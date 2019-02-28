圖片版權 Getty Images Image caption 拉米·馬雷克

中國知名視頻網站芒果TV周一（2月25日）在對第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮全程進行中文字幕同步直播時，因修改了最佳男主角拉米·馬雷克（Rami Malek）獲獎感言中關於同性戀的部分而遭到批評。

馬雷克憑借《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）獲得最佳男主角，《波西米亞狂想曲》是英國皇后樂隊以及其主唱弗雷迪·默丘裏（Freddie Mercury）的傳記電影。馬雷克說，這部電影能幫助那些為身份掙扎的人。

「我們做了一部關於一名男同性戀、一位移民的電影，他生活得理直氣壯，」馬雷克說。

BBC國際媒體觀察部記者凱麗·艾倫（Kerry Allen）和BBC新聞網記者克里斯·貝爾（Chris Bell）報道說，在對第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮進行中文字幕同步直播時，芒果TV避免使用「男同性戀」（gay man）的字眼，而將其翻譯成「特殊人群」。

BBC中文記者周三（27日）再次查看芒果TV網站奧斯卡金像獎精校字幕版時發現，芒果TV將這句縮略成「我們拍了一部電影」，未翻譯「男同性戀」一詞。

此前，芒果TV就因轉播歐洲歌唱大賽時刪減有關同志的片段，並在彩虹旗上「打格」而備受批評。

此次針對同志內容的審查在網上引發了巨大反響，很多人在新浪微博上分享了芒果TV字幕截圖。

微博上音樂博主「另類國度」也發佈了這則截圖。

「芒果TV把『gay man』翻譯成『特殊人群』，」這名音樂博主在微博上說，目前這則帖子已經被轉發超過15000次，評論有近3000條。

「當今社會，仍然有很多人在提到所謂的『特殊人群』時表現出偏見或歧視，」一名微博用戶說。

「連『同性戀』這個詞都不能出現在我們的屏幕上，太悲哀了，」還有評論說。

「他們究竟在怕什麼？」有網友評論說。

芒果TV目前沒有回應網上的批評聲音。

圖片版權 Mango TV Image caption 2018年5月，芒果TV轉播歐洲歌唱大賽時將彩虹旗畫面用馬賽克遮擋

一些網友則回憶起了芒果TV此前的一些審查事件。

2018年5月，芒果TV轉播歐洲歌唱大賽時將彩虹旗畫面用馬賽克遮擋，並刪除有同性戀題材和紋身者表演的畫面。歐洲廣播聯盟因此取消其轉播權。

歐洲廣播聯盟表示，審查制度不符合其多元化的價值觀。

中國當局近年來針對其認為不合適的內容加強了審查力度。

2017年6月，廣電總局主管的中國網絡視聽節目服務協會發佈《網絡視聽節目內容審核通則》，稱同性戀屬於「表現和展示非正常的性關係、性行為」，是「渲染淫穢色情和庸俗低級趣味」。

2018年4月，新浪微博發佈通知稱將集中清理同性戀題材的內容，在社交網站上引發爭議。隨後在輿論壓力下新浪微博讓步，表示不再清除微博上的同性戀內容。