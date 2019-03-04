圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 人大發言人張業遂：本次人大將審議和表決《中華人民共和國外商投資法（草案）》

在3月4日，中國人大的新聞發佈會上，中美在貿易、華為事件等方面的爭端成為焦點。

中美貿易戰從2018年開始發酵，在下半年進入高潮。新一年中國兩會正值兩國展開貿易談判之際。

作為貿易戰後的首屆兩會，中美在軍事、安全、人權等多個領域的差異、分歧，甚至對立和對抗，成為中國兩會上國際媒體關注的主要議題。

兩會上或宣傳貿易談判成果

在周一的「十三屆全國人大二次會議」新聞發佈會上，CNN記者提問，華盛頓形成了超越黨派分歧的共識，即無論貿易談判結果如何，當應當把中國視為一個戰略威脅，中國隊美國的定位會不會產生類似的轉變？中國將如何應對這種日趨強硬的對華立場？

人大新聞發言人張業遂回應，兩國在歷史文化、社會制度、發展階段方面確實有很多的不同，存在差異、分歧十分正常，但是這並不必然導致對立、對抗。應該看到，中美兩國的利益已經深度地交織，我認為一個衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益。

「另外，用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的。」張業遂表示。

張業遂還提到中美經貿團隊開展密集磋商，並在很多問題上取得重要階段性進展。

就在同一天，路透社援引消息人士稱，美國與中國似乎接近達成協議，美國針對至少兩千億美元中國制商品加徵的關稅將可望撤回；北京方面則承諾結構性經濟改革，並且取消對美國商品的報復性關稅。

另一位消息人士表示，美國和中國接近在執行機制以外的議題上達成協議，包括中國承諾增加購買美國農產品、能源產品和製成品，以及六項結構性政策改革協議。鑒於美中貿易談判的進展，美國總統特朗普和中國國家主席習近平可能在3月底左右的峰會中達成正式貿易協議。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 本次人大將於3月5日上午開幕，3月15日上午閉幕，會期10天半。

《華盛頓時報》報道，本屆中國的兩會上，立法機構勢必會通過支持某項法律的形式來結束同華盛頓的關稅戰，兩會也為中國政府提供平台，宣傳中國為結束貿易戰所做的努力。

此外，將在本次人大上表決的《外商投資法》也被外界認為有助於解決中美貿易爭端。張業遂在新聞發佈會上介紹，外商投資法草案明確規定，中國對外商投資實行凖入前國民待遇加負面清單的管理制度，取消逐案審批制管理模式；對於禁止和限制外國投資者投資的領域，將以清單方式明確列出，清單之外充分開放，中外投資將享有同等待遇。

《情報法》與華為事件

人大新聞發佈會舉行之時，在加拿大被拘押的華為高管孟晚舟對加拿大政府、加拿大邊境服務局和皇家騎警（即聯邦警察）提起訴訟，指控他們在未告知她的情況下，就對她進行逮捕、搜查和審訊，這些做法都侵犯了她的憲法權利。

針對西方國家對華為的打壓，澳大利亞戰略政策研究所訪問學者尤倫（Tom Uren）曾向BBC中文表示，外界憂心的另一根源是中國去年通過的《情報法》，該法第七條要求中國國內任何組織和公民要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。

他認為，正是《情報法》中類似的條款，不利中國企業的海外業務，尤其是在為其他國家建造一些重要的網絡基礎建設時，難以取信於當地政府。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國要求加拿大立即釋放孟晚舟，否則將面臨嚴重後果。

針對《情報法》，張業遂也回應稱，以立法形式維護國家安全是國際通行做法，包括美歐在內的各國均有類似的法律或規定。那麼在這部法律的立法過程中，中國也借鑒了有關國家的實踐；此外，《情報法》中也規定了國家情報工作應當依法進行、尊重和保障人權、維護個人和組織合法權益的義務。

「中國一貫鼓勵和倡導企業在海外經營中嚴格遵守當地的法律法規，從來沒有，也不會要求中國企業從事違反當地法律法規的活動。美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標凖，既不公正，也不道德。」