Image caption 淘寶上熱賣的抄作業機器人。

農曆春節已過，假期結束，不少中國學生陷入惡補功課的狀態。俗稱「假期不抓緊，開學兩行淚」的中國大陸寒假作業令模仿手寫字跡的「抄作業機器人」成了網購熱銷產品。同時，社交媒體上掀起了一輪新科技與舊教育的爭論。

能模仿筆跡的機器人

中國媒體《錢江晚報》報道稱，哈爾濱市一位張女士發現正在讀初三的女兒用自己的壓歲錢買了一台「抄作業機器人」。這台機器可以模仿孩子的筆跡抄課文和生字，還能畫手抄報。

中國網購平台淘寶上有多個賣家銷售這種機器，由不同科技公司研發設計，價格由幾百元到一千多元。

一家名為「AXIDRAW」的淘寶網店上顯示出的機器人圖片看似設計簡單，卻能模仿手寫筆記、支持各類繪圖軟件、雕刻軟件。店主表示操作簡單，「小白即可快速上手」。

該店以不同人手的字跡為配圖做促銷，並顯示最近已售出300多件。一位匿名買家留言說，「寫字非常快，每秒28字左右，1000字的思想匯報30多分鐘就完成了。」

另一位買家在收貨後2天追加評論，說「經過反覆仔細調整，做好了自己的字庫，真人筆記很滿意。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國的應試教育體制下，考試多以考驗學生記憶課本的能力為主，少有批評、分析類的測試。

家長的態度

1990年代以前，中國大陸很多省份沒有多樣化的教學輔導材料，教師多以抄寫課本和試題卷子為學生布置作業。但近年來，網絡課程、多媒體輔導材料充斥市場。許多人不明白，隨著時代進步、資源提升，為何仍有學校以應試化的抄寫方式來訓練學生。

在社交媒體上，評論者大多對學生表示同情。一位網友在微博上留言稱，「老師想把學生訓練成機器人，拿機器人應付這種老師不是挺好的。節約下來的時間多培養培養思維方式，提高創造力不是挺好的。」

但是，也有人認為學生的行為是投機取巧。包括《錢江晚報》報道的張女士，不僅摔碎了機器人，還臭罵女兒一頓。她說，「它能替你寫作業，能替你考試嗎？」

河南省鄭州市的殷女士是一位大學老師，有兩個正在上幼兒園的孩子。由於在假期計劃中安排時間有誤，開學前最後一天熬夜到凌晨一點幫孩子完成作業。但她對BBC中文說，老師布置作業一定是根據孩子學習需要，「即便是布置的較多，或者帶有懲罰性的作業，也是一種有益的方式以示告誡。」

她表示不會使用抄作業機器人幫孩子完成作業。她說，「我想讓他們知道什麼是態度。」

在中國的應試教育體制下，考試多以考驗學生記憶課本的能力為主，少有批評、分析類的測試。但殷女士說，重覆的作業是「熟能生巧」、「量變產生質變」必要的條件。

逃離刻板功課

據《紐約時報》報道，製造這種機器人所需的技術已經存在很久，是在以前的版本上進行了更新。最早用來複製簽名，自製圖章。有不少公司使用類似科技產品來模仿人手字跡，用於商業用途，旨在效果美觀。

長期以來，中國學生試圖用各種各樣的方式逃離刻板的功課。抄作業機器人只是利用新科技開發出的一種工具。

一位網友在回憶經歷時說，「當初小學時被罰寫字，兩隻鉛筆綁一起，一次寫兩行。」隨後有網友跟帖稱，「我以前抄思修毛概作業的時候怎麼沒有這種好東西。」