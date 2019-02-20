圖片版權 Getty Images Image caption 台灣總統蔡英文宣佈2020年將競選連任。

台灣總統蔡英文2月19日接受美國有線新聞網CNN專訪，鬆口表態她將代表民進黨參選2020年台灣總統大選。台灣專家分析，蔡英文選在這個時間點宣佈尋求連任，是希望凝聚民進黨共識，走出民進黨2018年地方選舉大敗的陰霾。

蔡英文宣佈競選連任

在支持度下滑及民進黨內大老呼籲不要尋求連任的雙重壓力下，台灣總統蔡英文仍在2月19日接受CNN專訪時宣佈參加2020年總統競選一期連任。

蔡英文對CNN記者表示，任何現任總統都希望替國家做更多事情，並在任期內完成所有任務。面對黨內反對她參選的聲音，她說：「我有信心能夠勝選，因為我已經凖備好了。」

她並強調，作為總統並不缺乏挑戰。經濟困難有挑戰，經濟繁榮時時又會遇到其他挑戰。

報導指出，雖然兩岸關係持續緊張，但蔡英文認為這並不是去年地方選舉受挫的主因，她認為關鍵是民進黨上任後所推行的改革，像是養老金或是同性婚姻等都遇到困難，而使台灣分裂並引發民眾抗議。

CNN引用民調顯示，蔡英文支持度落後可能代表國民黨參選總統的朱立倫約30個百分點，因此連任之路會很艱困。

台灣總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統接受CNN專訪主要是希望透過國際媒體為台灣發聲，專訪中主要談及當前國際局勢，讓世界知道為何台灣在國際上扮演著重要角色。

蔡英文連任之路艱辛

台灣中央研究院政治所研究員吳重禮向BBC中文表示，蔡英文在這個時間點宣佈競選連任，「一點都不意外。」

他進一步分析，民進黨能取代蔡英文出來參選總統的人選不多，蔡英文宣佈參選，有點「卡位」（搶位子）作用。針對的是民進黨內另一名有意角逐總統大位的前台灣行政院長賴清德，同時也希望藉此凝聚民進黨共識，並尋求國際上的支持。

國民黨發言人洪孟楷則對BBC中文表示，蔡英文宣佈參選他不意外，不過國民黨不會因為蔡英文宣佈競選連任而改變既定時程。他說：「國民黨會按照既定時程推出總統候選人，黨內提名辦法預計四月定案，預計六月會確定人選。」

目前國民黨黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫及前立法院長王金平據報都有意爭取參選。另外，台北市長柯文哲及國民黨籍高雄市長韓國瑜也被視為可能加入總統選戰。

民進黨努力「接地氣」

2018年台灣地方選舉民進黨遭受挫敗導致蔡英文辭去民進黨主席，支持度更持續走低，外界認為總統蔡英文閉門造車，使民眾對於施政不夠了解。蔡英文在接受CNN採訪時也坦承，任期中過於關注政務及外交事務而與民眾脫節。

圖片版權 AFP Image caption 2018年地方選舉民進黨遭受挫敗，蔡英文辭去民進黨主席職務，為選舉失利負責。

民進黨地方選舉大敗後，蔡英文在與民眾互動上做了改變。像是12月開始，效法美國總統在白宮東廂走廊發表談話的方式，利用府內行程空檔，以較輕鬆形式就時事議題響應媒體提問。

蔡英文社群媒體平台的風格也從1月開始逐漸改變，不僅密集發文談政策，更常以活潑或諷刺方式，針對時事發表看法。台灣媒體披露，「臉書」風格大變的幕後推手，除了總統府發言人林鶴明外，還有兩名90後年輕人。

像是2月19日台灣嘉義有學校英文考題疑似羞辱總統，蔡英文的官方「臉書」隨即推出英文教學圖片響應，以兩句例句教導民眾如何正確使用「comment」的名詞、動詞，同時也呼應台灣藝人「焦糖哥哥」陳嘉行，因為立場被中國大陸封殺，導致推薦書本無法在大陸順利出版議題。

