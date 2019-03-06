圖片版權 AFP Image caption 美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷："我不是個虛張聲勢的人，但是讓我有生以來感到意外的事情是反間諜中來自中國的威脅，其廣度，深度和規模。"

美國聯邦調查局負責人否認中國電訊巨頭華為爭議背後有政治動機。他還警告說，來自中國的威脅「令人震驚」，長時間沒有引起美國的重視。

克里斯托弗·雷(Christopher Wray)18個月前接管美國聯邦調查局，他說最近美國司法部對中國電訊巨頭及其首席財務官孟晚舟的刑事指控與貿易戰中的政治考慮無關。

據英國《每日電訊報》報道，克里斯托弗·雷說，這無關貿易，也和政治無關，甚至也不屬於外交事務。這件事關係到法制。我們要做的一切都是以獨立事實為依據，不管最後牽涉到哪裏發生的事情，也不管牽涉什麼人，也不管什麼人願意不願意。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷在美國舊金山舉行的RSA網絡安全會議發言說，「這意味著，如果我們發現什麼人對美國人和美國公司犯下了涉及聯邦的罪行，我們都要將他們繩之以法。」

Image caption 美國安全部門負責人說，華為爭奪同美中貿易戰無關，純屬法律問題（華為的深圳總部）。

周三（3月6日）在加拿大被捕的中國電訊巨頭華為公司首席財務官孟晚舟將再次出庭，加拿大法庭將決定其引渡聽證日期。加拿大上周宣佈繼續進行關於孟晚舟引渡案件的審理。

孟晚舟引渡庭審

去年12月加拿大應美國的引渡要求，逮捕了過境加拿大的華為公司首席財務官、華為公司創始人任正非的女兒孟晚舟，引發中國和加拿大外交爭端。華盛頓希望將孟晚舟引渡到美國接受審判。孟晚舟受到舞弊指控，美國指她違反了對伊朗制裁的法律禁令。

隨後中國逮捕了加拿大前外交官康明凱(Kovrig)和加拿大商人斯帕弗(Spavor)。加拿大公民在中國被捕被認為是北京針對加拿大採取的報復行動。

中國媒體周一（3月4日）報道，被捕的加拿大人康明凱被指竊取、刺探中國敏感信息和情報，觸犯中國法律。中國當局還指控斯帕弗是康明凱的情報關係人，首次將兩人的案件相聯繫。

Image caption 英國歷史學者尼爾·弗格森（Niall Ferguson）認為，中美在華為問題上的較量的本質是爭奪技術制高點；比美中貿易戰更重要的是技術爭奪戰，"在技術爭奪戰中，看不到和平，只有升級"。

上周，夢晚舟對加拿大邊境服務局，加拿大皇家騎警和聯邦政府的多人提出法律訴訟，控告他們侵犯她的權力，在發出逮捕通知前拘禁她長達3小時並對她進行盤問。

華為爭取西方信任

克里斯托弗·雷發表此番言論的時候，正值華為公司在布魯塞爾設立一個新的網絡安全透明中心。華為此舉在於讓其歐洲的電訊客戶核證華為產品的安全性和源代碼。

周二（3月5日）該中心在比利時首都布魯塞爾揭幕時，華為公司負責人承諾華為要和歐洲的監管機構，運營商和標凖組織等所有利益相關方密切合作，促進信任。

中國電訊巨頭華為去年11月已經在德國波恩設立了類似的網絡安全中心，還資助在英國牛津郡2010年建立了一處由英國政府管理的檢查設施。

圖片版權 AFP Image caption 中國和加拿大外交爭端升級：中國逮捕了前外交官康明凱(右)和商人斯帕弗(左)，指控他們竊取國家機密，將兩人的案件相聯繫。

華為公司一直否認關於該公司設備可能被用於間諜活動的指控。

美中技術爭奪戰

不過英國歷史學者尼爾·弗格森（Niall Ferguson）認為，中美在華為問題上的較量的本質是爭奪技術制高點。《澳洲金融時報》引述弗格森說，包括人工智能在內地技術競賽有如冷戰初期的核軍備競賽。

弗格森認為，特朗普總統已經無力平息他開始的美中貿易戰。他說比貿易戰更重要的是技術爭奪戰，「在技術爭奪戰中，看不到和平，只有升級」。

但是美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷在前面發言中強調，華為的爭端是法律事務，同美中貿易戰無關。在《每日電訊報》報道引述他的話說，來自中國的威脅已經達到前所未有的水平，並且說50多個辦事機構「調查經濟間諜」的特工都發現「指向中國的線索」。

他警告說，這是前所未有的事情，「我不是個虛張聲勢的人，但是讓我有生以來感到意外的是反間諜面臨來自中國的威脅，其廣度，深度和規模。」