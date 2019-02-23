王林清千億礦權案卷宗丟失事件與調查結果

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由中共中央政法委牽頭調查的中國最高人民法院（簡稱「最高法」）丟失「陝西千億礦權案」卷宗一事，當局在周五（2月22日）公布調查結果，稱承辦該案的法官王林清「故意所為」。

根據官方媒體新華社報道，調查組稱，「王林清因工作中對單位產生不滿而竊取相關案卷材料。」

王林清「央視認罪」

凱奇萊能源投資公司與西安地質礦產勘查開發院（後稱西勘院）於2006年起就陝北榆林地區一塊估值千億元的煤田歸屬問題，展開歷時十餘年的訴訟案件。該案一波三折，最終由中國最高法院於2017年終審定案。

法官王林清擔任該案件二審合議庭的承辦人。12月30日，中國財經媒體《華夏時報》公布一條疑似最高人民法院法官王林清的自述視頻。他在視頻中證實卷宗離奇失蹤，並稱為「免遭不測」而錄製影片。

針對此自述視頻反應出的問題，聯合調查認定，「最高法院終審判決將案涉合同性質認定為合作勘查合同並認定合同有效是正確的，認定西安地質礦產勘查開發院違約並判令其承擔違約責任並無不當，判決駁回凱奇萊公司要求轉讓探礦權等其他訴訟請求是正確的。」

周五，王林清在官方媒體央視的專訪中「認罪」。轉移卷宗一事發生於2016年11月，最高法民一庭庭長程某要求王林清加班起草二審法律文書，遭到王林清拒絶。王林清在訪問中說，他把該案件的副卷材料拿回家。之所以這樣做，是為了「給單位製造麻煩，使新合議庭承辦人不能順利進行後續工作，最終迫使單位讓其繼續擔任承辦人。」

王林清說，「一個是為了洩憤，一時衝動，另外一個就是為了阻止別人去辦這個案件。」

圖片版權 Getty Images Image caption 崔永元是中國央視前主持人，現任教於中國傳媒大學。

調查結果涉及崔永元

卷宗失蹤事件最初由中國央視前主持人崔永元在2018年12月底爆料。稱卷宗在中國最高法院「被盜走」，引發輿論嘩然。崔永元隨後在微博平台上發佈最高法院的相關副卷材料，並稱「這個案子最大的黑洞還不是丟卷，是先有判決書後有開庭審理。」

1月8日，中共中央政法委宣佈將牽頭並聯合多部門調查該案件。

聯合調查的結果也提到崔永元，稱是崔永元幫助王林清錄製了視頻，其在網上發佈的最高法院相關的副卷材料也來自王林清。調查稱，這些資料「涉及國家秘密」，而王林清的行為「已涉嫌犯罪，公安機關已依法對其立案偵查。」

聯合調查組認為，「『卷宗丟失』等問題暴露出最高法院內部案卷管理不規範的問題，在工作人員報告『卷宗丟失』 後，相關責任人沒有按規定及時上報，也未及時啟動調查問責程序；保密規定也有落實不到位的問題，給一些人提供了可乘之機。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國陝西是煤炭資源大省。

評判高院判決

該聯合調查組由中共中央政法委牽頭，中共中央紀委國家監委、最高人民監察院、公安部聯合組成。其結果評判了高等法院對案件審理是否公正的問題。

調查組稱對案件的審理情況進行了全面審查，調閲了全部案卷材料，並認定：最高法院終審判決將該合同認定為合作勘查合同是正確的；對合同有效性的判決也是正確的；根據雙方訴訟請求認定西勘院違約並判令承擔違約責任，「並無不當」。

聯合調查組指出，最高法院「對凱奇萊案這類重大複雜案件加強了審判管理和監督。」

中共黨報《人民日報》旗下的《環球時報》總編輯胡錫進在微博上發帖稱，「聯合調查組得出的結論應該是最權威的，我不記得中國此前有為一個這麼具體的案子搞過如此陣容的聯合調查組。」

中國人民大學法學院教授朱景文在接受《聯合早報》的訪問時說，「王林清、崔永元製造出最高院有問題的印象引起很大的反響，顯示民眾本來就對司法公信力不夠信任，法院還有許多待改進之處。」

獨立學者鄧聿文在推特上發表評論稱，「這齣戲現在真好看了，是王賊喊捉賊，還是政法委蓄意打擊報復？根據政法委調查，王拿出要崔拍視頻的材料，涉及一部分保密，那麼崔永元是否要受處理？在中國現在的司法體制和政治環境下，真相是不可能的……」

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