習近平意外扭轉蔡英文聲勢

事實上，蔡英文對兩岸關係明確表態是從今年初才開始。過去她從不公開表示接受「九二共識」，直到2019年1月2日蔡英文在回應習近平的《告台灣同胞書》談話時，明確表示拒絶「九二共識」，並強調不接受「一國兩制」是「台灣共識」，罕見強硬回擊習近平談話，使蔡英文聲勢頓時扶搖直上。

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文強硬回應習近平「兩制」台灣方案提議。

台灣中研院政治所研究員吳重禮認為，習近平當時談話的目的是爭取台灣民眾的支持，卻無意間為蔡英文架了舞台，使蔡英文有機會在兩岸關係上表態，並扭轉原本蔡英文聲望低迷的態勢。

台灣大學政治系教授王業立也發表類似看法，他向BBC中文表示，蔡英文把握支持度回升的時機宣佈參選，就是要吸引擁有"反中情緒"的台灣選民，但這些支持者是否能讓她贏得足夠選票連任總統，必須再觀察。

不過，針對蔡英文在兩岸關係上表現出強硬態度，國民黨認為她激化了兩岸議題。國民黨發言人洪孟楷接受BBC中文採訪時表示，蔡英文上任後，兩岸關係從冷凍變停滯，到現在持續激化，他問：「這是台灣民眾樂見的嗎？」

洪孟楷表示，兩岸和平穩定發展是大家所追求的公約數，也是大家的共識。他並引述高雄市長韓國瑜日前的談話，批評蔡英文不敢宣佈台灣獨立又不願接受「九二共識」。

他說，2016年總統大選時，蔡英文說兩岸要維持現狀，但如今看似已經不是「維持現狀」。洪孟楷強烈呼籲，明年要選舉了，「蔡英文必須正式告訴台灣人民，她到底要帶領台灣往哪裏走？」

兩岸論述決定大選勝負

王業立向BBC中文分析，2016年台灣總統大選時，國民黨氣勢低迷，選前外界認為蔡英文會輕鬆贏得選舉，而結果也與預期相符，蔡英文以壓倒性票數當選，成為台灣首位女總統。

如今，面對去年地方選舉失利，民進黨已不再佔優勢，2020總統連任之路對蔡英文將是一場硬仗，「與2016年不可同日而語。」

王業立說，兩岸關係將為成為2020年台灣總統選戰焦點。他指出，目前蔡英文在兩岸關係的論述，仍停留在2016年所提倡「維持現狀」，若民進黨對兩岸論述若仍保持模糊且封閉立場，可能對蔡英文競選連任不利。

圖片版權 REUTERS Image caption 高雄市長韓國瑜批評蔡英文不要獨立，也不承認「九二共識」，只想要「權力」兩個字。

他說，台灣選民會將過去四年的經濟發展停滯，與兩岸關係倒退連結在一起，另外加上韓國瑜的「韓流效應」，也突顯出民眾對經濟發展的渴望。

王業立說，兩岸關係勢必成為大選的重要議題。他舉例，像是可能參選2020總統大選的無黨籍台北市長柯文哲，在兩岸論述上要吸引國民黨選民的跡象就非常明顯。他解釋，柯文哲跟民進黨選民有重迭，光靠柯文哲的支持群眾（即所謂的白色力量）及淺綠選民很難勝選，因此必須積極爭取淺藍選民，「希望在藍綠之外，走出第三條路。」

至於國民黨可能推出的總統參選人包括吳敦義、王金平和朱立倫則都提及「和平協議」。國民黨主席吳敦義日前接受台灣媒體專訪時表示，若未來國民黨執政，將與對岸簽訂兩岸和平協議。

國民黨發言人洪孟楷向BBC中文解釋，「和平協議」只有總統可以簽署，目前國民黨目前尚未重返執政，因此「和平協議」仍在討論階段。他強調：「無論誰代表國民黨參選2020年總統選舉，國民黨在兩岸關係上，肯定會比民進黨來得溫和。」