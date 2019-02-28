圖片版權 BBC WORLD SERVICE Image caption 2月24日，日本沖繩縣就美軍是否該遷移基地舉辦公投，投票結束後知事玉城丹尼出面談話。

2月24日，日本南端列島沖繩縣舉辦一場公民投票，就美軍普天間基地是否該遷移至邊野古地區一事訴諸民意。結果顯示，約有72%的民眾反對普天間基地遷移，19%的民眾投下贊成票，另有9%的人表示沒有意見。

這是沖繩縣自1996年來，再度就美軍基地議題舉辦公投。美國官方在25日表示，對於沖繩一直幫助美軍擔當亞太國防與安全保障的重任，甚為感謝。但話鋒一轉，美方發言人也表示「從普天間遷移是唯一解決之道，建設計劃將持續進行」，間接否決該公投的效力。

日本沖繩縣知事玉城丹尼（等同縣長）表示，未來不只希望普天間基地遷移，將地還於民外，更希望正在沖繩東北方邊野古地區興建的新美軍基地能立刻停工。然而，日本中央政府與美國官方持續表示，建設計劃將如期實施。

這場地方對抗中央的戲碼，其實已上演超過10年。從2006年新基地建設計劃通過後，沖繩當地就有不少反對聲浪，要求美軍縮減編製，居民們定期舉辦抗議活動，知事定期與日本首相會面。然而，東亞局勢20多年以來已經出現重大變化。

圖片版權 AFP Image caption 部署在沖繩各地的美軍基地，全天候監視東亞軍事行動。

東亞天然屏障

如果說台灣海峽是兩岸的天然屏障，那位於沖繩的各式美軍基地，則是自二次世界大戰後，美國所建設的最大人工軍事屏障。從1945年日本戰敗後，美國軍隊就接管當時的琉球列島，並在島上建設為數眾多美軍基地。

一直到1972年，美國歸還日本本土後，依舊有20%的土地屬於美軍管轄。不過，美軍駐留所引發的問題層出不窮，就以美軍遷移的普天間基地來說，周邊近10萬人口，除了震耳欲聾的飛機噪音外，美軍風紀問題與出勤時的直升機意外等，更讓當地民眾覺得擔憂。

在經營幾十年後，美軍決議將最大海軍陸戰隊普天間基地遷往邊野古地區，卻又因為當地有珍貴的珊瑚礁資源而遭反對，從填海造陸開始就遭到當地居民抗議，進而讓當地新知事上任後，決定交付民意公投。

然而，美軍基地不一定有著全然負面印象。事實上，美軍的進駐也帶來很大的消費力，美方也必須支付大筆費用來租賃這些土地，這些都成為沖繩縣重要的稅收來源。許多沖繩縣居民與美軍，也形成一種互利共生的關係。

圖片版權 Reuters Image caption 20多年來，中國在東亞不斷強化軍事部署，軍機與軍艦偵查能力不輸美國。

抗衡中朝威脅

沖繩美軍基地的存在，最明顯地是可以直接影響中國、朝鮮與俄羅斯等三國軍事平衡。台灣亞太國防雜誌總編輯鄭繼文對BBC中文表示，沖繩縣的嘉手納空軍基地，不只是遠東最大的空軍基地，配備最先進的隱形戰鬥機與電子偵察機全天偵候外，反應時間也相當迅速。

以兩岸來說，如果台海發生危機，沖繩美軍基地從反應到出勤到台灣海峽上空約630公里距離，僅需約40至50分鐘即可完成，前往朝鮮也僅約90分鐘，擁有絶佳制空能力。

鄭繼文表示，沖繩基地可以輻射的地區相當廣泛，這幾年來中美兩國間的偵察機不斷在東海上空互相試探偵查，近日也有發生美國軍艦通過台灣海峽等事件，上方保護的飛機都是從沖繩基地派遣，可以說是掐住中國軍事部署。

鄭繼文分析指出，中國目前戰略一定是避免東亞直接衝突，但會在中程與遠程的導彈上強化打擊能力。這幾年下來，中國解放軍導彈精凖度大幅提升，也讓美軍思考讓海軍陸戰隊後撤到第二島鏈關島與日本本土地區，第一島鏈則是作為監視用。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普與金正恩金在越南舉行峰會，朝鮮半島無核化能讓沖繩基地駐軍獲得減緩？

沖繩面臨兩難

就在27日，美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩在越南河內二度「特金會」，也談到無核化議題。鄭繼文認為，朝鮮無核化的成功與否，會直接影響美軍在沖繩駐軍的幅度。

「朝鮮是美國現階段最大的敵人，但中國是美國說不出口的敵人」。鄭繼文分析，美國不把中國列為直接的戰爭對象，朝鮮的核武卻是直接威脅，因此一但朝鮮真的走向無核，朝鮮半島簽署正式結束戰爭關係，都有機會讓沖繩基地幅度變小。

再者，台海危機也是一大因素，1996年因台灣總統直選而引發的導彈危機，美軍除了派遣航空母艦外，沖繩基地的航空戰鬥機群的威脅，更讓中國不敢輕舉妄動。

然而再過了20年後，中國的軍事力持續直線上升，除了中國主席習近平強調不放棄武力犯台外，中國海軍並反過來派遣船艦與戰機巡邏，美國如何與中國這個間接敵人保持一定的恐怖平衡，也讓沖繩駐軍煞費苦心。

1979年美台斷交（與中華民國）後，駐台美軍撤出，沖繩美軍成為台灣的保護罩。但美軍在保護台灣，與制衡中國與朝鮮軍力之餘，無形間也讓沖繩的居民與土地承受70多年的軍事設施歷史。

不可諱言的是，沖繩基地未來幾十年依舊相當重要，只是一但發生軍事衝突，美方在沖繩的軍事設施勢必會遭受打擊，對沖繩人來說，期盼當地成為「和平之島」的夢想，路途依舊遙遠。