華為創始人任正非：美國不可能扼殺掉我們

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

華為（Huawei）創始人任正非接受BBC獨家專訪時表示，美國「不可能扼殺掉」這家中國科技公司。

任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

美國方面正在尋求對華為和孟晚舟進行刑事檢控，罪名包括洗錢、銀行詐騙以及盜取商業機密等等。

華為否認有任何不當行為。

這是孟晚舟被捕事件之後，任正非第一次接受國際媒體訪問。他向BBC亞洲商務記者卡利什瑪·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）表示，美國的壓力並不會壓垮華為。

「美國不可能扼殺掉我們，」任正非說，「因為這世界離不開我們，因為我們比較先進。我認為即使他們說服了更多的國家暫時不用我們，我們也可以收縮，變小一點嘛。」

他表示，美國不斷地質疑和「挑剔」華為，也能迫使華為將自己的產品和服務做得更好。

不過，任正非承認，由此造成的潛在客戶流失可能會給華為帶來重大衝擊。

「世界離不開華為」

上周，美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）警告美國諸盟友，不要使用華為公司的技術，指一旦那樣做，就會令華盛頓「與它們併肩合作」更加困難。

澳大利亞、新西蘭和美國已經禁止華為向它們提供未來5G移動寬頻網絡的設備，而加拿大則正在重新覆核該公司的產品，看是否存在嚴重的安全威脅。

任正非在訪問中警告說：「世界離不開我們，因為我們比較先進。」

他否認美國對華為的打擊會令華為陷入困境。

「那西方不亮還有東方亮啊，黑了北方還有南方啊，對吧？」任正非在訪問中笑著說。

「美國不代表全世界，美國只代表一部分人。」

「信任」英國

英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）則認為，使用華為的技術對英國通訊項目可能帶來的風險都屬於可控制範圍內。

包括沃達豐（Vodafone）、EE和3（Three UK）在內的很多英國移動通訊公司都在與華為合作發展它們的5G網絡。

這些公司正在等候政府的覆核，結果定於三月或四月得出，屆時將決定英國公司是否可以使用華為的技術。

在談到英國也可能禁用華為技術時，任正非表示，華為「還會繼續英國投資」。

「我們對英國還是信任的，」任正非強調說。

「我們希望英國更信任我們，我們（就會）更大規模地投資到英國。」

「因為如果美國不信任我們，我們（就）更大規模地轉到英國來投資。」

圖片版權 Getty Images Image caption 華為否認其通訊技術會對英國或任何國家造成風險。

如何看待女兒被捕？

應美國要求，加拿大警方於去年12月1日在溫哥華逮捕任正非之女，華為首席財務官孟晚舟，並且預計將接受美國的正式引渡請求。

華為和孟晚舟共受到23項指控，這些指控分別列於美國司法部的兩份起訴書內。

第一份起訴書聲稱華為隱瞞了與伊朗的業務來往，而伊朗受到美國的貿易制裁。另外一份起訴書則是關於企圖盜竊商業機密的指控。

任正非明確反對美國的指控。

「我首先反對美國這個做法。因為這種政治陷害、這種做法是不可取的。」

「在美國的制裁國家存在點問題，美國就動用逮捕的這種方法——我們反對。」

「但是現在已經走了這一步，我們還是（會）通過法庭來解決這個問題。」

圖片版權 Reuters Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。

任正非如何看待中國政府被指涉間諜活動？

作為中國最大的私營公司，華為一直因與中國政府的聯繫受到密切關注，美國和其他國家都表示擔心中國的安全部門會將華為的技術用於間諜活動。

根據中國法律，任何公司都必須要「支持、協助和配合國家情報工作」。

但是任正非稱，他不會冒險允許公司參與間諜活動，「不會冒險做這種會遭致我們國家和全球客戶厭惡的事情」。

他表示，中國政府已經明確表示不會安裝任何電子後門，而「我們公司不可能去裝後門，我們公司也絶不可能從事任何間諜活動」。

任正非強調，華為不會接受任何人指使安裝電子後門。

「如果我們有這個行為，那我就把這個公司解散了，」任正非說。

華為是中國政府的一部分嗎？

分析－BBC亞洲商業事務記者卡利什瑪·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）發自深圳

作為一個深居簡出和低調隱忍的人，任正非堅信自己過去30年來所建立的企業能夠經受得住西方政府審查一事上，似乎很自信，甚至近乎自大。

任正非是對的，美國市場只是他整體業務的一小部分。

但是當我問及他和中國軍方和政府的聯繫時，我看到那份信心退卻了。

他拒絶接受對話，只是聲稱這些不是事實，只是指控。

然而，我們的採訪過程中仍然揭示出任正非與政府密切聯繫的一些跡象。

他還證實華為內部有一個共產黨支部委員會，但他說這是所有在中國經營的公司，不論是外國還是本土公司，都必須遵守的一條法律。