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中國在兩會開幕之際公布了2019年度的國防預算報告，宣佈新一年軍費將比2018年增加7.5%。

周二（3月5日）在十三屆中國人大二次會議開幕日公布的預算報告中，中國在未來一年的國防預算定在了11899億元人民幣（約1774.9億美元），比上一年度增幅下降，並且連續第四年以個位數增長。

不過，國防預算的增長率仍然高於中國為新一年的經濟增長目標。

據中國官方新華社報道，在2016年之前，中國軍費曾經連續五年保持兩位數增長，最近數年增速有所減緩；但是總體上，中國軍費開支已經連續25年增長，成為僅次於美國的世界軍費第二高的國家。

中國總理李克強在周二發表的政府工作報告中表示，中國將會「堅持黨對軍隊絶對領導的根本原則和制度，全面深入貫徹軍委主席負責制」，同時「加快國防科技創新步伐」。

在中國已成世界第二大經濟體並在南中國海日漸加強主權聲張的背景下，西方持續關注中國軍事實力的變化以及在地區軍事上的策略意圖，包括在航母、反衛星導彈以及情報等方面的發展動向。

高於GDP增速

中國為2019年定下的國內生產總值（GDP）增長目標為6.0%至6.5%，而中國的軍費增長高於這一升幅。

不過，2019年的軍費預算升幅低於2018年的8.1%；2017年和2016年的國防預算升幅則分別為7%和7.6%。

2011至2015年，中國的軍費開支增速曾經連續五年保持在雙位數。

新華社英文版引述全國人大年度會議發言人張業遂表示，中國國防預算增長「合理和適當」，旨在「滿足國家維護國防安全和中國特色軍事改革的需要」。

圖片版權 CNS Image caption 解放軍內部對中國軍力的評估與外界理解或有出入。（資料圖片）

中國軍方媒體《解放軍報》則報道指，國防預算「將重點支持國防和軍隊改革，全面推進國防和軍隊現代化建設」。

中國方面的公布未有具體列明軍費開支將用於哪些領域。

2015年9月3日，中國國家主席和軍委主席習近平「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年大會」上宣佈裁軍30萬，將中國軍隊人數將從約230萬減少13%。

軍事實力增強引西方擔憂？

中國軍隊發展的動向一直受到外界關注，在東海及南海的主權聲張加強以及台灣問題的背景下，西方傾向於在中國國防戰略上，尋找中國是否轉向軍事化從而給地區帶來危險因素的線索。

南中國海周邊鄰國近年一直為中國在這一海域的人工島建設以及加強軍事存在感的動作感到擔憂，而日本等地區重大勢力則對中國國防預算缺乏透明度而有不滿。

路透社引述日本內閣官房長官菅義偉表示，日本希望中國提高國防政策上的透明度。

「中國大幅度增加防務支出已經有一段時間了，中國希望看到它在防務政策和軍事化事務上有高透明度，」菅義偉於周二向路透社表示。

一周前，中國國防部曾對國防預算不透明的說法進行過反駁。

「我們堅決反對外界對中國國防費的不實指責」，中國國防部發言人任國強在2月28日的例行記者會上說。

他表示，中國的國防預算向全國人大報告以供審查的過程「完全公開透明」。

另一方面，有媒體分析，中國軍方內部對中國軍事實力的評估與西方所構建的中國軍隊日益成為地區危險因素的敘事有明顯出入。

《解放軍報》在一星期前發表一篇報道，以一場內部軍事演習為例，歷數中國軍隊在人事管理和作戰觀念上存在的弱點。

英國《金融時報》（Financial Times）指出，中國軍方未必如西方所認為的那樣，有如此強的作戰能力和信心，而「導致中西方看法不同的根本原因在於中國自己的宣傳」。

該報指，中國軍方媒體在本國的報道中時常提及中國軍力薄弱的問題，但是這些報道很少能傳播到外部世界，而西方接收到的信息往往來自於一些中國鷹派立場的前軍方人員評論。

這些非官方的言論加上中國在南海島嶼軍事化的行動，以及對民進黨執政下的台灣較為強硬的立場，令外界理解為中國在習近平領導下正在摒棄「韜光養晦」的外交方針，在軍事上比以往更加靠近世界中心。