統獨都不滿 台灣繼續激辯「轉型正義」

Image caption 台灣總統蔡英文出席二二八事件紀念儀式發言

台灣總統蔡英文2月28日出席台灣二二八和平紀念日活動。

1947年的這一天，台北市內因為統治的國民黨當局查緝私煙問題，讓台灣的「外省人」與「本省人」因社會文化與語言不同等爆發激烈衝突。最後國民黨軍隊展開清鄉與武力掃蕩，至今傷亡數字仍是難以統計。

這起事件，也被認為是台灣統與獨兩派明顯分裂的缺口。一直以來，每當台灣談及統獨議題時，二二八事件的責任歸屬與咎責，往往讓統獨兩派爭執不休。

自2016年就任總統後，蔡英文力推台灣版的"轉型正義"，希望效法德國或南非等國家，在民主化後去還原當時國民黨威權時代（1945-1987）的真相。二二八事件自然是重中之重。

過去三年，包括以中華民國元首身份向原住民致歉、成立促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）、回復過去威權時代遭受害人士的名譽，與清查並沒收國民黨過去不當黨產等，蔡英文政府推動轉型正義腳步。

在當天活動致詞時，蔡英文說："時間是轉型正義最大的敵人。"她闡述許多當年受到政治迫害的老一輩，因為不敵歲月，在這幾年撒手人寰。"轉型正義在台灣既然曾經遲到，現在我們就必須更加把握時間。"

統獨都"不滿意"

未來一年，蔡英文希望可以在加快轉型正義的腳步。但對於過去歷史上統治台灣超過半百歲月的國民黨來說，民進黨這幾年的動作卻讓他們相當不滿，指責這無疑是"政治清算。

現任國民黨主席吳敦義就在3月1日批評，民進黨政府喜歡拿國民黨威權時期與東西德或納粹時期來比較，但過去國民黨執政時期，一切都是規規矩矩的。縱然有黨產是不正確的，就照法律判斷，他指責民進黨政府完全單以沒入、打壓方式來打擊國民黨，是不對的。

早在促進轉型正義條例通過前，國民黨也曾表示，轉型正義除了過往的國民黨威權時期，應該也需要包含日本統治時期（1895-1945），如台灣原住民族與慰安婦等，都需要政府還給公道，國民黨對於民進黨單一且針對性高的轉型正義，相當不諒解。

除了政治清算的批評外，轉型正義對於獨派人士來說，卻認為力道不夠。台灣政黨時代力量發言人李兆立對BBC中文表示，民進黨政府至今沒有做到除垢法立法，讓許多過去威權時代的依附在一黨體制內的菁英，仍舊可以在民主轉型中再度復辟。再者，過去加害者的責任尚未釐清、還有回復受害者名譽等，都應刻不容緩。

Image caption 二·二八事件紀念儀式，許多受難者家屬紛紛上前獻花致意。

中國認"去中化"

三年來，對於轉型正義，中國大陸也將其標定為"去中國化的台獨分裂活動"。台灣政治大學國家發展研究所所長李酉潭向BBC中文解釋，中國是用黨國體制的核心利益來解釋轉型正義，所以不論什麼動作，對中國而言，是只有偏向統跟獨的結果判定。

李酉潭分析，轉型正義淺白地說，就是回顧歷史傷痛，將來易地而處、時空轉移之時，也不會再犯下同樣的錯。但中國大陸建政70年來，國家認同是用民族主義塑造，而非"自由人的歸屬感結合"，因此不難想像中共當局會對台灣轉型正義如此定義。

他也說明，按照現今的中國共產黨邏輯，很自然會把轉型正義思考為政治清算鬥爭，因為在過往，國民黨在大陸也是如此被共產黨清算的。如今，中共看到台灣版的轉型正義，自然會聯想到政權穩定性，而解釋為單一的分裂活動。

然而，除去中國大陸因素，現實擺在眼前的，是2018年11月的地方大選，已讓民進黨面臨難堪大敗。台灣又將於2020年1月舉行總統大選。至今蔡英文的民調依舊沒有達30%。若未來執政的民進黨失去政權，過往的國民黨班師回朝，民進黨推動的轉型正義腳步將會就此中斷。

李酉潭認為，民主政治就是有任期制跟沒辦法預期的風險，轉型正義也是許多國家民主化過程中的必經之路，因此"該做什麼就做什麼"。不論做與不做，人民都會思考，社會都會監督，將來無論誰執政，都要正視自己國家過去的傷痛。