圖片版權 Getty Images Image caption 2018年中國幼兒園入園人數同比下降了3.82%。

中國教育部2月份發佈的最新數據顯示，2018年中國幼兒園入園人數同比大幅下降，引發網友對當下年輕人生育意願降低以及幼兒教育成本的討論。

根據2018年中國官方統計，中國幼兒園在園幼兒總數為4656.42萬人，比上年增長1.22%；但入園人數1863.91萬人，同比下降了3.82%。

教育部發展規劃司司長劉昌亞表示，目前中國總體上處於入學人口下降期，從2018年的統計數字上看，學前教育體現得更明顯。

「隨著二孩出生幅度的提高，入學的人口，包括學前的，包括延伸到義務教育階段，都可能會有一定幅度的變化，」劉昌亞在新聞發佈會上說。

入園人數降低意味著生育率下降？

幼兒園入園兒童大幅減少，引發網友在社交媒體上討論年輕人生育率降低。

微博網友@IamQ偉說：「社會不提供生育方面的福利，全靠父母來養，房價遠大於工資，問題是大多數人根本買不起房，讓現在處於有房才能結婚的中國觀念裏生活的年輕人如何想生育……」

來自海南的卓先生兒子剛滿周歲，他告訴BBC中文，妻子懷孕初期，他曾一度猶豫是否將孩子生下來，夫妻二人因工作分居兩地，感覺還未做好生孩子的凖備。卓先生是一名基層公務員，妻子在銀行擔任文職，夫妻年收入為20萬人民幣左右。

他坦言：「我自己是養不起的，就是我跟妻子兩個人的工資很勉強，主要還是靠父母的支持。」卓先生的父母不僅為他提供車和住房，還僱了保姆，卓先生夫婦忙於工作時，父母也會幫忙照顧孩子。

深圳的80後慕小姐結婚10年一直沒有生孩子的打算，她表示和經濟壓力無關，而是擔心有了孩子以後私人時間被壓縮以及陷入家庭瑣事當中。尤其是看到身邊有孩子的朋友困身於孩子的各種問題，更加無意改變目前的生活狀況。

圖片版權 AFP Image caption 根據中國國家統計局數據，2013年末中國總人口為136072萬人，2014年末為136782萬人。2014年人口出生率是12.37 ‰，2015年下降至12.07 ‰。

21世紀教育發展研究院教授熊炳奇分析，幼兒出生人數減少是幼兒園入園人數下降的主要原因之一。

「2017年入學的孩子應該是在2014年出生，2018年入園的應該是在2015年出生，2015年出生的幼兒人數比2014年是有所下降的，那出生人數下降很顯然也會導致入園人數顯著下降，」他說。

根據中國國家統計局數據，2014年中國人口出生率是12.37 ‰，2015年則下降至12.07 ‰。

不過，熊炳奇也指出，學前教育在中國不屬於義務教育，統計入園人數時，不能完全嚴格根據幼兒在哪一年入園作判斷，因此會有偏差。例如義務教育法規定「小學入學年齡為年滿6周歲」；但是幼兒入園的年齡可能是3周歲、4周歲甚至5周歲，有的孩子讀3年幼兒園，但有的可能只讀1年。

廣州的二胎媽媽謝小姐最近正在為大兒子豆豆選擇幼兒園。豆豆現在兩歲，謝小姐還沒決定好讓豆豆3歲還是4歲上幼兒園，因為男孩子發育比女孩子慢一些，她擔心讓兒子太早上幼兒園可能會自卑。

由於入園人數的統計可能存在上述偏差，人口學者易富賢雖然認同中國當前生育率下降，但他強調幼兒園入園人數下降無法說明生育率的問題。

人口學家梁中堂曾供職於中國國家計劃生育委員會的人口專家委員會，他告訴BBC中文，生育率下降並非幼兒園入園人數減少的主要因素，進入育齡年齡的婦女人數下降才是主要原因。

「生育率下降的因素不會表現得這麼明顯，因為生育率下降是個長期的過程，一年和一年差別不是很大。也許這幾年生育年齡的婦女人數有所下降，這個也會導致應該進幼兒園的小孩數量下降，」梁中堂說。

「入園難、入園貴」

熊炳奇表示家庭送孩子入園的意願也會對入園人數構成影響。「入園難、入園貴」的情況會影響家庭的入園意願，從而導致入園人數降低。

「比如說家的附近沒有合適的幼兒園，幼兒園的費用如何，家裏面是否有老人，或者自己有精力來照顧幼兒，這些都是因素，」 熊炳奇說。

他承認，學前教育現在還是中國內地教育發展上的短板，雖然這幾年的毛入學率在不斷提高，2018年達到81.7%，同比提高2.1個百分點，但實際上「入園難、入園貴」的問題仍待解決。

毛入學率是指某學年度某級教育在校生數佔相應學齡人口總數的比例。教育部發展規劃司司長劉昌亞解釋毛入學率時說：「隨著我們經濟社會發展的成熟，隨著人們受教育觀念越強，隨著我們國家城鄉二元結構的消除越來越均衡，這種比例應該是越來越趨近於百分之百。」

圖片版權 Getty Images Image caption 有學者稱，中國幼兒入園難主要是在於公辦園比重小。

借鑒國際上的經驗，例如日本正在推進學前教育無償化，熊炳奇認為降低育兒成本，減輕家庭負擔對提高幼兒園入園人數起重要作用。

「入園難主要是在於公辦園比重小，有的省份還沒有達到50%這個比例，入園貴主要是民辦園比較貴，總體看來目前還有56%的幼兒是在民辦園，因此國家提了一個目標到2020年學前教育三年毛入學率達到85%，普惠園達到80%，那實現這個目標之後，可能整體的學前教育入園難、入園貴問題會有所緩解，但這個問題還是會存在，」熊炳奇說。

"二孩"政策實施後

中國教育部自2015年公布幼兒園入園人數，過去4年的數據表現為峰谷交替，2015年入園人數2008.85萬人，是截至目前的最高值，2016年減少86.76萬人，2017年小幅增長15.87萬人，2018年則減少74.04萬人。

《21世紀經濟報道》等中國媒體將2017年入園人數再次增長與首批「單獨二孩」達到入園年齡相聯繫。

自2014年1月，浙江、安徽、江西率先啟動「單獨二孩」政策，3月至6月多數省份集中實施，9月政策全面落地。2017年，首批「單獨二孩」年滿3周歲，達到公辦幼兒園的入園年齡。

但梁中堂認為這兩者關聯性不大。他指出，二孩政策推行初期，主要受惠者是高齡孕產婦，而「單獨二孩」推行期間，滿足條件的高齡孕產婦人數較少，生二孩的人數不會有明顯提高。

熊炳奇也表示，不能簡單就一年的數據來看。但他預計，受「全面二孩」政策影響，未來幾年出生人口會逐漸增加，屆時可能會加劇「入園難」的問題，學位會比較短缺。

「因此我們可以看到最近這幾年各大城市根據出生人口的變化在加大對學前教育的投入，尤其是增加學位數，來緩解出生人口增加所帶來的入園需求問題，」他說。