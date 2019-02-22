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喧囂台灣社會一段時日的同志婚姻立法之路，有初步進程。台灣行政院21日向立法院提交《司法院釋字第748號解釋施行法》（下稱草案），其中提出，相同性別二人也享有婚姻自由。

根據該草案，提到「為使相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，以達成婚姻自由之平等保護，特製定本法。」

該草案將交立法院審議，如遭否決，根據去年台灣大法官釋憲會議的決議，同志可以從2019年5月24號開始，依據現有台灣法律成婚。

此草案內容與現有台灣一夫一妻制中，配偶雙方都須遵循的法律義務及權力大部分相同，包含醫療權、財產繼承權，或共同扶養血緣子女等。

「聰明之舉」

台媒報導表示，之前傳出的《同性婚姻法》或反同陣營提出的《同性共同生活法》都因為正反雙方反彈而沒被採用。因此有評論指出，此次政府採取《司法院釋字第748號解釋施行法》之中性名稱，是聰明之舉。

台灣民進黨主席卓榮泰說，此法案名稱中性，是「智慧不起煩惱。」反同陣營則譴責民進黨政府玩弄文字遊戲。

此次立法，也引起中國網民關注。台灣官媒中央社報導，中國網民恭賀同性婚姻合法，有網民詢問，「大陸的能過去結婚嗎？有沒有什麼要求啥的?」 「希望大陸也不需要等太久。」

台灣陸委會副主委邱垂正昨日於記者會表示，一旦同婚專法三讀通過，陸委會絶對會站在尊重人權角度，一視同仁研議配套措施。「不可能全世界的同志都可以與台灣同志配偶結婚，兩岸、台港澳卻差別對待，」他說。

雖然台灣法律規定，兩岸人民通婚前，須先在」大陸民政部門或其指定的機關「登記結婚，攜帶大陸結婚證來台，申請面談等多重程序。但由於中國現在不承認同性婚姻，後續配套問題仍須長期討論。

此草案在亞洲開創先河，也引起國際關注。歐盟在台灣官方機構「歐盟在台台經貿協會」於官方臉書帳號祝賀此草案。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣是亞洲同志人權進步的關注熱點

爭議專法

一向支持同性戀群體權益的行政院院長蘇貞昌以及副院長陳其邁都在社交媒體上表示，民進黨政府希望該草案能獲通過，以平息正反雙方之歧見。

去年台灣公投期間，反同方提出訂立同志婚姻專法，同時反對修改民法，獲得700多萬民眾贊成。另外則有300多萬民眾支持同志婚姻，表示應該修改民法。

但在數月後，台灣最大反同團體「護家盟」 轉而對訂立同志婚姻專法提出批評，認為政府提交的草案會給予同性戀者與異性戀者幾乎相同之權益。

護家盟的聲明指出，許多研究表示同志不是天生，是能夠「矯正治療」的。同性戀是行為偏差，影響青少年，其散播途徑形同傳染病，因此，同性伴侶領養小孩，陷兒童權益於不義，因為同志家庭問題比異性戀家庭多。

以保守教會為骨乾的護家盟解釋，此草案特地說明個人宗教自由不會受影響，但同志婚姻已然違逆宗教信仰價值。

「台灣伴侶權益推動聯盟」則批評這些年來同志受資源龐大的反同團體「霸凌」 。「反同團體這幾年來的狀態就像一個填不滿的無底洞，給他3分，他就要5分，給他5分，他就要10分，一個永遠無法討好、無法滿足的黑洞，扭曲與挾持公投結果施壓政府。」伴侶盟強調。

「婚姻平權大平台」副召集人鄧竺媛接受BBC 中文採訪表示，現在的草案不完全符合同志團體一開始的希望，因為其中對同性伴侶的權益有所限制。

鄧竺媛解釋，接下來根據此專法的的修法甚至訴訟過程，會耗費法律資源及時間。但她表示，此次過程可以看到政府在保守團體壓力下，盡量立法讓同性伴侶婚姻權益趨近異性戀伴侶，同志團體仍然感激。

圖片版權 左腦創意 Image caption 藝術家恭賀婚姻平權初步達標

同婚權益討論

目前看來，對於台灣同性婚姻權益與異性婚姻權益差別的討論主要集中在以下領域：

第一，伴侶盟律師陳明彥指出，目前草案沒有提到與外籍人士結婚之細節。因此，根據他的解讀，同志婚姻只有在兩國都承認同性結婚制度前提下才成立。

他又說，目前世界僅26個國家全面開放同志婚姻，所以台灣人只能選擇跟這26國以內的同性伴侶結婚。許多有外籍伴侶的台灣同志也批評此法案歧視外籍配偶。一名來自宏都拉斯（洪都拉斯）的網友在臉書表示，想要與台灣伴侶在台灣結婚。

第二，此項草案規定同性伴侶年滿18可成立婚姻關係，台灣《民法》則是男性18歲、女性16歲。

第三，草案明定對於宗教自由之保障，但同志團體質疑，此舉是否會影響到工作及教育等領域的反歧視條款？例如，宗教團體設立的學校或醫療機構能否解僱或拒絶同婚者？

第四，「接續收養」權益沒有在草案中得到提及。鄧竺媛說，譬如若有人在跨入同志婚姻「之前」所生之小孩，未來也無法依據此草案，將小孩收養權給予同性伴侶；若是有小孩的一方過世，其伴侶無法依法有收養小孩的權力。

據台媒報導，立委林昶佐將提另外一部《同性婚姻平等保障法草案》，將婚姻一詞列入草案名稱。此草案特別提到開放人工生殖，讓同性伴侶婚後可以借人工生殖養育後代。鄧竺媛指出，這也表示公投後，迴避直接修改民法，而改立專法的壞處。

憲法學者、台灣中央研究院法律研究所副研究員黃丞儀批評，此草案只有「婚姻」沒有「家庭」。他評論許多異性戀家庭衍生的權益在此草案中缺失。譬如同志伴侶與雙方家人於法律上的「姻親關係」便沒有提及。台灣同運團體「同志諮詢熱線」也表示，草案內容並未涉及「姻親關係」與共同收養的界限，也沒有提到跨國伴侶、人工生殖等問題，預期這些議題將引發後續討論。