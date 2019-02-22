圖片版權 CNA Image caption 2018年赴台唸書的陸生學士班僅有733人，創歷年新低（資料照片）。

在台灣就學的大陸學生（簡稱陸生）日前向中國國台辦申訴，台灣輔仁大學及成功大學有教師在課堂授課時，傳遞個人意識形態及政治立場，中國因此要求縮減兩校對陸生的招生名額，在台灣引發中國干預學術自由的爭議。

台灣輔仁大學2月19日發信給教職員，表示因為國台辦接獲陸生及家長反映，教師在課堂上宣揚、灌輸個人意識形態，並致電要求台灣大陸學生聯合招生委員會，要求縮減輔大陸生招生名額，對此校方要求教師授課時不宜過度灌輸意識形態及政治立場。

校園談政治惹爭議

該信件經由輔仁大學心理系副教授何東洪在臉書上曝光。他痛批：「1980年代戒嚴時期，輔大校方的腰都沒這麼的彎。」這就是今日台灣的高教現場。

對此，輔仁大學在官網回應，該校教務處發函提醒的文字失凖，並強調絶非代表學校立場。台灣「陸聯會」總幹事張鴻德21日接受台灣媒體採訪時表示，本意只是代為轉達陸生和陸方的意見，但人員在轉達意見的時候，沒有注意到裏面的用字；陸生招生名額核定是教育部的權責，不會因為陸方說什麼，教育部就會配合扣減名額。

輔大學生會長劉家杭也向BBC中文表示，課堂上老師會針對時事評論發表個人看法，他認為校園是開放空間，應該歡迎各種對話，不同意見可以開放討論。但他質疑，輔大是為了招收陸生，而企圖影響老師的教學自由。

台灣教育部則表示，輔大引援國台辦指導意見「確實不妥」，並提醒「陸聯會」及學校與中國大陸交流時，應秉持維護國格與學術自由的立場。台灣教育部並強調，核定陸生招生名額是台灣權責。

箝制學術自由

成功大學也同樣收到台灣「陸聯會」信函，稱遭反映有課堂上表達個人意識形態。校方向BBC中文表示，並不了解是哪位老師在課堂提到什麼內容使陸生反感，不過成大強調不會以任何立場干預此學風與理想，但仍然會提醒系所教師以學術專業傳遞授課內容。

立場偏台灣本土派的香港籍成功大學政治系教授梁文韜表示，陸生必須尊重老師授課自由，而生活本身就會涉及政治及政策，不可分離。他痛批：「若不能談政治，政治系或其他相關的法律系、經濟系，甚至社科院都可以廢掉！」

他舉例，科技領域也會與政治有關，「華為的信息安全問題，能不談政治嗎？」他進一步分析，很多陸生都在威權體制的社會下長大，常以專制、威權的思維去干預其他人本來就享有的自由，他希望陸生在自由的地方享受自由，而不是連同獨裁政府打壓其他地區所享有的自由。

台灣政治大學教育系教授秦夢群則向BBC中文表示，大學教授面對各國學生應該一視同仁，課堂上可以討論各國政治或政策，但要避免一味發表主觀或情緒的言論。

他強調，因為兩岸關係特殊，大學教授在談論中國政策時，應以討論方式進行，而不是發表個人看法，特別是尤其對陸生，發言要更加謹慎。

秦夢群同時也呼籲，學生若不滿教師言論，應該先試著禮貌對話，若教師不願溝通，可以透過學校機制報告，除非學校棄之不理，否則不需要投訴至國台辦層級。他解釋，若投訴至國台辦，容易造成政治效應，對學生而言沒有正面效果。

陸生抗議事件

大陸學生引發干預學術自由的爭議層出不窮，2017年台灣世新大學與中國江蘇師範大學、浙江理工大學及浙江傳媒大學三所學校簽訂研修承諾書，表示陸生來台僅有學術交流活動，課程內容不得涉及「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等政治敏感事務，引發爭議。世新大學解釋，校方是為了學術中立避開敏感議題。

澳洲中文媒體《今日悉尼》曾在2017年報導，一名在澳大利亞紐卡斯爾大學（Newcastle）任教的印度裔講師，在課堂上稱台灣及香港為「國家「，引發大陸留學生不滿，認為此舉「傷害中國學生的感情「，事後更集體向講師提出抗議。

根據統計，赴台就學的陸生從2012年的951人一路攀升到2015年達到高峰共3019人註冊。但2016年蔡英文政府上台後，註冊人數逐漸下跌，去年2018年人數只剩733人，顯示兩岸關係確實影響雙方學術交流。