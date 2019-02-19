Zara雀斑女模廣告引發中國「美女」定義爭論

圖片版權 Zara/Sina Weibo Image caption 一些人稱，李靜雯在廣告中的形像「醜化」了中國人。

中國社交媒體日前因一則廣告而波瀾再起——這一切源於一名女模特臉上的雀斑。

在西班牙時裝品牌Zara（颯拉）發佈的一組新彩妝產品廣告中，中國模特李靜雯的雀斑形像引發人們的強烈關注。

中國官媒《環球時報》稱，李靜雯臉上的雀斑是她的「標誌性」形像之一，但這在中國社交媒體引發爭論，因為在中國，有雀斑的人並非多數。

一些人稱，她在廣告中的形像「醜化」了中國人，也有人持相反觀點，認為這種廣告多多益善，可以幫助人們接受自然美。

「我真的很討厭雀斑」

來自中國南方廣州的李靜雯，在過去五年裏已成為模特界熟悉的面孔。

她曾為很多奢侈品牌和平價品牌做過模特，包括CK和H&M。

圖片版權 Getty Images Image caption 李靜雯說，她小時候很討厭雀斑，因為亞洲人通常不會長這些。

李靜雯沒有回應廣告所引發的爭議，但她曾談及早年對臉上長了雀斑的不安全感。2016年10月，她在接受《時尚》（Vogue）雜誌採訪時說：「當我小的時候，真的很討厭雀斑，因為亞洲人通常不會長這些。」

「在高中時，我總是想把它們蓋起來，但現在無所謂了。我喜歡它們，這就足夠了。」

幾十年來，無論是在中國，還是在東亞其他地區，擁有白皙無瑕的皮膚一直是人們首選的美容標凖。

因此，她在Zara最新廣告上的露面才會引發爭議，並受到一些微博網友的強烈反對。

在上周五（2月15日）Zara發佈廣告後，很多中國人對其決定邀請一名有雀斑的模特表示困惑。有人說李靜雯的長相在他們看來很「難看」。

更激進的網友則質疑Zara在「侮辱」或「中傷」中國人。有人稱，「一名長著雀斑的亞洲模特和一張面無表情的大餅臉，誤導了西方人對亞洲女性的印象，並可能導致針對亞洲女性的種族主義。」

「審美多樣性」

中國視頻網站「梨視頻」採訪了Zara的一名負責人。他表示，這些廣告面向全球市場，而非僅僅中國市場。負責人稱，「西班牙人審美觀不同。我們對模特只是單純攝影，圖片沒有任何修改。」

他們還駁斥了李靜雯「醜化」的說法：「她一直長這樣，照片是自然狀態下拍攝，完全沒有PS。」

Zara的回應再度引發數以萬計微博用戶在#ZARA回應醜化中國模特#的話題下留言。一些人讚揚Zara在廣告中沒有對李靜雯進行PS，並對批評李靜雯的人表示憤怒。

圖片版權 Getty Images Image caption 李靜雯2017年在紐約時裝周。

「中國的模特是被自己的同胞所歧視，」一名網友說，該評論收到了數十萬個點讚。

另一名網友問道：「中國人到底有多自卑？」

還有很多人稱讚她的「自然美」，認為中國應該有更多對美的不同看法。一名網友說：「很多人眼裏，美觀的定義太狹隘了。」

展現「愛國」

隨著事件發酵，一些網友將他們的批評轉向政府，他們認為這是打著「愛國主義」旗號繼續攻擊外國品牌的運動。

官方媒體《中國日報》稱，在「缺乏文化自信」的情況下，「那些抱怨Zara新廣告的人可能是為了防止國家形像被損害」。

很多網友說，Zara的廣告和奢侈時裝品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana）去年的廣告有相似之處。

杜嘉班納的廣告中，一名中國模特使用筷子吃比薩，這種在文化上的不敏感引發了公眾的強烈批評。

圖片版權 Dolce & Gabbana/Instagram Image caption 中國模特左也說，她出演的杜嘉班納廣告「幾乎毀了自己的演藝事業」。

一些網友認為，自從D&G事件以來，點出可能「辱華」的公司或個人已經成為一種趨勢。

「在D&G廣告因辱華而被叫停之前，我不會再想看它的視頻了。」一名網友說，從那以後，他們覺得在中國公眾中已經有了一種「普遍的自卑感」。

另一名網友補充說，已經有一波公司和個人因「辱華」而名節不保，並指出D&G事件「已上升到外交層面」。

但他們認為，企圖打壓Zara是「矯枉過正」。另一人說，「我覺得一些同胞並不是真正愛國，但現在他們只是通過參與集體圍攻，來表達他們對國家的熱愛。」