漢字改音「將錯就錯」 網友稱難被說服

圖片版權 CNA Image caption 與相對固定的漢字不同，漢語從古至今發音變化很大。

說（shuì）服變為說（shuō）服 ，一騎（jì）紅塵變為一騎（qí）紅塵……近日，一篇有關漢字改音的文章在中國持續引發熱議。

這篇題為《注意！這些字詞的拼音被改了》的社交媒體帖文稱，中國有關部門在字典中修改了部分漢字詞語的普通話讀音，包括把很多常見詞的發音「將錯就錯」，改為大多數人都讀錯的用法。

該帖文迅速成為微博的熱門話題，很多網友質疑這將導致發音混亂，稱「我可能上了個假學」。中國教育部下屬部門則回應稱，目前讀音的修改計劃尚未通過審議，暫應以原讀音為凖。

如同英語中同一個單詞偶爾也會出現不同讀法一樣，漢語普通話中圍繞同一個漢字出現不同讀音的爭議由來已久。有時候，甚至能引發一場抗議或官司……

錯音「轉正」？

在引發討論的貼文中，作者列舉了多處詞語和詩詞中單字的讀音修改。例如，唐代詩人杜牧描寫秋天山林景色的名句「遠上寒山石徑斜」的「斜」，從拼音xiá（音「俠」）改為xié（音「協」）。

在另一個案例中，更為常用的詞語「說服」中「說」字的讀音，被從shuì（音「睡」）改為常見讀法shuō。

圖片版權 BEIJING EVENING NEWS Image caption 《北京晚報》去年5月就曾報道部分漢字改音的新聞。

很多網友對讀音的修改表達不滿。有網友認為，不能因為讀錯一個詞的人多了，就隨大流。

「為什麼文化要給文盲讓步？這也能少數服從多數？」一名網友說。

還有微博網友留言稱，「漢字古詩一直講究押韻，現在被改的不倫不類，當時的作者要知道了怕是要氣炸。」

教育學者熊丙奇對BBC中文說，修改已經確定的讀音會增加成本、焦慮，以及更不規範使用的情形。

但事實是否完全如此？

據中國媒體《北京日報》報道，網上熱議的很多詞語實際來自2016年的《普通話異讀詞審音表（修訂稿）》，而這份修訂稿在三年後，仍未正式發佈。

中國教育部下屬的語言文字應用研究所回應中國媒體稱，由於改後的審音表尚未通過審議，還應以原讀音為凖。

不同音引發的矛盾

儘管此次熱議的改音可能是虛驚一場，但普通話漢字因為不同音產生的分歧並非新鮮事，有時候甚至引發爭執。

2016年，中國中央電視台的播音員郭志堅在招牌新聞節目《新聞聯播》節目中，將安徽省城市六安中的「六」按照常見讀法讀成「liù」。他隨後在微博稱，《現代漢語詞典》中，只有「liù」這一個音。

圖片版權 CNA Image caption 《現代漢語詞典》是中國官方的普通話詞典。

郭志堅的言論引發了很多網友的不滿，因為在當地，六安的「六」一直讀作「lù」。有六安本地網友稱，「六安讀lu是省政府同意的，歷史上叫了幾百年，現代詞典才編幾年？」

除了地名，一些姓氏獨特的讀音也常常「惹事」。

例如，2015年，就有一名姓單（在姓氏中普通話讀作「shàn」）的律師因不滿四川航空將自己登機牌上的姓名標做「Dan」，而對航空公司提起訴訟，索賠1元。

不斷變化的漢字讀音

漢語是世界上使用人數最多的語言。中國大陸以普通話為通用語，台灣以國語為通用語。雖然名稱不同，但兩者都基於清代的北京官話，絶大部分詞語發音相同。

香港、澳門的民眾和部分海外華人，則以廣東話作為母語。

清華大學中文系教授、語言學研究中心主任黃國營對BBC中文說，在中國歷史上，戰爭和饑荒帶來的人口流動，以及當時的強勢方言，導致漢語讀音一直在發生變化。

圖片版權 CNA Image caption 中國大陸的小學開設語文課程，統一以拼音教授兒童漢字讀音。

「比如說，唐宋時代的官話的確更接近現在的一些南方方言。在一些詩句、地名、姓氏上，他們被保留了下來，」黃國營說。「古代漢語有很多單音詞，聲調也比較多，但到現在，普通話只有四聲，古漢語的『入聲』已經消失了。」

黃國營說，因此，很多引發爭議的兩種讀音，實際上是少數殘存的古音和今天標凖普通話發音的區別。保留古音還是統一用今音，「各有利弊」。

「保留多一點古音，有助於文化上的傳承，全部改為現代的口語讀音，有助於推廣和統一。所以，這是一種取捨，」黃國營說。