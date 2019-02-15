涉香港書商桂敏海案，瑞典召回駐華大使

圖片版權 AFP Image caption 桂敏海的尋人啟示被張貼在香港中聯辦。

瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）因會見瑞典華人書商桂敏海的女兒安吉拉·桂（Angela Gui）被瑞典政府召回。瑞典外交部發言人表示，大使已於本周三（2月13日）離開北京。

54歲的桂敏海據稱於2015年被中國間諜綁架，現仍在拘留。還有另外四位香港書商也被拘留。

林戴安被召回，源於桂敏海的女兒安吉拉·桂撰寫的會見記錄。

桂敏海的女兒說了什麼？

桂敏海的女兒安吉拉·桂目前在劍橋大學攻讀博士學位，為了爭取瑞典當局釋放其父親而奔走游說。她在記錄中寫道，林戴安上個月與她取得聯繫，邀請她與一些中國商人會面。這些商人表示他們與中國當局有聯繫。

她在博客平台Medium上發佈了會面記錄，表示會面在1月下旬進行，持續兩天時間。她稱此次會面為「非常奇怪的經歷」。

根據她的說法，林戴安聯繫她時稱，對於解決她父親的案子有了「新的辦法」。安吉拉·桂寫道，林戴安「沒有再多解釋，但認為有些商人可以提供幫助，他們想在斯德哥爾摩見我。」

圖片版權 Getty Images Image caption 桂敏海是香港銅鑼灣書店的老闆，該書店銷售政治敏感書籍。

安吉拉·桂後來飛往斯德哥爾摩，抵達他們安排見面的酒店。她說，她在那裏與商人和林戴安一起被帶到了酒店的會員休息室。她寫道，「那裏有很多葡萄酒，還有很多人，他們問了我很多奇怪的問題，還變本加厲地問。」

「但由於林戴安在場，她似乎也對當時的有關狀況表示支持，我一直認為這是由瑞典外交部發起的。」

她說，其中一位商人向她施壓，迫使她接受一項協議。協議說她父親將接受審判，可能判處「幾年時間」監禁。作為回報，她需要停止所有對解決父親拘留所做的游說。

根據安吉拉·桂的說法，林戴安支持這一安排，並告訴她中國正在「採用新的外交路線」。如果她繼續游說，中國可能會「懲罰瑞典」。

瑞典外交部說了什麼？

桂敏海的女兒安吉拉·桂離開會議後返回英國，並與瑞典外交部取得聯繫。外交部說對此安排一無所知，甚至連林戴安人在瑞典都不知道。

瑞典外交部向BBC證實，對安排會面並不知悉，並表示林戴安需要接受內部調查。

1月，瑞典宣佈林戴安將在今年3月擔任新的政府職務，服務於全球的可持續發展。對於她被召回一事是否影響任命，瑞典外交部並未作評。

圖片版權 AFP Image caption 瑞典駐華大使館。

桂敏海是誰？

2015年，桂敏海在泰國度假時失蹤。後來出現在中國國家電視台，被告知涉嫌2003年在寧波酒後駕車。

2015年10月至12月期間，香港銅鑼灣書店和巨流傳媒公司的五位出版人在香港消失，後來在中國大陸被拘留。巨流傳媒公司的出版物通常涉及中國領導人的個人生活。

桂敏海因涉嫌交通違法被判處兩年徒刑，於2017年獲釋。他於2018年1月再次被中國間諜逮捕，被指控洩露國家機密，此後一直在中國大陸拘留。

據知，其他四位出版人仍在拘留。