全球全媒體中英文播放。

在場嘉賓將聚焦關注青年在事業、人生、理想、社會各方面最關心的話題，並與全球讀者和觀眾展開討論。您希望和嘉賓討論哪些話題？您有什麼問題想問嘉賓？

歡迎您參與BBC中文的互動欄目《你問我答》，我們將選取部分讀者的提問參與直播討論。