中國語文教材刪陳勝吳廣起義 學術考量還是政治意圖？

圖片版權 Xinhua Image caption 人民教育出版社正式確認，《陳涉世家》確實未入選新編語文教材。

近日網絡上盛傳中國大陸語文教材刪除經典文言文《陳涉世家》，引發網友討論。周一（2月25日），中國人民教育出版社正式確認，這篇課文確實未入選新編語文教材。

雖然出版社稱，此次刪改教材是為避免重覆，但網友們的解讀仍充滿政治意味。

爭議是什麼？

上周有中國大陸網友發帖稱，最新版語文教科書中刪除了幾代人耳熟能詳的經典文言文《陳涉世家》，而《出師表》、《鄒忌諷齊王納諫》等其他經典課文都在。

《陳涉世家》出自司馬遷的《史記》，是秦朝末年起義領袖陳勝和吳廣的傳記，記錄了起義的全過程，是初中語文經典課文。這篇課文中有「王侯將相寧有種乎」、「燕雀安知鴻鵠之志」等許多名句。

網友的帖子一齣，立馬引發輿論爭議。許多人認為，刪除《陳涉世家》有政治意味。

人民教育出版社周一確認，初中語文統編教材確實刪除了《陳涉世家》，並以《史記》中《周亞夫軍細柳》一文替換。

人民教育出版社還表示，替換原因是「避免不必要的交叉重覆」。「三科編寫組根據學科特點，統籌安排道德與法治、語文和歷史的相關內容。陳勝、吳廣起義是初中歷史必須講述的內容，因此，初中統編歷史教材七年級上冊《秦末農民大起義》一課專列『陳勝、吳廣起義』，詳細介紹陳勝、吳廣大澤鄉起義，並引述了『王侯將相寧有種乎』。」

另外，中國媒體紅星新聞引述教育部編義務教育語文教科書總主編溫儒敏稱，替換課文是正常現象。

「學術性的東西，網上很多（人）搞不清楚。這沒什麼好解釋的，這是非常正常的現象，沒有任何背景考慮。」

圖片版權 Weibo Image caption 人民教育出版社周一確認，初中語文統編教材確實刪除了《陳涉世家》，並以《史記》中《周亞夫軍細柳》一文替換。

不過，許多網友卻並不接受這種說法。微博網友「那也不能坑老熟人啊」說：「語文不是主課嗎？因為歷史課本裏有就刪除語文課本的內容？這是什麼神操作？」

「就是讓你做個順民就對了，」微博網友「默默支持就好了」說。

目前，微博上關於該新聞的評論遭到審查。中國新聞網、頭條新聞微博中該新聞的評論都無法顯示。

怕造反？

香港大學歷史系教授徐國琦對BBC中文表示，這篇課文講陳勝吳廣起義，而中國共產黨怕農民起義；裏面還有一句名言，「王侯將相寧有種乎」；而共產黨的邏輯就是打天下、坐天下、吃天下，這篇文章跟現在黨的思維不符。

徐國琦認為，《陳涉世家》這篇課文中傳達出三個信息，「一是江山輪流坐，二是不公平就要造反，三是要挑戰權威」；中共並不喜歡這些信息，「他們現在是草木皆兵」。

圖片版權 CNS Image caption 中國曾將歷史教材中的抗戰時間從8年改為14年

對於人民教育出版社給出的替換理由，徐國琦並不信服，「不管官方怎麼顧左右而言他，但是它實際上就是怕造反，意識到問題太多，危機太多」。

他認為，歷史教材的影響力比語文教材小，所以中國官方刪除了語文課文，畢竟不可能讓這篇文章徹底消失。

歷史學者章立凡也認為，語文課本跟歷史課本不同，語文課本用的是古文，詳細敘述了官逼民反的過程，也有很多經典的句子。「如果學生從小學會了，以後可能終生不忘。我覺得當局擔心的也是這個，比如『王侯將相寧有種乎』這一類的話，在他們看來是不利於維穩的，」章立凡對BBC中文說。

「中共就是靠農民起義起家的，它最怕的就是革命、起義，」章立凡還表示，「為了避免出現『官逼民反』的事件，所以它就把這篇課文刪掉了，這還是一種不自信的表現。」