圖片版權 Getty Images Image caption 中國政府被控大規模關押維吾爾人。

一名澳大利亞籍維吾爾族人向澳大利亞政府表示，自己的妻子與兒子面臨被中國扣押的危險，希望澳大利亞當局可以幫助救助二人。

這名男子稱，他的妻子為中國國籍，2017年他與妻子二人分離，妻子被禁止離開中國。

該男子隨後為其18個月大的兒子申請獲得了澳大利亞公民身份，但他從未見過自己的孩子。

澳大利亞政府稱正在為這個家庭提供領事幫助。

已有多個人權團體指控中國當局迫害維吾爾族穆斯林。去年聯合國消除種族歧視委員會稱有「可靠情報」顯示，中國在新疆秘密囚禁百萬維吾爾族人，中國當局則稱這些人在參加「再教育」項目。北京此前曾否認存在類似營地。

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「我的孩子是澳大利亞人」

這名28歲的悉尼男子不希望公布自己的名字。他表示，其妻子去年曾在新疆被短暫關押，之後因為需要照顧他們的兒子而被釋放。

他還擔心，如果妻子再次被送回營地，他的兒子會被歸入當局負責的孤兒院管理，有可能會被另一個家庭收養。

「我的孩子是澳大利亞人。因此我真心希望官員們可以做一些事情，把他帶來這裏，」他向BBC表示。

據他表述，他只在照片中見過自己的兒子，也害怕與妻子溝通會對中國當局起反作用。

該男子的律師麥克·布萊德利（Michael Bradley）表示，其當事人「因新疆維吾爾族人處境的脆弱性而持續焦慮」，並稱他擔心他們有隨時被抓走的風險。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，維吾爾族人在中國面臨的嚴厲監控尤其嚴重，除此以外，當局還收集他們的DNA及生物識別樣本。

公民身份問題

圖片版權 Getty Images Image caption 世界各地的維吾爾族群體曾舉行示威，抗議中國政府對待維吾爾人的方式。

布萊德利稱，澳大利亞官員告訴他的當事人，由於其妻子沒有澳大利亞公民身份，想要將她帶到悉尼是「不可能」的。

據美國新聞聚合類網站Buzzfeed報道，這對夫妻青少年時期便開始交往，該男子後來在澳大利亞尋求政治庇護並在澳洲居住多年，二人2016年在新疆結婚。

澳大利亞政府周二（2月19日）針對此事回應稱，正在為「一名家人在中國的澳大利亞人」提供領事協助，並表示由於隱私原因不能提供更多細節。

澳大利亞外交貿易部一名發言人表示，該部門注意到「多起」澳大利亞居民無法與身在新疆的親友取得聯繫的事件。

「澳大利亞對新疆的人權狀況表示關切，並持續要求中國停止對維吾爾人及其他穆斯林群體的隨意關押，」這名發言人稱。

澳大利亞及其他國家此前均表達過類似關切。

近期還有身在澳大利亞的維吾爾人表示，受到中國當局的騷擾及施壓。

去年澳大利亞官員證實，有三名澳洲公民被關押在新疆營地後被釋放，但有維吾爾族活動人士認為，實際上的數字還要高些。