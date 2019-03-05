圖片版權 Xinhua Image caption 3月5日，中國全國人大代表走向會場。

2019年中國「兩會」開幕。3月5日上午，中國總理李克強作《政府工作報告》，對去年工作進行總結，同時公布2019年中國政府制定的目標。

此次李克強的工作報告共宣讀100分鐘左右。BBC中文為您整理了以下幾大要點。

經濟發展

2018年GDP增長6.6%，總量超過90萬億元人民幣

2019年GDP（國內生產總值）增長目標：6%-6.5%（去年《政府工作報告》設定GDP增長目標為6.5%左右）

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減稅：2019年，製造業等行業稅率由16%降到13%，交通運輸業、建築業等行業稅率由10％降至9%。

企業融資：國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。

新興產業：深化大數據、人工智能等研發應用，培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群，壯大數字經濟。移動網絡流量平均資費再降低20%以上。

中國國內投資：鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元。2019年中央預算內投資安排5776億元，比去年增加400億元。

吸引外資：增設上海自貿試驗區新片區，推進海南自貿試驗區建設、探索建設中國特色自由貿易港。

進一步放寬市場凖入，縮減外資凖入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營。完善債券市場開放政策。加快與國際通行經貿規則對接，提高政策透明度和執行一致性，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的公正市場環境。加強外商合法權益保護。

污染防治：二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點地區細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降。加強工業、燃煤、機動車三大污染源治理。化學需氧量、氨氮排放量要下降2%。

國防與軍隊

圖片版權 Getty Images Image caption 軍隊代表出席2019年兩會。

牢固確立習近平強軍思想在國防和軍隊建設中的指導地位，堅持黨對軍隊絶對領導的根本原則和制度，全面深入貫徹軍委主席負責制。

貫徹新時代軍事戰略方針，提高實戰化軍事訓練水平，堅決維護國家主權、安全、發展利益。繼續國防和軍隊改革。各級政府要大力關心支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」活動。

港澳台

圖片版權 AFP Image caption 2018年10月，習近平與香港特別行政區行政長官林鄭月娥（左）、澳門行政長官崔世安（後）一同在珠海出席港珠澳大橋開通儀式。

繼續全面凖確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。

支持港澳抓住共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。

堅持對台工作大政方針。全面貫徹落實習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅決反對和遏制「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。

中美關係

圖片版權 Getty Images Image caption 有消息稱習近平可能會在兩會結束後訪問美國。圖為2017年11月美國總統特朗普訪問中國時出席習近平凖備的國宴。

過去一年中國面臨深刻變化的外部環境。經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，國際金融市場震蕩，特別是中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響。

一年來，中國深入貫徹以習近平為核心的黨中央決策部署，穩妥應對中美經貿摩擦。

2019年，推進區域全面經濟伙伴關係協定、中日韓自貿區、中歐投資協定談判，繼續推動中美經貿磋商。

中國秉持互利合作、共贏發展，一貫主張通過平等協商解決貿易爭端。對作出的承諾認真履行，對自身合法權益堅決維護。

加強與主要大國溝通對話與協調合作，深化同周邊國家關係，拓展與發展中國家互利合作。積極為妥善應對全球性挑戰和解決地區熱點問題提供更多中國建設性方案。