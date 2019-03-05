圖片版權 TAIWAN ADVENTURE OUTINGS Image caption 外國人號召志工團清理天燈殘骸，形容「天燈節」宛如一場環境災難。

農曆新年及元宵期間，許多華人會放天燈（孔明燈）祈求平安，台灣新北市的「平溪天燈節」更享譽國際，受各地遊客的青睞。不過墜落的天燈對環境造成傷害。

今年元宵節後，有外國人號召志工團清理天燈殘骸，短短兩個小時就撿了超過320公斤的垃圾，他們形容「天燈節」，宛如一場環境災難。

「每20分鐘就有一個天燈掉下來」

「看到美麗的天燈從空中緩緩落下，變成垃圾，實在很震驚！」旅居台灣的美國人關德賢（Dustin Craft）向BBC中文描述他到平溪撿拾天燈殘骸時所看到的景象。

今年元宵節後的周六(2月23日)，關德賢和海文（Ryan Hevern）召集約30名志工，在新北市平溪區撿拾天燈殘骸及垃圾，短短兩個小時，就撿了整整326公斤的垃圾，其中高達九成都是天燈殘骸。

圖片版權 TAIWAN ADVENTURE OUTINGS Image caption 志工團清理天燈殘骸，短短兩個小時就撿了超過320公斤的垃圾。

關德賢向BBC中文表示，距離平溪放天燈的地點約五分鐘的距離，就可以看到許多天燈從空中落下，他說：「每20分鐘就有一個天燈掉下來。」

他表示，撿拾的過程覺得很沮喪，因為山頭、樹梢到處都是掉落的天燈，這些地方，可能是某些動物的家。

關德賢和海文2016年開始發起志工清理天燈殘骸的活動，他說：「每年撿到的天燈數量，都比前一年多。」

關德賢說，「平溪天燈節」非常美，但放天燈的行為是「目光短淺」。他解釋，人們在天燈上寫了願望及夢想，天燈冉冉升上天，看似有意義，但對環境而言則是一場「災難」。

環保天燈

他解釋，平溪有店家販售環保天燈，框架是由紙和竹製成，在掉落到地面前就會先被火燒光，因此對環境較為友善，但價錢比一般的天燈高。

因此，大部分的遊客只會買最便宜的天燈，而不願意多花點錢，購賣環保天燈。關德賢建議，應該規定只能放環保天燈，他呼籲，「在沒有限制採用環保天燈前，政府不應積極宣傳平溪天燈節。」

他強調，他非常熱愛中華傳統文化，但應該有更好的方式來保留這些傳統，

根據統計，平溪每年吸引超過60萬名遊客，施放超過100萬盞天燈，為當地創造許多商機，但新北市環保局曾對媒體表示，平溪的河川及樹梢常有掉落的天燈，很難清理。天燈節期間的垃圾量約5公噸左右，對環境的衝擊很大。

圖片版權 TAIWAN ADVENTURE OUTINGS Image caption 平溪的河川及樹梢常有掉落的天燈，對環境的影響很大。

新北市政府環境保護局統計，回收天燈的數量逐年攀高，2013年回收天燈數量為8.4萬多盞，至2017年回收25萬盞天燈，去年則是29萬盞。

不過當問及天燈的回收機制時，新北市平溪區十分里長陳元君向BBC中文表示，他知道有些長輩會撿框架作回收，陳元君說：「但對於回收機制，不予置評。」

傳統與環保的衝突

除了台灣，中國大陸、港澳、日本及東南亞各國都有放天燈的習俗，外國人呼籲台灣政府應該暫停宣傳「平溪天燈節」，長期關注環保議題及發起多場淨灘活動的「寶島淨鄉團」發起人林藝則分享不同看法。

林藝曾經擔任紙質「環保天燈」代言人，她說：「希望能保留天燈文化，但同時避免天燈對環境造成的危害。」她向BBC中文表示，環境及保留傳統文化這兩個價值都很重要。

事實上，台灣台北兩大廟宇行天宮及龍山寺，各自從2014及2017年就陸續採取禁香或減香爐的措施，改善空氣品質。另外，台灣政府針對住宅區燃燒金紙也有相關法律，可以依法開罰。

林藝說，文化傳統有保留的必要，不過若可以達到相同效果，保留傳統，非必要就不必犧牲環境。她強調，她並不認為「平溪天燈節」應該停辦或不再積極宣傳，但與關德賢看法相同，她呼籲政府應該介入，對放天燈的遊客有所規範。