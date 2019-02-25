圖片版權 AFP Image caption 金正恩專列

朝鮮領導人金正恩為參與周三（2月27日）舉行的第二次「特金會」，已乘坐火車穿越大半個中國。

朝中社周日（24日）報道，金正恩周六（23日）下午乘坐專列離開平壤，前往越南河內。報道稱，金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨黨中央第一副部長金與正隨行。

中國目前仍處於春運階段，客流量大，一些旅客近期遭遇晚點，在社交媒體上吐槽，懷疑與金正恩的「穿越」有關。

中國網民抱怨

有媒體稱，上周六晚21點，金正恩的火車抵達了中國邊境城市丹東。平壤到河內的距離超過4500公里，預計他將在25日抵達越南，行程達48小時。

鳳凰網周一上午發佈視頻，稱疑似金正恩專列在25日上午7時行駛過武漢火車站，列車車窗全部塗黑。

圖片版權 Weibo Image caption 鳳凰網周一上午發佈視頻，稱疑似金正恩專列在25日上午7時行駛過武漢火車站，列車車窗全部塗黑

這則視頻收獲了300多次轉發400多條評論。微博網友「薔薇遇上猛虎」評論說：「擾民，導致多車次停運。」

不少微博網民懷疑，最近幾日不少火車晚點，是金正恩的專列影響了民眾正常生活。

「今天岳陽火車站從北方過來的全部晚點，工作人員問了十幾個，都給不出解釋，也想不出辦法，打了12306，也什麼都不知道，有點求助無門的感覺……」微博網民「三橫兩豎」說。有人回復該網民說：「有宇宙無敵大元帥路過。」

中國鐵路廣州局集團有限公司發佈公告稱，2月25日，長沙開D7562、石門縣開D7561、常德開D7577等多次列車臨時停運。但是，目前並不清楚停運是否與金正恩專列南下有關。

還有微博網民稱，周一早上，武漢長江大橋被封。武漢長江大橋交通大隊的工作人員對BBC中文說，武漢長江大橋今天上午進行了數小時的交通管制。但問及原因，該工作人員說「不方便透露」。

在微博社區「中華火車迷部落」上，有網民調侃稱，「就不能從丹東買張高鐵票麼？」

神秘專列

朝鮮方面並未透露金正恩此次行程的具體路線以及是否停靠一些中國城市，中國也未回應有關問題。

上周五（22日），中國外交部例行記者會上，有記者詢問金正恩周末乘火車過境中國前往越南一事，發言人耿爽回應，「我不了解有關情況」。

韓國媒體韓聯社引述消息人士稱，金正恩23日下午從平壤出發，晚上9點30分左右路過丹東，此後陸續經過天津、保定、石家莊、鄭州，並在25日上午7時路過湖北武漢，下午1時左右停靠在湖南長沙站。

圖片版權 NHAC NGUYEN Image caption 越南同登車站

韓聯社稱，預計金正恩將選擇經廣西南寧、憑祥跨越中越邊境，但也不排除路過廣州的可能。

法新社引述越南消息人士稱，金正恩可能在周二清晨抵達中越邊境越南一側的同登（Dong Dang）車站。他的車隊可能從同登開往河內。這條長達170公里的公路將在周二早上6點到下午2點完全關閉。

兩名消息人士對法新社表示，金正恩將下榻河內市中心的一家現代化酒店，距離峰會可能舉行地越南國賓館（Government Guesthouse）約1公里。