印度巴基斯坦衝突：巴基斯坦將釋放印度飛行員

圖片版權 Pakistan Information Ministry (ISPR) Image caption 印度飛行員瓦爾塔曼

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）表示，巴基斯坦將在周五（3月1日）釋放被捕印度飛行員，以示和平姿態。

伊姆蘭·汗在議會上宣佈了這一決定，並稱巴基斯坦希望局勢降溫，印度軍方對此決定表示歡迎。

印度與巴基斯坦兩國最近因爭議地區克什米爾局勢升級而關係緊張。巴基斯坦周三（2月27日）擊落了一架印度戰機，飛行員瓦爾塔曼（Abhinandan Varthaman）被捕。

印度空軍官員表示，飛行員獲釋，他們十分高興。

周二（26日），印度襲擊了他們所稱的巴基斯坦的一個武裝分子基地，以報復2月14日克什米爾發生的自殺式炸彈襲擊，那次襲擊造成至少40名印度軍人死亡。

總部在巴基斯坦的一個組織稱發動了這次襲擊，這是克什米爾地區30年來反抗印度統治最嚴重的一次襲擊。

巴基斯坦否認參與2月14日的襲擊，稱別無選擇，只能以空襲報復印度的襲擊。這引發了一場混戰，一架印度戰機在巴基斯坦控制的克什米爾地區被擊落。

在克什米爾地區，仍有成千上萬的軍隊駐扎在邊界。在局勢最緊張的時候，巴基斯坦關閉了領空、主要航線中斷，但預計周五將恢復。

巴基斯坦總理說了什麼？

「為了展示和平姿態，我們將在明天釋放印度飛行員，」巴基斯坦總理伊姆蘭·汗周四對議員表示。

圖片版權 EPA Image caption 巴基斯坦總理伊姆蘭·汗表示，巴基斯坦將釋放被捕印度飛行員

他也再次呼籲讓局勢降溫，稱巴基斯坦和印度「必須和平共處」。在緊張局勢迅速升級之際，伊姆蘭·汗周三推動與印度政府進行談判，避免兩個擁有核武器的鄰國出現「誤判」風險。

印度外交部長斯瓦拉傑（Sushma Swaraj）周三表示，「印度不希望看到局勢進一步升級」。而印度總理莫迪還未公開評論這次危機。

印度一直要求立即釋放被捕飛行員，這名飛行員在印度已經被譽為英雄。

飛行員怎麼了？

這名印度空軍飛行員名叫瓦爾塔曼（Abhinandan Varthaman），印度官員稱他在行動中失蹤，隨後瓦爾塔曼被捕的畫面流出。

圖片版權 Pakistan Information Ministry Image caption 印度被捕飛行員

巴基斯坦信息部公布了一則視頻，其中一名被蒙著眼的飛行員在被捕後不久就要求喝水。這則視頻隨後被該部門刪除。

巴基斯坦軍方發言人加富爾（Maj Gen Asif Ghafoor）說，巴基斯坦戰鬥機周三在印度控制的克什米爾地區發動襲擊。

兩架印度空軍戰機隨後回應，飛越了分隔克什米爾的實際邊界。「我們的飛機已經凖備好了，擊落了它們，」他說。

巴基斯坦信息部還在推特上發佈了據稱是一架被擊落的印度戰機的視頻。

印度外交部發言人庫馬爾（Raveesh Kumar）承認，有一架戰機被擊落，一名飛行員喪生。但他也說，一架印度飛機擊落了一架巴基斯坦戰鬥機。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @MoIB_Official Wreckges of Indian fighter planes burning. Well done Pakistan Air Force. The entire nation is proud of you. pic.twitter.com/TTIb1zvNZS — Information Ministry (@MoIB_Official) 2019年2月27日

有何政治後果？

印度國會大選前發生的這一系列事件，本被視為會對人民黨有所幫助，但事件進展已經讓人們普遍感到失望。

周三早上，當被捕飛行員的消息佔據頭條新聞時，印度反對黨發表聲明，抨擊執政的印度人民黨「公然將軍隊的犧牲政治化」。

印度總理莫迪將在五月底面臨選舉，他評論現在的局勢將面臨更多壓力。許多人將他的沉默與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗對印度的公開呼籲做對比。

印巴緊張局勢：發生了哪些大事？

2月14日：載有印度中央後備警察部隊（CRPF）人員的車隊在查謨與克什米爾邦的普爾瓦瑪遭遇自殺式襲擊，40名印度警員喪生。「穆罕穆德軍」宣稱對襲擊負責。

2月17日：巴基斯坦召回駐新德里高級專員。

2月18日：印控克什米爾，普爾瓦瑪一處居民區附近發生槍戰，至少九人喪生，其中包括四名印軍士兵和一名警員。該居民區據信是武裝分子的藏身之地。

2月19日：巴基斯坦總理伊姆蘭·汗說，印度必須「停止無端指責巴基斯坦」，他呼籲印度當局分享任何「實用情報」。伊姆蘭·汗還說，如果有人要對巴基斯坦發動任何形式的攻擊，「巴基斯坦不會只考慮還擊，巴基斯坦一定會還擊。」

圖片版權 AFP Image caption 巴基斯坦稱，圖中是被擊落的印度飛機