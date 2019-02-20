圖輯：600歲的故宮首次夜間開放
- 2019年 2月 20日
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即將迎來600歲生日的北京故宮，在2019年元宵夜罕見向公眾開放，這是紫禁城建築群第一次在夜晚被點亮，也是中國末代皇帝溥儀離宮後，故宮94年來首次舉辦此類活動。
夜晚的故宮是什麼樣子？BBC中文帶你一窺究竟。
突然宣佈的活動在中國社交媒體引發討論熱潮，有網友稱「等待夜遊故宮很多年」，也有網友批評過度強烈的燈光破壞了故宮的古色古香。但無論如何，這場活動還是吸引了大量民眾圍觀，甚至搶票網站的服務器都一度癱瘓……
攝影：汪宜青、羅璐璐、馮仁可