英國說華為風險「可控制」 任正非稱「信任英國不退出」

中國華為參與英國的電信工程可能帶來的任何安全風險，都是可以掌控的。

這是英國國家網絡安全中心(National Cyber Security Centre, NCSC)對華為公司可能給英國電信業帶來哪些潛在威脅作了全面評估後得出的結論。

與此同時，華為創始人任正非在接受BBC獨家採訪時稱，即使英國政府決定禁止華為參與英國的5G網絡，華為也不會因此撤資。

任正非表示：「我們會繼續在英國的投資。我們仍然信任英國。我們也希望英國能更信任我們。因為如果美國不信任我們，我們將以更大的規模把在美國的投資轉移到英國」。

風險可控

英國國家網絡安全中心是英國情報機構，政府通信總部GCHQ的一部分。這個尚未正式公開發表的評估結論將提交給英國政府的文化、媒體和體育部，作為政府針對華為安全的全面評估的一部分。

英國《金融時報》最先引述兩位知情人士的話稱，英國國家網絡安全中心NCSC認定，有辦法限制在未來5G超高速網絡中使用華為設備的風險。

NCSC說，它對中國公司華為有著「獨特的監督和了解」。由NCSC負責領導的一個監督委員會，「華為網絡安全評估中心監督委員會」(Huawei Cyber Security Evaluation Centre Oversight Board，HCSEC)，去年在報告中列出了一系列要求華為解決的工程和安全問題。

華為承諾將投資15億英鎊解決報告中列出的安全隱患，但警告整個過程可能需要3到5年的時間。

在給HCSEC的書面回答中，華為稱現代通訊網絡涉及技術極為複雜，更新提升軟件猶如在高速列車行進過程中更換零部件。「這是一個複雜的和隨時變化的過程，至少需要3至5年的時間才能看到實際的結果。我們希望英國政府能夠理解」。

任正非18日接受BBC獨家採訪時再次強調，華為決不會充當中國政府的間諜。任正非表示，中國政府沒有要求華為這麼做，華為也不會這麼做，對於華為這樣一個超級大公司，不值得冒這樣的風險。

任正非說：「我們永遠不會接受任何人要求華為設「後門」的指令，如果我們有任何這樣的行為，我本人會關閉公司」。

圖片版權 QILAI SHEN Image caption 74歲的任正非接受BBC獨家採訪時表示，「美國壓不垮華為。」

與美國相左

英國網絡安全官員相信使用華為設備的風險「可控」，對美國游說盟國禁用華為設備的努力是一個打擊。

美國正竭力說服盟國禁止華為參與電信網絡建設，特別是下一代5G市場，理由是中國政府可以利用華為從事間諜活動或發動網絡戰。

美國禁止聯邦政府購買華為設備。五眼聯盟(Five Eyes)情報分享網絡成員中，澳大利亞和新西蘭已經禁止在新一代5G網絡中使用華為設備。

美國國家安全局(NSA)一直在游說歐洲盟國加入禁用華為設備的行列。但是數個歐洲國家，包括英國和德國等，似乎並未被說服。

Image caption 華為承諾將投資15億英鎊解決報告中列出的安全隱患，但警告整個過程可能需要3到5年的時間。

《金融時報》引述一位知情者的話說，英國的這一結論對歐洲各國領導人將有很大分量：「其他國家可以提出這樣的論點，即如果英國人有信心緩解國家安全威脅，那麼他們也可以向國內公眾和美國行政當局保證，只要他們採取了英國人推薦的各種預防措施，他們繼續允許國內電信服務提供商使用中國組件就是審慎的」。

英國情報機構GCHQ前主任羅伯特•漢尼根(Robert Hannigan)最近在《金融時報》撰文稱，NCSC「從未發現任何證據證明中國政府通過華為進行任何惡意網絡活動」。

漢尼根稱，「有關在5G網絡的任何部分採用任何中國技術都代表著不可接受的風險的斷言是無稽之談」。

圖片版權 Getty Images Image caption 運營商指出，由於5G網絡實際上是4G的升級，華為設備無處不在，限制使用華為技術後果將很嚴重。

華為與5G

英國多家主要的移動通訊公司，如Vodafone, EE, Three 等，都已經在與華為合作，共同開發它們的下一代5G網絡。

這些公司都在等待英國政府的文化、媒體和體育部預計將在3月或4月份作出的最後結論，隨後將決定是否能在5G開發中繼續使用華為技術。

BBC商務記者羅伯·揚說，NCSC的結論「有份量」，但政府最終的評估結論可能仍會對華為不利。

英國的多家手機公司已經為今年年底的5G網絡商業發佈做了充足的凖備。他們計劃使用大量華為設備，但不是在核心網絡中使用華為，而是在手機蜂窩站（基站／發射站／發射台）和硬件中將其連接到手機中央大腦的技術。

英國運營商憂慮的是，政客們對華為所謂的安全威脅的擔心，將導致他們能選擇的供應商數量嚴重縮減。

最近在倫敦召開的一次涉及三家主要運營商的背景介紹會上，得出的一個共識是 ：我們知道需要讓華為遠離我們網絡中最敏感的部分，但全面禁止使用華為，這無論對5G技術的推出還是英國在這關鍵技術領域的角色都是災難性的。

運營商指出，由於5G網絡實際上是4G的升級，華為設備無處不在，限制使用華為技術後果將很嚴重。

「沒有5G你就不能做4G——很多人都不明白，」一位運營商說， 「現在正討論大規模的替換計劃，所有運營商將大規模延遲5G，還同時大幅增加成本。」

限制使用華為技術設備，對英國將意味著5G網絡的到來會出現重大延遲。目前歐洲的5G籌備工作比美國先開始，並且或許有能力趕上亞洲。

運營商們表示，首要任務必須是保證國家安全，但第二個應該是讓英國成為世界電信領域的領導者。但他們擔心，拒絶華為將使第二個目標難以實現。

英國文化、媒體和體育部的發言人說，針對華為的評估「仍在進行中，尚未作出最後結論」。