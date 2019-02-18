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中國網絡安全公司深網視界（SenseNets）日前被一名荷蘭黑客曝出存在大規模數據洩露，包括身份證號碼、生日、位置與照片等信息，記錄總數達到數百萬條。

曝光該信息的維克多·傑弗斯（Victor Gevers）對BBC中文說，該公司的數據從2018年7月就處於任何人都可以訪問的狀態。根據洩露的數據樣本，這些記錄疑似絶大部分都是中國新疆的維吾爾人。

BBC中文記者聯繫深網視界，但其工作人員表示現在暫時不會回應。中國媒體財新網則引述一名知情人士稱，該公司目前正在進行內部調查。數家中國媒體已將此事件相關報道刪除。

公開資料顯示，深網視界成立於2015年，專注於智能視頻分析技術，其合作伙伴包括中國不同省市的公安機關。

數據洩露

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維克多·傑弗斯上周四（2月14日）爆料稱，深網視界「未能使用密碼保護」所掌握的數百萬人的跟蹤數據，導致任何人都可以訪問，其中包含超過256萬人的個人信息，例如身份證號、生日、位置和面部識別照片等關鍵信息。

「我們隨機提取了數千條記錄，其中99%都是穆斯林的姓名，」他對BBC中文說。

由傑弗斯提供給BBC中文的一份人名樣本顯示，這些姓名的確是維吾爾族穆斯林常見姓名，例如買買提、馬合木提等，他們被以漢語拼音的形式記錄。但BBC中文不能獨立確認樣本的真實性。

此外，傑弗斯還表示，僅在過去24小時內，就有超過680萬個個人行蹤地點被記錄下來，記錄的地點包括警察局、酒店、網吧、旅遊景點等地。

「在日誌文件中，我們看到許多訪問者已經訪問了數據庫並進行了複製，還有一個攻擊者試圖勒索數據庫，他們留下了有『警告』字樣的索要贖金的字條，」傑弗斯說。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @0xDUDE There is this company in China named SenseNets. They make artificial intelligence-based security software systems for face recognition, crowd analysis, and personal verification. And their business IP and millions of records of people tracking data is fully accessible to anyone. pic.twitter.com/Zaf6w5502i — Victor Gevers (@0xDUDE) 2019年2月13日

傑弗斯是一名荷蘭小有名氣的安全人員，他在過去數年曾揭露多起有漏洞的MongoDB數據庫。他表示，在曝光該漏洞之前，他已通過郵件聯繫深網視界，而後者已經修復了漏洞。

香港浸會大學媒體技術講師胡闢礫曾任百度核心算法工程師，他對BBC中文說，從目前傑弗斯提供的證據來看，其所說的「細節方面上都基本沒有問題」，但要完全確定還需等到該數據庫在「暗網」上被出售。

「這是一個常見的低級錯誤。此前網上就有項目能夠查詢一些公開存在的數據庫。此外，一些程序員可能因為疏忽，把數據庫的訪問信息、用戶名和密碼寫在某些文件上，這些文件後來隨著代碼流出了，」胡闢礫說。

人臉識別與安防結合

圖片版權 SenseNets Image caption 深網視界是一家位於廣東深圳的互聯網安全公司。

公開資料顯示，深網視界控股股東是創業板上市公司「東方網力」，後者專注於研發視頻監控管理平台。

在深網視界官網上，該公司稱其「定位於AI+安防」，擁有人臉識別系統、人群分析系統、目標行人追蹤系統等將人工智能技術與安全領域結合的產品。其中，人臉識別系統的介紹寫道，該系統採用世界頂級人臉識別算法和技術，可對城市各重點場所過往人員進行「非接觸式捕捉、識別與監控」。

該公司還在官網列出了多個合作案例，包括與江蘇連雲港公安局設立人臉識別技術聯合實驗室、與廣東省公安廳就烏坎抗議事件提供人臉識別技術以固定證據等。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國的人臉識別監控系統有多厲害？

世界上，並非只有中國當局使用人臉識別技術，該系統也在美國、英國和印度等國進行測試或投入使用。近年來，中國當局積極推進該技術與傳統的視頻監控網絡「天網」相融合，以用於安保領域。行業調查公司 IHS Markit 2016年數據顯示，中國目前擁有1.76億個監控攝像頭，預計到2020年，攝像頭的數量會增加到6億。

龐大的攝像頭監控網絡在提高警方抓捕罪犯效率的同時，也引發人們對於其是否侵犯公眾隱私權，以及更便於當局對異議人士和少數族裔進行監控和威脅的質疑。

總部位於美國的人權觀察組織（Human Rights Watch）2018年的一份報告稱，中國當局正在新疆部署一種基於大數據分析的預測性警務軟件。

報告通過分析新疆地方政府的招標文件發現，該警務軟件通過視頻監控、WiFi嗅探器等多種來源或「感知系統」收集信息，將其認為可能對當局構成威脅的人員進行標注和跟蹤。