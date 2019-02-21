圖片版權 AFP Image caption 2017年的房峰輝與習近平。

中國官方媒體周三報道，中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝因受賄被處以無期徒刑。

房峰輝是習近平反腐運動中最新落馬的高級將領。法院宣判正值中共即將召開全國人大會議和政治協商會議之時。

數罪並罰

2018年1月，中共當局首次宣佈房峰輝因涉嫌行賄、受賄，正在接受軍事檢察機關調查。

新華社周三報道，軍事法院裁定房峰輝受賄、行賄和巨額財產來源不明三項罪名成立，決定對其執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，將追繳的贓款上繳國庫。

報道還稱，已沒收房峰輝的所有資產，但沒有提及數額。

圖片版權 AFP Image caption 2017年，房峰輝（右一）在美國華盛頓會見美國官員。

軍事高官房峰輝

出生於1951年的房峰輝在17歲時參軍，56歲時升任北京軍區總司令，是當時中國七大軍區中最年輕的司令員。2009年，他擔任國慶60週年閲兵總指揮。

2012年，在習近平就任中共總書記前夕，房峰輝晉升為解放軍總參謀長。2015年，習近平改革軍隊架構，房峰輝躋身中國最高軍事機構中央軍委，擔任聯合參謀部參謀長。

房峰輝曾在2017年4月陪同國家主席習近平與美國總統特朗普第一次會面。同年8月，房峰輝被剝奪公職，從公眾視野中消失。中國政府後來證實，房峰輝因涉嫌腐敗而接受調查。

2018年，房峰輝被中央軍委開除軍籍，取消上將軍銜。同年10月，房峰輝在軍事法庭受審前被中央開除黨籍。

房峰輝與之前同在中央軍委任職的解放軍上將張陽的關係密切。張陽因涉嫌腐敗被調查，於2017年11月在家中自縊身亡。

圖片版權 CNS Image caption 2014年8月，房峰輝在上海合作組織成員國軍隊總參謀長會議上發言。

反腐運動牽連廣泛

習近平在2012年上台後開始反腐運動，許多官員被判入獄。反腐運動同樣涉及正在進行現代化建設的中國軍隊。

當局稱有超過100萬官員因受賄受到懲罰，包括前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄。徐才厚在2015年法院審判前死於癌症。郭伯雄在2016年被判終身監禁。

但也有評論稱，習近平的反腐運動旨在對黨內反對派進行大規模清洗。在毛澤東時代進行的文化大革命也清洗了許多中共高級官員，但此次反腐運動的規模之大是文革後之最。