中國人大開幕：台灣媒體更關注韓國瑜是否參選總統

圖片版權 Reuters Image caption 台灣媒體對"兩會"並未大篇幅報導，反而關注韓國瑜是否表態參選2020年台灣總統大選。

2019年中國「兩會」開幕，在兩岸關係論述中，中國國務院總理李克強周二（2月5日）在政府工作報告中強調，貫徹習近平在紀念《告台灣同胞書》發表40週年大會上的談話，堅持「一個中國」原則和「九二共識」。台灣媒體對「兩會」上李克強的談話並未大篇幅報導，反而是關注韓國瑜三月底訪問大陸，及是否表態參選2020年台灣總統大選。

中國「兩會」與台灣

今年李克強對於兩岸論述，重申「習五條」及堅持「九二共識」，並未發表新論述，倒是中國國台辦主任劉結一接受媒體採訪時，重申反台獨立場，並指出「一國是歷史定論」，兩岸必須統一，也必然統一。他強調，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」

劉結一說，「一國兩制」體現對台灣同胞的照顧、關愛及體諒，還說台灣同胞的心情會更舒暢，日子會更安寧。

對此，台灣陸委會則回應，中國這種極其荒謬欺騙的說法，是試圖掩蓋北京當局才是對台灣主權尊嚴及民主體制嚴重傷害的始作俑者，並呼籲北京當局切勿再操作錯誤的對台統戰分化與武力威嚇手段，才真正有助於兩岸良性互動。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣媒體沒有大篇幅報導中國「兩會」，反而持續關注台灣內部政治。

對比國台辦及陸委會各自的強硬態度，台灣媒體更多在關注台灣內部政治。

台灣《蘋果日報》當天上午以滾動新聞方式即時更新李克強談話，偏統派的《中國時報》關注兩會各分組會議及惠台措施，偏獨派的《自由時報》則關注中國軍事預算。

台灣世新大學新聞系教授彭懷恩向BBC中文分析，在台灣議題上，習近平今年初已經定調，因此大家心知肚明，李克強不會再有更新的論述。

彭懷恩進一步指出，台灣人在兩岸議題上並沒有發言權，因為該話語權是在北京，不在台北，因此人們有點「鴕鳥心態」。他說：「台灣在兩岸論述方面，相對被動。因此會認為說什麼也沒用！」

台灣《聯合報》副總編輯郭崇倫則表示，李克強在「兩會」人大的報告內容，大部分與全國經濟有關，台灣媒體會比較關注習近平和各地代表團的分組會議，是否對台灣有新的論述。

韓國瑜才是台灣焦點

中國「兩會」人大開幕的這天，台灣媒體真正關注的其實是高雄市長韓國瑜。前新北市長朱立倫5日南下至高雄拜訪韓國瑜，兩人見面就緊緊相依，甚至十指緊扣握在一起。

台灣媒體觀察此次拜會，認為以表態參選總統的朱立倫，南下高雄是充滿政治意涵的宣示動作。台灣多次民調都顯示，韓國瑜是國民黨支持率最高的候選人，但他尚未鬆口表態是否參選2020年台灣總統大選。

圖片版權 CNA Image caption 朱立倫專程到高雄拜會高雄市長韓國瑜，兩人併肩閒聊直說老朋友見面特別開心。

郭崇倫分析，台灣媒體聚焦韓國瑜，除了因為民眾支持度高，有收視率及點閲率的考量外，他是否參選下屆台灣總統是外界最關心的議題。

韓國瑜2月4日才宣佈，將會在3月底訪問香港、澳門、深圳和廈門，加強城市交流，並推銷高雄，並強調不碰中央權責。

中國國台辦對韓國瑜率團到大陸參訪表示歡迎，台灣陸委會則表示支持地方政府基於互惠互利多多交往，不過台灣行政院長蘇貞昌則提醒韓國瑜，涉及中央職權部分要小心謹慎，不要被不放棄武統的極權政府的種種政治框架框住。