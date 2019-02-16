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過去幾日，中國最受歡迎的手機應用並非熱門的遊戲或社交軟件，而是一款「根正苗紅」的學習工具。

這款App名為「學習強國」，紅色的圖標是毛澤東書寫的「學習」二字。這是一個別出心裁的雙關語，它暗指習近平上台後治國理政的思想。

「學習強國」由中共中央宣傳部在新年的第一天推出，黨員被要求下載和定期閲讀。此外，公務員、國有企業員工和公立學校教師也收到類似要求，甚至一些非黨員人士也是如此。

應用分析平台「App Annie」數據顯示，「學習強國」1月下旬起在排行榜的排名不斷上漲，在周二（2月12日）超過微信和抖音等主流應用，成為蘋果中國應用商店下載量最大的應用。

2017年，中共在黨的十九次代表大會上，投票決定將習近平「新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章，這成為彰顯習近平地位和影響力的標誌。

作為自毛澤東時代以來最有權勢的領導人，習近平也在全國範圍內推廣他的「哲學」。在毛時代，毛澤東的著作因為通常被印刷成紅色封面，而被稱為「紅寶書」，成為席捲全國的意識形態教科書。該書已出版了逾10億冊。

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文化大革命期間，持有「紅寶書」幾乎是強制性的。在習近平時代，模式顯然更加智能，無疑可以被看成數字版的「紅寶書」。

使用該應用的用戶可以閲讀官方媒體關於習近平的文字和視頻報道、溫習習近平思想，還可以參加MOOC在線課程的學習、參加專題考試。用戶參加這些活動，便可根據使用情況獲得「學習積分」。積分累積起來，便可成為他們的僱主，乃至黨的考核指標之一。

「學習強國」甚至還融入了社交元素，用戶可以在應用裏添加好友、創建學習組織，並給好友打電話、發信息，還可以發起網絡會議。

技術的進步和龐大的即時用戶群使人相信，網絡宣傳的影響可能將遠超印刷時代。毛澤東時代以來，中共黨員數量增加了一倍多，還有不計其數的事業單位員工。

在微博上，一名網友說，自己的微信朋友圈被朋友們分享自「學習強國」的文章刷屏了，因為「一個人要分享6篇才可夠攢到積分上限」。

也有網友抱怨這款應用太過拘泥形式，並且內容空洞，浪費時間，「純粹是政治任務」。

圖片版權 Getty Images Image caption 毛澤東的著作因為通常被印刷成紅色封面，而被稱為「紅寶書」。

一名來自山東的微博用戶說，她每天必須取得66分。根據她發佈的學習記錄截圖，這大約需要兩個小時。

有趣的是，根據積分規則，用戶每天在早晨、午間和夜晚的一些時段使用軟件，可以獲得多倍積分，這被認為是鼓勵用戶利用閒暇時間，而不是上班時間來進行「學習」。

如同很多媒體費盡心思希望吸引年輕一代的受眾，習近平領導下的中共也一直尋求通過創新的模式來推廣其理念。2018年，官方媒體中央電視台和湖南衛視推出了以習近平語錄和思想為主題的電視節目。

曾經枯燥的黨的宣傳口號被改造成表情包，在微信好友之間轉發。上月，一部根據卡爾·馬克思（Karl Marx）生平製作的動漫也在熱門視頻網站「嗶哩嗶哩」和「優酷」發佈。

相比之下，「紅寶書」顯得中規中矩，但它也已足夠受到歡迎了。