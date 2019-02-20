圖輯：600歲的故宮首次夜間開放

即將迎來600歲生日的北京故宮，在2019年元宵夜罕見向公眾開放，這是紫禁城建築群第一次在夜晚被點亮，也是中國末代皇帝溥儀離宮後，故宮94年來首次舉辦此類活動。

夜晚的故宮是什麼樣子？BBC中文帶你一窺究竟。

Image caption 紫禁城南門午門在絢麗的燈光下，呈現出不同顏色。

Image caption 燈光和月光照耀下的東南角樓。

Image caption 《清明上河圖》、《千里江山圖》等名畫被投影在屋頂上。

Image caption 太和殿前方的太和門在燈光下美輪美奐。

Image caption 此次活動是故宮新年系列活動之一，部分宮殿再現了清代皇家過春節時的盛況。

Image caption 故宮是中國明、清兩代的皇宮，也是世界上保存最完好的古代皇家建築群之一。

Image caption 城牆上紅色燈籠隨風搖曳，節日氣氛隨處可見。

突然宣佈的活動在中國社交媒體引發討論熱潮，有網友稱「等待夜遊故宮很多年」，也有網友批評過度強烈的燈光破壞了故宮的古色古香。但無論如何，這場活動還是吸引了大量民眾圍觀，甚至搶票網站的服務器都一度癱瘓……

Image caption 故宮罕見夜間開放的消息引爆了中國社交媒體。

Image caption 當局還邀請了勞動模範、快遞小哥等群體前來賞燈。

Image caption 大部分網友對活動表示歡迎，但也有批評人士認為燈光會破壞故宮的古色古香。

攝影：汪宜青、羅璐璐、馮仁可