圖片版權 Kaohsiung City Government Image caption 韓國瑜見證與大馬糧食商會簽合作書。

台灣台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜，被外界視為2020年台灣總統大選的熱門人選，兩人23日丶24日分別出訪以色列和吉隆坡，但行程卻不斷改變，還傳出遭當地官員「放鴿子(放飛機)」，突顯台灣「城市外交」窘境。

在中國的夾擊下，台灣在國際社會舉步維艱，如今「城市外交」也多方受阻。 專家分析，政治因素是官員出訪無法逃避的問題，而「中國因素」則是台灣面對外交關係的重要挑戰。

出訪碰壁

高雄市長韓國瑜周日(24日)出訪馬來西亞，當天晚間的城市外交晚宴，卻未見馬來西亞官方代表，原本預定出席的吉隆坡市長也未參與晚宴。綜合台灣及馬來西亞媒體報導，馬來西亞台灣商會聯合總會長林永昌表示，原本確實安排吉隆坡市長與韓國瑜見面，但行程太早曝光只好取消。

除此之外，韓國瑜25日原本安排與馬來西亞議員黃書琪丶劉子健及馬來西亞駐華特使陳國偉見面，最後卻只順利和議員劉子健見面。未現身的議員黃書琪在臉書上表示，沒有收到任何邀請，陳國偉則對馬來西亞媒體說「本來就沒有敲定這個行程」。

圖片版權 Kaohsiung City Government Image caption 高雄市長韓國瑜上任後首次出訪，率團赴新加坡及馬來西亞行推銷高雄農產品。

出訪行程生變，韓國瑜表示，原本確實有些安排，但後來不清楚為何有變化，如果當地官員說沒有就是沒有，對於當地安排一切尊重。高雄市長新聞局長王淺秋則向BBC中文解釋，高雄市政府並未和馬國官方接觸，所有行程皆由民間單位安排。

無獨有偶，人在以色列參訪的台北市長柯文哲，原訂25日會和其他參加「全球市長會議」的市長一起拜會以色列總理本雅明·內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），但以色列官方卻突發聲明表示，本雅明·內塔尼亞胡要飛去莫斯科見俄羅斯總統普京，所以無法和市長會議參與者見面。

柯文哲接受台灣媒體採訪時，也證實被以色列總理突然「放鴿子」，他說這一定是面臨政治丶外交上危機，所以要做這樣的操作。他表示，最近以色列要大選，國家都有緊急事件，一定是國家有外交危機。

中國因素

更早前，柯文哲也曾針對韓國瑜行程生變一事表示，愈低調愈成功，愈高調愈容易被卡。他認為「是預料中的事」。他說，美日這種國家，比較不會變化，因為夠大，比較不怕中國大陸干擾，其他小的國家常常跟你講好，出發前又變卦，他碰到太多了。

圖片版權 Taipei City Government Image caption 台北市長柯文哲赴以色列參加全球市長會議。

台灣淡江大學東南亞所副教授林若雩向BBC中文表示，原本答應見面的官員卻沒現身，很明顯就是「中國因素」。韓國瑜經由民間單位與政府官員或企業見面並不困難，但可能風聲走漏被中國大陸知道，而多國官員在各種壓力下反悔而取消行程，類似情況很常見。

林若雩說，城市與城市的交流，會比國與國的正式外交更游刃有餘，但是「中國因素」仍然存在。她解釋，隨著中國崛起，各國都不會想要惹怒中國，因此該國官員無論和台灣關係多好，要與台灣官員見面，還是會遲疑，因為面對台灣，大部分的國家仍採取「一中政策」。

台灣大學政治學教授張亞中也表示類似看法，他向BBC中文表示，兩地交流從國家層級降至到城市，雖然增加模糊和灰色空間，但仍會受到政治影響，而城市的大小及重要性也會影響政治性的強弱。

他舉例，「台灣的台北市長可能是下一屆總統候選人，或許是台灣第二大人物，那政治性強不強？」因此，首都或大城市的市長，即使單單是城市外交，也充滿了政治性質。

當然他強調，訪問未成行，不單單是「中國因素」。他說，有很多可能因素都會存在，比如內政突變，甚至我方凖備不夠詳盡等都有可能導致行程生變。