圖片版權 Getty Images Image caption 防疫涉及民眾健康人權。

台灣2月底欲參與世界衛生組織（World Health Organization ，WHO）於北京舉辦的「北半球流感病毒疫苗選株會議」，遲至會議召開當日凌晨才收到世衛組織的邀請函，致台灣代表來不及列席會議，2014年以來首次缺席世衛組織疫苗選株會議。

台灣外交部向世衛組織瑞士日內瓦總部提出嚴重抗議，外交部長吳釗燮（Joseph Wu ）表示「絶對是出自中國的壓力」阻擾台灣順利與會，WHO需要檢討。

BBC記者通過世衛組織媒體聯絡部門詢問此事，但截至發稿未收到回應。

WHO： 台灣外交突圍破口?

1948年成立、吏屬聯合國、為全球防疫以及醫療問題把脈的世衛組織，一直是台灣重點靠攏的國際機構。但因為中國因素，台灣一直無法成為世衛組織成員。

2009年，馬英九任職總統時期，台灣收到世衛年度大會（WHA）邀請函，成為觀察員出席大會，馬英九對外說明成功原因在於國際支持、國內共識以及「兩岸和平」。

然而，長期推動台灣加入世衛組織會員的「台灣醫界聯盟」執行長林世嘉批評，馬英九時代，因為接受九二共識，也時而對世衛文件中稱台灣回中國一省不做任何抗議，因而在若干世衛會議或事務上能有立足之地。

2016年，蔡英文就任總統，不在名稱以及立場上妥協，不承認九二共識。2016年後，台灣就不再擁有世衛組織觀察員身份。

2018年5月在日內瓦召開的年度大會，台灣便因中國向大會施壓，表示在會議中台灣不能獨立於中國，導致台灣代表與隨行媒體皆被拒絶進入會場，引起台灣總統蔡英文向國際抗議。

圖片版權 Getty Images Image caption 世衛組織掌管疫苗等相關衛生健康事務，在國際合作中發揮極大作用。

台灣「本土立場」的林世嘉接受BBC中文採訪時表示，北京施壓世衛組織，以九二共識狹持台灣，綁架了台灣人的健康人權。

台灣駐日內瓦代表處向BBC中文表示，台灣外交部已對世衛組織總部去函抗議。

台灣外交部代表、「公眾會」執行長李憲章對BBC中文強調，台灣外交部得知北京會議召開日期時便已報名申請，但是世衛組織仍依據其2005年與北京簽訂的「秘密備忘錄」，將台灣申請事務轉交給北京處理，以致會議當天才收到邀請，無法成行。

中美台角力

相關分析指出，台灣競逐參與世衛組織活動，需放在「中美台三方角力」的大背景來觀察。

李憲章告訴BBC中文，台灣政府正努力聯合17個邦交國，幫助台灣繼續在世衛組織立足。

美國眾院議員約霍（Ted Yoho）提出的《支持台灣重返世界衛生組織法案》已於今年1月23日通過。該法案要求美國國務卿研擬相關策略，幫助台灣重獲世衛組織觀察員地位。

外界評論表示，在美中貿易戰背景之下，台灣與美國的關係逐漸熱絡，美國官方支持台灣逐漸向世衛組織靠攏，是美國施予中國壓力的象徵。

然而，台灣國民黨立法委員王育敏則在立法院表示，兩岸應該在世衛議題上合作防疫，維持人民健康，其批評蔡英文政府上任以來，兩岸關係進展不佳。

中國官方批評

中國官媒《環球時報》近年來則據此批判蔡英文政府以「親美日，遠大陸」， 在一中問題「倒退」。

環球時報評論蔡英文政府不接受九二共識，所以，在沒接到日內瓦邀請時，還派出代表團「試圖鬧場，受到鄙視」。評論稱，世衛組織是台獨者「夢醒之地」。

圖片版權 Getty Images Image caption 世衛組織現任總幹事蓋布·瑞雅瑟斯。阻撓台灣參加疫苗會議的是中國政府還是世衛組織，目前還不得而知。

世衛為何重要？

林世嘉向BBC中文說明，台灣需要加入世衛組織，這是基於醫療人權的考慮。

林世嘉解釋，1998年腸病毒流感開始肆虐台灣，卻因為台灣不是世衛組織會員，而沒有被及時通報，也沒能與世衛組織會員國合作防疫，造成許多嬰孩喪命。

此外，2003年SARS肆虐之前，也有類似問題。因為台灣被排除在世衛組織通報體系之外，反而是之後「美國政府疾病防疫中心」通報台灣疫情，晚了一步，讓許多人在SARS中過世。「此刻北京阻擾台灣參與疫苗會議也十分不智，因為本月台灣已有8名民眾死亡病情與流感相關，將台灣阻擾於疫情防治之外，十分不人道，」林世嘉強調。